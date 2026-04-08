يُقال إن كشافين من ليفربول كانوا حاضرين في نهاية مارس على أرض الملعب عندما خاض توري مع كوت ديفوار مباراة ودية أمام اسكتلندا (1:0) في ملعب الغريم المحلي لليفربول، إيفرتون. ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أقنع الكشافين على وجه الخصوص بقدرته على فرض نفسه وبصلابته البدنية.

أكبر نقاط قوة لاعب هوفنهايم هي بلا شك سرعته الاستثنائية، التي يبدو أن ليفربول قد تأكد منها مرارًا بشكل مباشر في الملعب. ووفقًا لـسبورت بيلد، يتابع كشافو «الريدز» حاليًا مباريات توري تقريبًا بشكل أسبوعي لإلقاء نظرة فاحصة عليه.

توري، الذي انتقل في فبراير 2025 من هاماربي آي إف السويدي إلى هوفنهايم، يُعد هذا الموسم أحد أبرز مفاجآت البوندسليغا مع ناديه TSG. وفي 26 مشاركة حتى الآن في مختلف المسابقات، قدّم الجناح السريع 11 تمريرة حاسمة، كما سجل هدفين. يمتد عقده مع نادي كرايشغاو حتى عام 2029، وفي حال انتقاله صيفًا سيتعين على ليفربول، بحسب ما يُقال، دفع نحو 40 مليون يورو كقيمة انتقال.