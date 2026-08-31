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Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images
Muhammad Zaki و معتز الجمال

ترجمه

"لا يستطيع حتى النظر إليه".. كواليس انفجار دييجو سيميوني في وجه خوليان ألفاريز بسبب برشلونة!

خوليان ألفاريز
برشلونة
دييجو سيميوني
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني

خيانة في متروبوليتانو..

وصلت العلاقة بين دييجو سيميوني وخوليان ألفاريز إلى نقطة الانهيار، في ظل استمرار التكهنات حول انتقال اللاعب إلى برشلونة. وبلغت التوترات في العاصمة الإسبانية أعلى مستوياتها، حيث يُقال إن مدرب أتلتيكو مدريد يشعر بخيانة عميقة بسبب تصرفات نجم هجومه الأخيرة.

  • سيميوني يصل إلى نقطة اللاعودة

    تحولت الأجواء في ملعب "متروبوليتانو" إلى بيئة مشحونة، حيث أفادت تقارير بأن سيميوني "غاضب للغاية" من ألفاريز. وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني بقوة بانتقال مدوٍ إلى برشلونة، وهي الخطوة التي تركت مدربه يشعر بالتخلي عنه بعد موسم من الدفاع العلني والمستميت عنه.

    وسلط معلق الدوري الإسباني، فيل كيتروميليديس، الضوء على هذا الوضع المتدهور، كاشفاً عن عمق غضب المدرب. وفي حديثه لشبكة "سي بي إس سبورتس"، أوضح كيتروميليديس: "ما أسمعه هو أن غرفة خلع الملابس تشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه. وما أخبرني به شخص مطلع على الوضع هو أن دييجو سيميوني لا يستطيع حتى النظر إليه. دييجو سيميوني غاضب، غاضب تماماً من ألفاريز، وهو محق في ذلك".

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    خيانة الثقة

    وينبع الشعور بالغضب داخل معسكر أتلتيكو من الدعم الثابت الذي قدمه سيميوني لألفاريز خلال فتراته الصعبة. فعلى الرغم من معاناة المهاجم من جفاف تهديفي استمر لأربعة أشهر في الموسم الماضي، ظل سيميوني المدافع الأول عنه. فقد نظر المدرب إلى نجم مانشستر سيتي السابق باعتباره حجر الزاوية لمشروعه طويل الأمد في مدريد، مما يجعل محاولات التمرد الأخيرة من أجل الرحيل أمراً يصعب على الجهاز الفني تقبله.

    واستفاض كيتروميليديس في شرح أسباب شعور سيميوني بالظلم الشديد، مشيراً إلى الحماية التي حظي بها اللاعب خلال معاناته. وأضاف: "هذا هو لاعبه المفضل، هذا هو الشخص الذي دافع عنه علناً وباستمرار في الموسم الماضي عندما أمضى ألفاريز ما يقرب من أربعة أشهر دون تسجيل أي هدف. لم يشكك سيميوني فيه أبداً، ولم يقل عنه كلمة سيئة قط، بل دعمه وسانده بنسبة 100%. هذا هو لاعبهم الأهم ونجمهم الأول؛ المشروع بأكمله مبني حول ألفاريز".

  • اهتمام برشلونة والبدائل المتاحة

    وفي حين غاب ألفاريز عن التدريبات الأسبوع الماضي، مما زاد من حدة التكهنات حول رحيله، إلا أنه عاد للعمل مع زملائه يوم الأحد. ومع ذلك، وعلى الرغم من رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال إلى "كامب نو"، يحافظ أتلتيكو مدريد على موقفه الصارم.

    ولا يزال برشلونة من أشد المعجبين بالدولي الأرجنتيني، لكن يُقال إن الإدارة العليا للنادي تدرك الصعوبة البالغة في إبرام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية. ونتيجة لذلك، وجه العملاق الكتالوني أنظاره إلى وجهة أخرى لتعزيز خياراته الهجومية. وتشير التقارير إلى أن البارسا يقترب الآن من التعاقد مع جابرييل جيسوس من آرسنال، كبديل أكثر قابلية للتحقيق مقارنة بمهاجم أتلتيكو الغاضب.

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    مستقبل غامض في مدريد

    وعلى الرغم من الاحتكاكات الداخلية، من المتوقع أن يتم إدراج ألفاريز في قائمة أتلتيكو للمباراة المقبلة. إذ يسعى النادي بشدة لإعادة دمج المهاجم في صفوفه، حتى مع استمرار شبح برشلونة في التخييم على الأجواء.

    ويبذل مسؤولو النادي قصارى جهدهم لإظهار حالة من الاستقرار رغم التوتر الكامن. وفيما يتعلق بغياب اللاعب الأخير وعودته المحتملة، لا يزال النادي متمسكاً بأمله في أن يركز اللاعب على واجباته المهنية. وقد علق ماتيو أليماني مؤخراً على الموقف قائلاً: "الخطة واضحة للغاية. نأمل أن يعود إلى الفريق بسرعة ويكون متاحاً لمباراة الدوري الإسباني المقبلة".

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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد