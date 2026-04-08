لسنواتٍ طويلة انقسمت الآراء في بايرن ميونخ بشأن تفاوت مستوى الثبات في أداء سيرج غنابري. فبعد أن كان ترسًا حاسمًا في مسيرة التتويج عام 2020 وأظهر ما هو قادر عليه، ظلّ المهاجم في المواسم الخمسة التالية في الغالب دون المعيار الذي وضعه لنفسه، ومنذ عام 2023 كان يُتداول اسمه باستمرار كمرشّح للبيع.
التهمة المتكررة مرارًا: يفتقد جنابري إلى الاستمرارية. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جيدة، كان بالإمكان ضبط الساعة على حدوث تراجع طويل الأمد أو إصابة. وكانت احتمالية أن يتوقف كل شيء فجأة بعد فترات قوية كبيرة دائمًا. إضافة إلى ذلك، كان جسده يخذله بانتظام، إذ اتسمت فترته في ميونيخ التي قاربت ثماني سنوات بتقلبات صحية صعودًا وهبوطًا. وهكذا كان الحال مجددًا في الصيف الماضي، حيث ظهرت شائعات عن انفصال الطرفين.
أما جنابري نفسه فكان يشير دائمًا إلى عقده حتى نهاية الموسم ويصر على البقاء. وهو ما قوبل خارج النادي، سواء في أوساط الخبراء أو بين الجماهير، برفع الحواجب استغرابًا، لكنه اتضح الآن أنه كان توفيقًا سعيدًا. لقد انقلبت الموازين 180 درجة! ولا شك أنه من أكبر الرابحين هذا الموسم.
أكثر من مجرد ضربة حظ سعيدة! سيرج غنابري أعاد ابتكار نفسه
في هذا السياق تلعب عدة عوامل دورًا حاسمًا. استفاد جنابري من قرارات الانتقال المحفوفة بالمخاطر إلى حدٍّ ما في الصيف، وحصل على مكانه الأساسي مع بداية الموسم وكأنه مُنح إياه أكثر أو أقل. وبعد رحيل ليروي ساني وكينغسلي كومان وتوماس مولر، إضافة إلى الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جمال موسيالا في كأس العالم للأندية، لم ينضم سوى لاعب هجومي جديد واحد هو لويس دياز. كما حظي المراهق لينارت كارل بالثقة كخيار احتياطي لمايكل أوليسيه على الجناح الأيمن.
وشغل جنابري المركز الشاغر في مركز صانع الألعاب واستخدم فرصته بطريقة لافتة. وبينما كانت خمس مساهمات تهديفية في أول خمس مباريات بالموسم تُصنَّف لدى البعض من جديد على أنها لقطة عابرة ذات صلاحية محدودة، جاءت الأمور هذه المرة على نحو مختلف تمامًا. واصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا التألق ببساطة، ورسّخ طموحاته في الاحتفاظ بمكانه الأساسي، ووقّع في فبراير حتى عقدًا جديدًا لمدة عامين، وإن كان براتب أقل قليلًا. وذلك في وقت لم يُعرض فيه على ليون غوريتسكا أي عقد جديد.
وقال عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل بمناسبة تمديد العقد: "سيرج جنابري كبر مع بايرن ميونخ ويُعد من الركائز المطلقة لهذه الفريق – فهو مهم للغاية داخل الملعب وفي غرفة الملابس"، وهو تصريح دقيق إلى حد بعيد. وللعامل أيضًا نصيب يتمثل في انخفاض معدل الغياب هذا الموسم. فقد غاب عن قائمة الفريق أربع مرات فقط، وبالعدد نفسه لم يحصل على مشاركة بسبب إدارة الأحمال. وتبرز مدى لفت الانتباه في ذلك أيام غيابه خلال السنوات الخمس السابقة. فقد اضطر جنابري للتوقف 20 مرة لأسباب مختلفة، وفاته بذلك ما مجموعه 65 مباراة مع النادي والمنتخب.
كما تغيّر شيء ما من الناحية الشكلية. جنابري، الذي كان يثير الجدل خارج الملعب أيضًا بملابسه الباذخة، يرتدي منذ هذا الموسم عصابة رأس لافتة باللون الأبيض. غير أن الأهم بكثير من علامته الجديدة هو حقيقة أن جنابري أعاد اختراع نفسه إلى حد ما تحت قيادة المدرب فنسنت كومباني. ففي موسمه الأول كان البلجيكي، مثل أسلافه، يستخدمه في المقام الأول كجناح. ولم يُدفع به في العمق إلا في الختام غير المهم، حين لم يعد التشكيك في اللقب ممكنًا إلا بالحسابات. وكذلك عند الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، كان يتواجد في كل مرة على الأطراف.
