AFP
لا يزال أرنه سلوت واثقًا من أن ليفربول قادر على «الوقوف ندًّا لندّ» أمام باريس سان جيرمان، بعد أن رأى جوانب إيجابية في الإذلال الذي تعرض له مانشستر سيتي بنتيجة 4-0
استخلاص الثقة من انهيار الاتحاد
تحدث سلوت إلى وسائل الإعلام في باريس قبل مباراة الذهاب من مواجهتهما في ربع النهائي، وذلك بعد أيام قليلة من خروجهم من كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع. ورفض المدرب السماح لنتيجة 4-0 النهائية بأن تطغى على فترات من المباراة تمكن فيها فريقه من مجاراة أصحاب الأرض. وعندما سُئل عمّا يمنحه الإيمان بقدرة الفريق على التعافي، أشار المدرب إلى الدقائق الافتتاحية. وقال: «الدقائق الـ35 الأولى تمنحني ثقة كبيرة بأننا قادرون على مجاراة فريق أرى أنه، إلى جانب باريس سان جيرمان، يُعد بالنسبة لي واحدًا من أفضل فريقين — أو الأفضل — في اللعب المفتوح. أصعب الفرق التي يمكن مواجهتها في اللعب المفتوح، بسبب جودتهم وبسبب الطريقة التي يُدارون بها».
- AFP
سلوت يدافع عن الريدز بعد الخسارة في كأس الاتحاد الإنجليزي
وفي معرض حديثه عن الهزيمة الثقيلة، أصرّ سلوت على أن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة بالكامل، وسلّط الضوء على مشكلة متكررة. وقال: "هذه إجابة بسيطة جدًا: الدقائق الـ35 الأولى، لأن هذه ليست أول كبوة نتعرض لها؛ الخسارة 4-0 ليست المرة الأولى التي تكون فيها هناك 10 أو 15 أو 20 دقيقة من المباراة لا نلعب خلالها أفضل كرة قدم لدينا، ونعاقَب فورًا بهدف". ولتقديم مزيد من السياق حول الانهيار، أضاف: "أحيانًا يكون هدفًا واحدًا، وأحيانًا هدفين، وفي هذه الحالة كانت أربعة — وهي بالمناسبة الفرص الأربع الوحيدة التي سمحنا بها في المباراة."
يقول سلوت إن باريس سان جيرمان يشكل تحديًا مختلفًا
بينما كان يجد عزاءً في العرض الأولي لفريقه، حذّر المدرب لاعبيه من أن فريق لويس إنريكي يطرح تحديًا تكتيكيًا مختلفًا تمامًا، مع اقتراب حامل لقب دوري أبطال أوروبا من مواجهة الذهاب وهو يعيش سلسلة من أربعة انتصارات متتالية. وقال: "لا يمكننا مقارنة باريس سان جيرمان بمانشستر سيتي بشكل كامل، لأننا عندما كنا نسيطر ونمتلك الكرة في أول 35 دقيقة، كان ذلك مرتبطًا أيضًا ببقاء سيتي أكثر التزامًا بالمراكز، وعدم اندفاعه بعدوانية كبيرة نحونا، بينما أظهر باريس سان جيرمان في المواسم الأخيرة منذ وجود لويس إنريكي أنهم لا يمنحونك ثانية واحدة لتحتفظ بالكرة براحة عند قدميك. إنه ضغط، ضغط، ضغط، ضغط، ضغط في كل ثانية من المباراة". وللتغلب على ذلك، يدعو سلوت إلى الاستناد إلى الحمض النووي للنادي، قائلًا: "أعتقد أن الإجابة تكمن في تاريخ ليفربول. هذا النادي أظهر دائمًا أنه في اللحظات الصعبة، ينهض من جديد".
ما التالي بالنسبة لليفربول؟
بعد خروجهم المدمّر من كأس الاتحاد الإنجليزي، بات دوري أبطال أوروبا الآن اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول هذا الموسم. ومع ذلك، يواجهون أيضاً معركة هائلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان التأهل إلى البطولة الأوروبية الأبرز في الموسم المقبل.
ويحتلون حالياً المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بعد 31 مباراة، متأخرين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع بخمس نقاط، وعن مانشستر يونايتد الثالث بست نقاط. ومع اقتراب تشيلسي وبرينتفورد منهما بفارق ضئيل، برصيد 48 و46 نقطة على التوالي، تنتظر الفريق نهاية موسم محلية صعبة إلى جانب مواجهته الأوروبية الحاسمة من مباراتين ذهاباً وإياباً لمحاولة إنقاذ حملته المضطربة.