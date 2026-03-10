AFP
"لا يصدق" مايكل أوليز يُشاد به باعتباره أفضل لاعب انضم إلى الدوري الألماني منذ 10 سنوات، حيث يقول النجم السابق إن بطل بايرن "يفعل كل شيء بشكل صحيح"
كرامر يشيد بقيمة الانتقال المذهلة
في حديثه إلى Amazon Prime ليلة مباراة بايرن ميونيخ خارج أرضه ضد أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أشاد كرامر بأوليس بأعلى درجات الثناء. وشرح لاعب الوسط السابق موقفه الجريء قائلاً: "إنه بالنسبة لي ربما أفضل انتقال في الدوري الألماني خلال العشر سنوات الماضية".
بعد انتقاله من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو في يوليو 2024، غير المهاجم خط الهجوم لفريق فينسنت كومباني. وأصر كرامر على رأيه بشأن المبلغ الضخم: "أعلم أننا نتحدث دائمًا عن مبالغ كبيرة. لكن مع ذلك: من حيث السعر والأداء، ما يقدمه هذا اللاعب للفريق أمر لا يصدق".
درس تكتيكي متقن على الجناح
ليس فقط الأرقام الخام هي التي لفتت الانتباه، بل الطبيعة المتطورة لأسلوب لعب الفرنسي الذي يسمح لبايرن ميونيخ بالسيطرة تحت ضغط شديد. سلط كرامر الضوء على قدرته الفريدة على الاحتفاظ بالكرة وإيجاد حلول في المساحات الضيقة، وهي سمة نادراً ما ترى في الجناحين التقليديين الذين يعتمدون في الغالب على السرعة فقط.
وأشار الخبير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نادرًا ما يتخذ قرارًا خاطئًا، قائلاً: "إنه يفعل كل شيء بشكل صحيح. إنه يعرف متى وأين يجب أن تكون الكرة. حتى لو تعرض لضغط شديد، وظهره إلى المرمى، وهو ما لا يستطيع الجناحون عادةً القيام به بشكل جيد، فإنه يحل كل شيء".
نتائج إحصائية قياسية في أوروبا
تؤكد الإحصائيات بالتأكيد ادعاءات المحلل الطموحة، حيث حافظ المهاجم على مستوى مذهل من الإنتاجية منذ انتقاله من لندن إلى بافاريا. وفقًا لـ Opta، سجل بالفعل 37 مشاركة في الأهداف في المباريات التنافسية هذا الموسم، مما عزز مكانته كلاعب موهوب حقًا.
هذا الرقم الرائع هو الأعلى بين لاعبي الأجنحة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. علاوة على ذلك، لم يسجل أي لاعب آخر في تلك الدوريات عددًا من التمريرات الحاسمة يصل إلى 22 تمريرة، مما يثبت أن نجاحه في موسمه الأول بـ 38 مساهمة في 50 مباراة لم يكن مجرد صدفة.
مستقبل خط الهجوم في ميونيخ
وقد ظهرت طبيعته السريرية مرة أخرى بشكل واضح خلال الفوز الساحق بستة أهداف على الفريق الإيطالي في دور الـ16. كان المهاجم هو مهندس هزيمتهم، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة لـسيرج غنابري، مما دفع كرامر إلى إضافة: "إنه لاعب استثنائي، ونحن جميعًا نعلم ذلك".
مع استمرار العملاق الألماني في سعيه نحو الفوز باللقب، أصبح هذا اللاعب حجر الزاوية في استراتيجية الفريق الهجومية. وخلص الفائز بكأس العالم إلى أن المهاجم الشاب يستحق المزيد من التقدير: "لكن بالنسبة لي، هذا لا يزال قليلاً"، مما يثبت مكانته كأكثر القوى الهجومية تأثيراً في ألمانيا اليوم.
