بعد خروجهم المدمّر من كأس الاتحاد الإنجليزي، بات دوري أبطال أوروبا الآن اللقب الوحيد الذي ينافس عليه ليفربول هذا الموسم. ومع ذلك، يواجهون أيضاً معركة هائلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان التأهل إلى البطولة الأوروبية الأبرز في الموسم المقبل.

ويحتلون حالياً المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بعد 31 مباراة، متأخرين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع بخمس نقاط، وعن مانشستر يونايتد الثالث بست نقاط. ومع اقتراب تشيلسي وبرينتفورد منهما بفارق ضئيل، برصيد 48 و46 نقطة على التوالي، تنتظر الفريق نهاية موسم محلية صعبة إلى جانب مواجهته الأوروبية الحاسمة من مباراتين ذهاباً وإياباً لمحاولة إنقاذ حملته المضطربة.