لا يحظى بالتقدير الكافي في فرنسا.. إيتو يدافع عن مبابي قبل نصف نهائي كأس العالم!

كان مبابي النجم الأبرز في صفوف «البلوز» طوال بطولة كأس العالم 2026، ومع ذلك يرى إيتو أن هناك فجوة غريبة بين إنجازات اللاعب والصورة التي يراها الجمهور عنه في فرنسا. وأشار المهاجم السابق لبرشلونة وإنتر إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يضطر إلى العمل تحت ضغط من التدقيق لا يتعرض له زملاؤه في كثير من الأحيان.

وفي حديثه لصحيفة «لو باريزيان»، أعرب إيتو عن حيرته إزاء السبب الذي يجعل المهاجم لم يُعتبر بعد على نطاق واسع أعظم لاعب في تاريخ البلاد. وأوضح إيتو قائلاً: «إنه ببساطة يستحق أن يُحكم عليه بنفس الإنصاف الذي يُحكم به على الأبطال العظماء الآخرين، وربما حان الوقت لفرنسا لتقدّر تمامًا مدى حظها في وجود لاعب بهذه المكانة في تاريخها». "لكن على الرغم من أدائه، وأرقامه القياسية، وقائمة إنجازاته، وثبات مستواه، يبدو أنه يضطر باستمرار إلى إثبات نفسه من جديد".