وفقًا لتقرير صحيفة سبورت بيلد، يُعدّ توري من أبرز المرشحين لدى بطل إنجلترا الذين يضعهم على قائمته أثناء البحث عن خليفة للنجم محمد صلاح الذي سيغادر في الصيف.
لا يتعلق الأمر بيان ديوماندي! يبدو أن نادي ليفربول يضع نصب عينيه شابًا لامعًا من الدوري الألماني كبديل لمحمد صلاح، وبسعر أقل بكثير
يُقال إن كشافين من ليفربول كانوا حاضرين في نهاية مارس على أرض الملعب عندما خاض توري مع كوت ديفوار مباراة ودية أمام اسكتلندا (1:0) في ملعب الغريم المحلي لليفربول، إيفرتون. ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أقنع الكشافين على وجه الخصوص بقدرته على فرض نفسه وبصلابته البدنية.
أكبر نقاط قوة لاعب هوفنهايم هي بلا شك سرعته الاستثنائية، التي يبدو أن ليفربول قد تأكد منها مرارًا بشكل مباشر في الملعب. ووفقًا لـسبورت بيلد، يتابع كشافو «الريدز» حاليًا مباريات توري تقريبًا بشكل أسبوعي لإلقاء نظرة فاحصة عليه.
توري، الذي انتقل في فبراير 2025 من هاماربي آي إف السويدي إلى هوفنهايم، يُعد هذا الموسم أحد أبرز مفاجآت البوندسليغا مع ناديه TSG. وفي 26 مشاركة حتى الآن في مختلف المسابقات، قدّم الجناح السريع 11 تمريرة حاسمة، كما سجل هدفين. يمتد عقده مع نادي كرايشغاو حتى عام 2029، وفي حال انتقاله صيفًا سيتعين على ليفربول، بحسب ما يُقال، دفع نحو 40 مليون يورو كقيمة انتقال.
بازومانا توري سيكون على الأرجح أرخص بكثير لليفربول من يان ديوماندي
وبذلك سيكون توريه أقل تكلفة بكثير من مواطنه الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ. وكان ابن الـ19 عامًا قد حلم علنًا بالفعل بالانتقال إلى أنفيلد رود، ويُقال إن الاهتمام متبادل. غير أن لايبزيغ لن يكون على الأرجح مستعدًا لبيع ديوماندي إلا ابتداءً من عروض تقارب 100 مليون يورو، علمًا أنه اضطر للغياب عن المباراة الودية لساحل العاج أمام اسكتلندا بسبب إصابة في الكتف.
إضافة إلى ذلك، فإن توريه، بكونه أعسرَ القدم وينطلق من الجهة اليمنى مستفيدًا من سرعته الهائلة للانقضاض إلى العمق وخلق خطورة تهديفية، يناسب بصورة أفضل مواصفات خليفة صلاح. أما مدى استعداد هوفنهايم للبيع في الصيف فيعتمد أيضًا على ما إذا كانت ت إس جي ستتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وإذا لم ينجح صاحب المركز الخامس الحالي في ذلك، فمن المرجح أن يسعى أكثر إلى بيع جواهره مثل توريه أو المهاجم فيسنيك أسلاني بعائد مربح.
وقد يرفع توريه قيمته السوقية أكثر خلال كأس العالم في الصيف. وسيواجه مع ساحل العاج في دور المجموعات من بين آخرين ألمانيا، كما تضم بقية منافسي الدور الأول الإكوادور وكوراساو. وحتى الآن خاض لاعب هوفنهايم، الذي جرى ربطه قبل أسابيع قليلة أيضًا ببايرن ميونخ ويُقال إنه قد يثير اهتمام أرسنال أو مانشستر يونايتد كذلك، خمس مباريات دولية (سجّل خلالها هدفين). وفي كأس أمم أفريقيا حول نهاية العام لم يكن لاعبًا أساسيًا، لكنه أقنع في ثلاث مشاركات قصيرة كبديل وسجّل هدفين.
محمد صلاح سيغادر نادي ليفربول في الصيف
في ليفربول، بات واضحًا منذ نهاية مارس أنه ستكون هناك حاجة هذا الصيف إلى بديل لصلاح. "للأسف، لقد جاء هذا اليوم الآن. هذا هو الجزء الأول من وداعي. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم"، كان المصري البالغ من العمر 33 عامًا قد أعلن مؤخرًا عن اقتراب رحيله.
في الأصل كان صلاح قد مدّد عقده في أبريل من العام الماضي لعامين إضافيين حتى 2027. وبعد بعض الخلافات في الموسم الجاري، والتي تم حلّها الآن، سيغادر الهدّاف فريق "الريدز" في وقت أبكر بعام واحد.
وباعتباره الحلّ الأمثل لخلافة صلاح، يُقال إن ليفربول يضع نصب عينيه مايكل أوليز لاعب بايرن ميونخ، والذي أوصى به أيضًا مؤخرًا أسطورة النادي ستيفن جيرارد لناديه المحبوب. ويُزعم أن الإنجليز مستعدون لتقديم 200 مليون يورو كقيمة انتقال لأوليزه - لكن بايرن لن يترك أحد أهم لاعبيه يرحل تحت أي ظرف، كما شدّد مؤخرًا المدير الرياضي ماكس إيبرل.
بازومانا توريه: مبارياته الدولية السابقة مع كوت ديفوار
التاريخ
المسابقة
المباراة
مدة المشاركة
10 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم
سيشل ضد كوت ديفوار 0:7 (تمريرة حاسمة واحدة)
89 دقيقة
31 ديسمبر 2025
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار ضد الغابون 3:2 (هدف واحد)
22 دقيقة
6 يناير 2026
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو 3:0 (هدف واحد)
15 دقيقة
10 يناير 2026
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار ضد مصر 2:3
دقيقة واحدة
31 مارس 2026
مباراة ودية
اسكتلندا ضد كوت ديفوار 0:1
90 دقيقة