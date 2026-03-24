"لا يعجبني هذا!" - وكيل بنجامين سيسكو يعبر عن غضبه من لقب "البديل الخارق" الذي أُطلق على مهاجم مانشستر يونايتد

وفي حديثه إلى قناة «أرينا سبورت»، سارع وكيل أعمال سيسكو، باسانوفيتش، إلى دحض الفكرة القائلة بأن موكله مجرد لاعب مؤثر. وأكد أن الإحصائيات تعطي صورة أوسع بكثير عن مساهمات المهاجم مما توحي به وسائل الإعلام.

وقال باسانوفيتش: "إذا سألتني عن هذا اللقب [اللاعب البديل الخارق]، فأنا لا أحبه. أحب لقب 'المهاجم الخارق' أكثر بكثير. أعتقد أن بنجامين مهاجم خارق. لقد شارك في 13 مباراة كلاعب أساسي هذا العام، ودخل كبديل في 13 مباراة أخرى. سجل نصف أهدافه عندما بدأ المباراة، والنصف الآخر عندما دخل كبديل. يمكننا أن نرى أنه مهاجم متكامل، وبنجامين شخص يستحق لقب "المهاجم الخارق"!