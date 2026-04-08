في هذا السياق تلعب عدة عوامل دورًا حاسمًا. استفاد جنابري من قرارات الانتقال المحفوفة بالمخاطر إلى حدٍّ ما في الصيف، وحصل على مكانه الأساسي مع بداية الموسم وكأنه مُنح إياه أكثر أو أقل. وبعد رحيل ليروي ساني وكينغسلي كومان وتوماس مولر، إضافة إلى الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جمال موسيالا في كأس العالم للأندية، لم ينضم سوى لاعب هجومي جديد واحد هو لويس دياز. كما حظي المراهق لينارت كارل بالثقة كخيار احتياطي لمايكل أوليسيه على الجناح الأيمن.

وشغل جنابري المركز الشاغر في مركز صانع الألعاب واستخدم فرصته بطريقة لافتة. وبينما كانت خمس مساهمات تهديفية في أول خمس مباريات بالموسم تُصنَّف لدى البعض من جديد على أنها لقطة عابرة ذات صلاحية محدودة، جاءت الأمور هذه المرة على نحو مختلف تمامًا. واصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا التألق ببساطة، ورسّخ طموحاته في الاحتفاظ بمكانه الأساسي، ووقّع في فبراير حتى عقدًا جديدًا لمدة عامين، وإن كان براتب أقل قليلًا. وذلك في وقت لم يُعرض فيه على ليون غوريتسكا أي عقد جديد.

وقال عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل بمناسبة تمديد العقد: "سيرج جنابري كبر مع بايرن ميونخ ويُعد من الركائز المطلقة لهذه الفريق – فهو مهم للغاية داخل الملعب وفي غرفة الملابس"، وهو تصريح دقيق إلى حد بعيد. وللعامل أيضًا نصيب يتمثل في انخفاض معدل الغياب هذا الموسم. فقد غاب عن قائمة الفريق أربع مرات فقط، وبالعدد نفسه لم يحصل على مشاركة بسبب إدارة الأحمال. وتبرز مدى لفت الانتباه في ذلك أيام غيابه خلال السنوات الخمس السابقة. فقد اضطر جنابري للتوقف 20 مرة لأسباب مختلفة، وفاته بذلك ما مجموعه 65 مباراة مع النادي والمنتخب.

كما تغيّر شيء ما من الناحية الشكلية. جنابري، الذي كان يثير الجدل خارج الملعب أيضًا بملابسه الباذخة، يرتدي منذ هذا الموسم عصابة رأس لافتة باللون الأبيض. غير أن الأهم بكثير من علامته الجديدة هو حقيقة أن جنابري أعاد اختراع نفسه إلى حد ما تحت قيادة المدرب فنسنت كومباني. ففي موسمه الأول كان البلجيكي، مثل أسلافه، يستخدمه في المقام الأول كجناح. ولم يُدفع به في العمق إلا في الختام غير المهم، حين لم يعد التشكيك في اللقب ممكنًا إلا بالحسابات. وكذلك عند الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، كان يتواجد في كل مرة على الأطراف.