سيرج غنابري أخيرًا ثابت المستوى: «لحسن الحظ مددنا عقده»
بعد بضعة أشهر يمكن الخلوص إلى نتيجة مفادها أن غنابري أتقن دوره الجديد بوصفه عنصرًا حرّ الحركة خلف هاري كين. بل يبدو أن هذا الدور مفصّل عليه تمامًا. وقال جوشوا كيميش عقب ثنائية غنابري أمام أونيون برلين مباشرة قبل فترة التوقف الدولي: "سيرج جنوني، رائع للغاية. لحسن الحظ أننا مددنا عقده". أما كومباني فأشاد به قائلًا: "إنه جيد تمامًا مثل مهاجمينا الآخرين. بصراحة، أحب دائمًا أن أتحدث بإيجابية عن سيرج، بل أكثر حتى من الآخرين."
غالبًا ما يترصّد على خط دفاع الخصم، ويبحث غنابري مرارًا عن المساحات بين الخطوط في العمق خلفه، بينما يتراجع الهدّاف الإنجليزي كثيرًا ليصنع اللعب من الخلف - أو ليبحث عن التسديد. لكن في لحظات معينة ينطلق غنابري نفسه أيضًا بقوة من العمق. وقد شعر ريال مدريد أيضًا بمدى صعوبة الدفاع أمام هذا التبادل المستمر خلال فوز البافاريين 2:1.
وجاء الهدف الأول (1:0) من لعبة مشتركة مع كين المتمركز في أنصاف المساحات وغنابري القريب من العمق، الذي مرّر بدوره الكرة إلى دياز في التوقيت المثالي. أما الهدف الثاني (2:0) فكان تسديدة أرضية متقنة من الإنجليزي، فيما شتّت غنابري على الأقل دفاع "الملكي" بجريته القطرية عبر خط الدفاع. وبالتكامل مع أوليس، تُعد ديناميكية رباعي الخط الأمامي حاليًا الأفضل في أوروبا دون منازع.
وهذا يجعل من الصعب أكثر على موسيالا حجز مكان في التشكيلة الأساسية في المباريات المهمة. لا سيما أن كارل يضغط بقوة، وبفضل مستويات جيدة باستمرار يتقدم حاليًا على الموهبة الاستثنائية. وكان ظهور موسيالا في البرنابيو بعد دخوله بدلًا من غنابري في الدقيقة 69 شبه دالّ على ذلك.
بايرن ميونيخ: جمال موسيالا لا يزال بعيدًا عن جاهزيته بنسبة 100%
مرّت المباراة إلى حدٍّ كبير من دون أن يشعر بها اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. أضاع لحظتين واعدتين في التحول السريع، ولم يلمس الكرة سوى عشر مرات. وكانت إحدى اللمسات، فوق ذلك، معبّرةً رمزيًا عن أن موسيالا لم يصل بعد إلى 100%. فمن موقعٍ مثالي قبيل النهاية كان بإمكانه تسجيل الهدف الثالث الحاسم المحتمل (3:1)، وبالتالي انتشال «الشعرة» التي دار حولها الكثير من الجدل لاحقًا من «شوربة نجاح» البايرن. وقال جنابري: «في نهاية المطاف كانت لدينا بعض الفرص التي كان يجب أن نسجلها»، مؤكّدًا: «ربما كان بإمكاننا في النهاية أن نلعبها بشكلٍ أفضل قليلًا، عندها كان بإمكاننا أن نقضي عليهم».
وفي النهاية، لم يكن الأمر بطبيعة الحال متوقفًا على فرصة موسيالا هذه وحدها، التي جعلت بايرن في نهاية المطاف يُقدّم أداءً أقل من قيمة xG البالغة 2.92 ويفوّت فرصة حسمٍ مبكر. ومع ذلك، فإن موسيالا حاليًا ببساطة لا يملك الحجج الكافية إلى جانبه ليكون على أرض الملعب في لحظات الحسم.
إن حالة عدم اليقين الملموسة طبيعية تمامًا بعد عدة أسابيع مليئة بالانتكاسات. وقد أوضح إيبرل ذلك مرة أخرى قبل الإقلاع إلى مدريد. وقال: «ليست إصابة تُعاد تأهيلها على عجل وبشكلٍ عابر»، وأضاف: «الأمر ينطوي على الكثير من الجانب البدني، لكن الروح والنفسية حاضرتان أيضًا». كما تطرّق إلى الضربات المتتالية بعد عودة موسيالا في يناير، وآخرها بعد مباراة أتالانتا بيرغامو. وأوضح أن المشكلة كانت «التصاقات في الكاحل» — وهو أمر بالغ الحساسية، لأن: «ليس كل شيء نقيًا وسليمًا كما لو كان جديدًا، بل هناك أيضًا تدخّل جراحي وحالة إنهاك».
