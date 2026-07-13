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لا يحظى بالتقدير الكافي في فرنسا.. إيتو يدافع عن مبابي قبل نصف نهائي كأس العالم!
إيتو يشكك في مكانة مبابي في فرنسا
كان مبابي النجم الأبرز في صفوف «البلوز» طوال بطولة كأس العالم 2026، ومع ذلك يرى إيتو أن هناك فجوة غريبة بين إنجازات اللاعب والصورة التي يراها الجمهور عنه في فرنسا. وأشار المهاجم السابق لبرشلونة وإنتر إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يضطر إلى العمل تحت ضغط من التدقيق لا يتعرض له زملاؤه في كثير من الأحيان.
وفي حديثه لصحيفة «لو باريزيان»، أعرب إيتو عن حيرته إزاء السبب الذي يجعل المهاجم لم يُعتبر بعد على نطاق واسع أعظم لاعب في تاريخ البلاد. وأوضح إيتو قائلاً: «إنه ببساطة يستحق أن يُحكم عليه بنفس الإنصاف الذي يُحكم به على الأبطال العظماء الآخرين، وربما حان الوقت لفرنسا لتقدّر تمامًا مدى حظها في وجود لاعب بهذه المكانة في تاريخها». "لكن على الرغم من أدائه، وأرقامه القياسية، وقائمة إنجازاته، وثبات مستواه، يبدو أنه يضطر باستمرار إلى إثبات نفسه من جديد".
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سؤال محرج بشأن الإرث
غالبًا ما يمتد الجدل الدائر حول مبابي إلى ما وراء الملعب، لا سيما بالنظر إلى موقفه الصريح تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية. ويتساءل إيتو، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عما إذا كان أصل اللاعب المختلط — الذي ترجع جذوره إلى الكاميرون والجزائر — يلعب دورًا لا شعوريًّا في الانتقادات التي يواجهها.
وفي معرض تناوله لهذه المسألة بشكل مباشر، قال إيتو: «من المشروع طرح سؤال، حتى لو كان غير مريح: هل يؤثر أصل كيليان المختلط، وجذوره، وما يمثله في المجتمع الفرنسي، سواء بوعي أو دون وعي، على الطريقة التي يحكم بها بعض الناس على مسيرته المهنية وشخصيته ومواقفه؟ يستحق هذا السؤال أن يُطرح بمسؤولية، ليس لإطلاق اتهامات لا أساس لها، بل لأن العنصرية والتحيز والانحياز لا تزال موجودة في مجتمعاتنا، ولا ينبغي أبدًا اعتبارها أمراً عادياً."
تحطيم الأرقام القياسية على الساحة العالمية
من الناحية الإحصائية، فإن تأثير مبابي على الساحة الدولية يكاد لا مثيل له. فقد سجل 20 هدفًا في كأس العالم منذ عام 2018، متفوقًا على كل اللاعبين الآخرين في تلك الفترة بفارق أربعة أهداف. ولا يتقدم عليه في الترتيب التاريخي للبطولة سوى ليونيل ميسي، الذي سجل 21 هدفًا، مما يؤكد المكانة المتميزة التي يحتلها اللاعب الفرنسي حاليًا.
"ما الذي يتعين على كيليان مبابي تحقيقه أكثر من ذلك ليُعتبر بشكل كامل أفضل لاعب فرنسي في جيله، أو حتى أحد أعظم اللاعبين الفرنسيين في التاريخ؟" سأل إيتو.
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الأنظار تتجه نحو الجائزة الكبرى في دالاس
تستعد فرنسا لمواجهة حاسمة في نصف النهائي ضد إسبانيا في دالاس، حيث سيسعى مبابي إلى قيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. ورغم أنه كان قاتلاً في جولات خروج المغلوب السابقة، حيث سجل 12 هدفاً إجمالاً خلال مراحل الخروج في البطولة، إلا أنه يواجه تحدياً شخصياً يتمثل في تسجيل أول أهدافه في نصف نهائي كأس العالم.
لكن نجم ريال مدريد لا يزال في صدارة سباق الحذاء الذهبي، حيث يخوض منافسة حامية مع ميسي مع اقتراب البطولة من ذروتها.
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