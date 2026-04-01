لا يستطيع أنجيلو ستيلر منافسة ليون غوريتزكا ومكانته الخاصة: الفائزون والخاسرون في المنتخب الألماني

الأمور واضحة أيضًا في خط الدفاع الداخلي. سيشارك نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه في كأس العالم كثنائي أساسي مهما حدث. ولن يغير ذلك شيئًا حتى بعد الخطأين اللذين ارتكبهما شلوتربيك أمام سويسرا. ففي نهاية المطاف، يُطلب منه في بناء الهجوم تمرير الكرات التي تفتح المساحات.
بالطبع، يبدو الأمر مختلفًا بالنسبة لناجلسمان، الذي كان قد وعد شلوتربيك في مجلة "كيكر" بمكان أساسي في التشكيلة، كما قدم دعمًا قويًا لقائد دفاع بوروسيا دورتموند حتى بعد مباراة سويسرا. هناك سبب واضح وراء قناعة مدرب المنتخب الألماني: شلوتربيك هو المدافع الوحيد في التشكيلة الحالية الذي يتمتع بقدرة قوية على استخدام قدمه اليسرى، وهو أمر ضروري في نظام يعتمد على الكرة بشكل كبير مع متطلبات ناجلسمان. ويبقى الأمل في أن يكون هذا مجرد خطأ عارض.
من ناحية أخرى، لا شك في المستوى الفردي الذي يتمتع به شلوتربيك في الدفاع في المساحة وفي المواجهات الثنائية. يستفيد من ذلك أيضًا تاه، الذي يواجه أحيانًا مشاكل في التكيف في الوقت المناسب، خاصة في لحظات التحول السريع. كما كان سلبيًا للغاية في هدفين سجلهما سويسرا.
لكن تاه لا يزال يتفوق بفارق كبير على منافسه أنطونيو روديجر. حتى لو لم يقدم مدافع بايرن ميونيخ أفضل أداء في إحدى اللقطات ضد غانا، وكان مديناً لشلوتيربيك بالشكر لعدم تسجيل هدف التعادل 1-1 في وقت أبكر. ومن المرجح أن يكون روديجر هو البديل الأول، ما لم يضر نفسه بمزيد من الجدل في ريال مدريد.
ويمكن لفالديمار أنتون أيضًا أن يتوقع حجز تذكرة كأس العالم، على الرغم من أنه لم يلعب أي دقيقة. وعلى غرار غروس، يعد لاعب دورتموند عضوًا مرموقًا في هيكل منتخب ألمانيا، وهو راضٍ تمامًا عن دوره كلاعب يحافظ على التقدم الضئيل حتى النهاية. كما أن الترشيح هو المكافأة المستحقة لموسم قوي مع بوروسيا دورتموند. وقد أشار ناجلسمان إلى ذلك بالفعل بعد صافرة النهاية: "لدينا بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا الآن، وعلينا أن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور في الأسابيع المقبلة. لكن لدينا أيضًا فالدير، الذي من المرجح جدًا أن يكون ضمن التشكيلة، على الرغم من أنه لم يلعب. نحن نعرف ما لدينا معه. إنه يبذل قصارى جهده دائمًا في التدريبات، ويعطي كل ما لديه. كان يستحق اللعب في كثير من الأحيان، لكن لا يمكنك أن تلاحظ ذلك عليه."
كان ماليك ثياو، إلى جانب أنطون وشاده والحارس البديل فين داهمن، الرابع في المجموعة الذي لم يشارك في المباراة. وبذلك يظل مرشحاً غير مؤكد.