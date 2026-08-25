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لا يتوقف عن التخطيط.. إنفانتينو يطالب: اجعلوا كرة القدم عالمية بحق!
إنفانتينو يزور جمهورية الدومينيكان
سافر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنفانتينو إلى جمهورية الدومينيكان للقاء الاتحادات الأعضاء في اتحاد الكاريبي لكرة القدم. وجاءت الزيارة على هامش سلسلة تحدي اتحاد الكاريبي لكرة القدم لأقل من 14 عامًا، وهي بطولة للناشئين مدعومة من برنامج "فيفا فوروارد". وخلال رحلته، أجرى إنفانتينو حوارًا بنّاءً مع ممثلي اتحاد الكاريبي، بمن فيهم الرئيس ليندون كوبر ورئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتاجلياني.
كما التقى بمسؤولين حكوميين ورياضيين محليين، مؤكدًا أن حدث الناشئين سلّط الضوء بشكل مثالي على فوائد الاستثمار في اللعبة عالميًا. وأعرب رئيس "فيفا" عن سعادته بالتواصل مع الشخصيات الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء وفّر منصة مهمة للاستماع إلى الآراء وتبادل الأفكار بشأن مستقبل الرياضة.
تضييق الفجوة الكروية العالمية
ومن أبرز النقاط التي أثارها هذا الزيارة مهمة الفيفا المستمرة لتحقيق تكافؤ الفرص بين القارات المختلفة. وأشار إنفانتينو إلى عقد من التغيير الإيجابي، لكنه شدد على أهمية مواصلة التطوير.
وقال إنفانتينو: "لقد حظيت باستقبال حار للغاية هنا في جمهورية الدومينيكان، إنه بلد جميل جدًا جدًا... بمناسبة اجتماع اتحاد الكاريبي لكرة القدم، لمناقشة المشاريع والأفكار".
"لذا، هذا سبب أكبر للفخر بوجودي هنا. وسعيد أيضًا، لأنه من المهم أن نتواصل، وأن يكون هناك حوار، وأن نعبّر عن وجهات النظر والآراء، فقد حدث الكثير في الأسابيع القليلة الماضية، ومن المهم أن تسمع، وأن تنصت، وأن تكون قادرًا كذلك على التعبير عن مشاعرك. لذا، أعتقد بشكل عام أنه أمر إيجابي، وأنا سعيد جدًا جدًا بكل الدعم الذي أتلقاه هنا".
"نريد تنمية كرة القدم في كل بلد من بلداننا الـ211 حول العالم. علينا أن نضيّق هذه الفجوة بين البلدان الكبيرة جدًا وسائر البلدان الأخرى... علينا أن نمنح فرصة لجميع الآخرين".
تمويل الجيل القادم
تأسّس اتحاد الكاريبي لكرة القدم عام 1978، ويضمّ 31 عضوًا، ويحظى بدعم مالي كبير من الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية. وفي إطار دورة "فيفا فوروارد" الحالية، يُقدَّم ما يصل إلى 5 ملايين دولار لكل منظمة إقليمية لتمويل مبادرات بالغة الأهمية. وأشاد إنفانتينو بهذا النظام، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل الاستثمارات التي قام بها الفيفا. وذكّر بأن العديد من الاتحادات الإقليمية كانت تفتقر في السابق إلى الموارد اللازمة لتنظيم أنشطة كرة القدم للأطفال.
وأضاف: «كان علينا أن نجد الموارد، وكان علينا أن نجد المزيد والمزيد من الموارد، بسبب ما يقومون به في تنظيم هذه الفعاليات للأطفال، فهذا العام أُقيمت بطولة تحت 14 عامًا هنا في اتحاد الكاريبي، في منطقة الكاريبي، للفتيان تحت 14 عامًا، والعام المقبل ستكون للفتيات تحت 14 عامًا».
«لماذا لا ننظّم، كل عام، بطولة للفتيان والفتيات على سبيل المثال؟ حسنًا، هذا يكلّف مالًا بالطبع. ومهمّتنا هي المساعدة في إيجاد هذا المال حتى يتمكّن المزيد من الفتيات والفتيان من الاستمتاع بكرة القدم».
«سننظّم الآن هذا العام لأول مرة في الفيفا كأس عالم تحت 15 عامًا تُدعى إليها جميع دول الفيفا الـ211. إنه مهرجان للشباب، حيث سيلعب أكثر من 4000 طفل كرة القدم معًا. ولهذا السبب نحتاج إلى هذه الموارد والرعاة وشركات البث لإعادة استثمار 100% مما نحققه في اللعبة مجددًا، لأننا نريد أن نجعل كرة القدم عالمية بحق في كل ركن من أركان العالم».
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مهرجان شبابي عالمي جديد
وتطلعاً نحو المستقبل، كشف إنفانتينو عن خطط لإطلاق بطولة شبابية جديدة وواسعة النطاق ستكون مفتوحة أمام جميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحاداً. وتتماشى هذه الخطوة مع هدف المنظمة في جعل هذه الرياضة عالمية بحق.
ومن المقرر تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم تحت 15 عاماً هذا العام، حيث ستجمع أكثر من 4000 طفل لممارسة كرة القدم. ووصف إنفانتينو بحماس هذه البطولة الدولية المرتقبة بأنها "مهرجان للشباب".
ولتحويل مثل هذه المشاريع الطموحة إلى واقع، سلّط رئيس الفيفا الضوء على الحاجة المستمرة إلى الموارد والرعاة وجهات البث. ووعد بأن 100 بالمئة من الأموال المُحصّلة سيُعاد استثمارها مباشرة في اللعبة لضمان استمرار النمو.
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