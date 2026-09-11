يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجنب حدوث حالات أخرى كتلك التي حصلت مع خوليان ألفاريز؛ ولهذا السبب تعمل أعلى هيئة عالمية لكرة القدم على تعديل القواعد الخاصة بفسخ العقود. تهدف المادة 17 الجديدة، السارية اعتباراً من الأول من يناير، إلى جعل النظام أكثر إنصافاً للاعبين الذين ترفض أنديتهم التفاوض على انتقالهم.
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لتجنب سيناريو خوليان ألفاريز .. فيفا يعدل القوانين
التعديل
اعتبارًا من الأول من يناير 2027، سيعدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المادة 17، التي تنظّم بنود فسخ العقود والمخالفات التعاقدية.
وبمجرد دخول اللائحة الجديدة حيّز التنفيذ، فإنها تُلزم البطولات بـمواءمة عقودها مع نموذج يكون فيه ثمن الفسخ الأحادي لعقد اللاعب متناسبًا بشكل معقول مع ظروف الانتقال.
قضية ألفاريز
الهدف هو منع أحد الطرفين من استخدام مبلغ غير متناسب كأداة لعرقلة رحيل لاعب بشكل فعلي. ويأتي هذا التعديل بعد أن فشلت عدة صفقات انتقال بسبب الشروط الجزائية المرتفعة أو رفض بعض الأندية التفاوض على بيع لاعب أبدى رغبته في الرحيل، كما حدث هذا الصيف مع خوليان ألفاريز وأتلتيكو مدريد.
قضية "لاسانا ديارا"
الهدف الرئيسي من هذه القاعدة الجديدة هو محاولة احتواء النزاعات بين الأندية واللاعبين في حالة فسخ العقود، كما حدث في القضية الشهيرة "قضية لاسانا ديارا".
وقد أيّد ممثلو اللاعبين هذا التعديل الذي أدخله الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). فحتى الآن، كان التعويض الواجب دفعه يُقيَّم حالة بحالة، دون منهجية محددة أو معايير واضحة للمبلغ الدقيق، ما كان يؤدي إلى نتائج شديدة التباين.
التعديل
لهذا السبب قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجهة المنظمة لكرة القدم عالميًا، تعديل المادة، لجعلها أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتنبؤ.
يمكن للأطراف الآن الاتفاق تعاقديًا على التعويض، بما يضمن تعويضًا كاملًا عن الأضرار المتكبَّدة. وتأخذ القاعدة الجديدة في الاعتبار سيناريوهين: العقود التي تتضمن شرطًا وتلك التي لا تتضمنه. ففي العقود التي تحتوي على شرط، سيكون التعويض مساويًا للمبلغ المتفق عليه، ما لم يكن مبالغًا فيه وجائرًا بشكل واضح. أما حالة العقود التي لا تتضمن شرطًا فهي أكثر تعقيدًا، إذ يُحتسب المبلغ بناءً على المعايير التالية: القيمة المتبقية من العقد، والأجور غير المقبوضة، وقيمة الخدمات التي قدّمها اللاعب، وخسارة انتقال محتمل، وتكاليف الاستبدال، وأضرار أخرى مثبتة.
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