وبناءً على ذلك، يصبح مفهومًا أيضًا السعي لمنح موسيالا أكبر عدد ممكن من الفرص للعودة إلى قوته السابقة. وقال لوثار ماتيوس، في دوره خبيرًا لدى Sky Austria يوم الثلاثاء، على نحوٍ دقيق: «لقد مرّ بالطبع بوقت صعب. إنه بحاجة إلى الثقة بالنفس». وأضاف أنه «من دون إيقاع المباريات لا يمكنه أن يكون بهذه الحالة بعد». وفي الوقت نفسه، أقرّ حامل الرقم القياسي في المباريات الدولية أيضًا قائلاً: «بالنسبة لموسيالا جاءت هذه المشاركة مبكرًا جدًا من الناحية الفنية على أرض الملعب، لكن ربما تحتاج إلى مثل هذه المباريات كي تشعر مجددًا على أرض الملعب بأنك مهم للفريق، وأن المدرب يمنحك الثقة».
اقتباس مميز من سيرج غنابري - لا يبقى أمام جمال موسيالا سوى دور المتحدّي
ثقةٌ يحتاجها موسيالا بشدة، ولا سيما بالنظر إلى كأس العالم. ولأنه كان قد غاب أيضاً عن معسكر مارس بسبب ردّة فعلٍ مؤلمة في مفصل الكاحل، فإن الهيكل الهجومي ليوليان ناغلسمان بات مستقراً إلى حدّ كبير. كاي هافيرتس وفلوريان فيرتس أساسيان. نيك فولتمايده وليروي ساني بدآ مرةً واحدة لكلٍ منهما، بينما تألق كارل مرةً أخرى كـ«جوكر». وماذا عن غنابري؟ لقد سُمح له أيضاً بأن يبدأ مرتين، وفي المرتين لعب كحرّ الحركة خلف رأس الحربة.
وأدى ذلك إلى أن فيرتس، الذي يقدم هو الآخر مستوىً رائعاً، اضطر اسمياً إلى التحول إلى الجناح الأيسر. وقال مدرب المنتخب بالفعل في أكتوبر: «سيرج في حالة ممتازة – لأسباب مختلفة. إنه في لياقة رائعة، ويستفيد أيضاً من وضع الإصابات الذي يجعلنا لا نملك الكثير من اللاعبين المتاحين لهذا المركز. هكذا يمكنه اللعب بتحرر وبإحساس جيد».
لم يتغير شيء في هذا الصدد. ومدى قدرة غنابري على إثراء المنتخب الألماني في ذلك الدور، أثبته مجدداً بهدفه وتمريرته الحاسمة ضد سويسرا. وكانت هاتان مساهمتيه التهديفيتين الخامسة والسادسة منذ انطلاق تصفيات كأس العالم في سبتمبر من العام الماضي. وأن غنابري استحق مكاناً أساسياً وأنه في الواقع لا يمكن تجاوزُه، ينعكس أيضاً في إحصائية أخرى لافتة.
وباستثناء رؤوس الحربة، يحتاج غنابري إلى أقل عددٍ من الدقائق لتسجيل مساهمة تهديفية مقارنةً بجميع لاعبي الهجوم الألمان. ففي كل ما يقارب 90 دقيقة في الموسم الجاري، كان غنابري مع بايرن ومع منتخب ألمانيا قد ساهم مباشرةً في هدف. ولديه في رصيده 27 مساهمة تهديفية في 44 مباراة، وكان معظمها دون اللعب لكامل مدة اللقاء.
ويليه بالمناسبة كارل في المركز الثاني في ذلك الترتيب، إذ يتسبب كل 109 دقائق في احتفالٍ بهدفٍ لفريقه. كل ذلك ليس بالضرورة أخباراً جيدة لموسيالا – كما أنه يجعل حياة كلٍ من كومباني وناغلسمان صعبة في منحه أكثر من دور «المنافس». وإن كان موسيالا على الأرجح سعيداً من الأساس بمجرد أن يتمكن من اللعب مجدداً من دون ألم.
سيرج غنابري: بيانات الأداء مع نادي بايرن ميونخ وألمانيا هذا الموسم
الإحصائيات بايرن ميونيخ منتخب ألمانيا المباريات 36 8 الأهداف 10 4 التمريرات الحاسمة 11 2 دقائق اللعب 1.980 573