لا يزال كيليان مبابي وجود بيلينغهام غائبين عن تشكيلة ريال مدريد المعلنة لمباراة إلتشي

تبلغ غرفة العلاج في فالديبيباس طاقتها الاستيعابية القصوى في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة للبلانكوس. وقد أكدت القائمة الرسمية للفريق التيأعلن عنها النادي استعدادًا لمباراة إلتشي أسوأ مخاوف مشجعي ريال مدريد: حيث لا يزال كل من مبابي وبيلينغهام ورودريغو وإيدر ميليتاو غير جاهزين للعب. وبالفعل، فقد الفريق عموده الفقري خلال الأسابيع الأخيرة، تاركًا أربيلوا أمام معضلة صعبة يجب حلها في كل من الدفاع والهجوم.

الوضع الدفاعي سيء للغاية بشكل خاص. بالإضافة إلى الغيابات الطويلة الأمد لديفيد ألابا وفيرلاند ميندي، يفتقد الفريق أيضًا ألفارو كاريراس وداني سيبايوس. كان راؤول أسينسيو آخر من انسحب بعد أن أبلغ عن إصابة عضلية، مما ترك خط الدفاع يبدو ضعيفًا للغاية مع دخول النادي المرحلة الحاسمة من الموسم.