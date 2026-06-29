لا مجال للعودة.. سيميوني يطلب طرد خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد!

لم يعد هناك مجال للعودة لألفاريز في صفوف أتلتيكو، حيث يُقال إن سيميوني قد وصل إلى أقصى حد صبره مع المهاجم.

المدرب الأرجنتيني، المعروف بمطالبته بالولاء المطلق من لاعبيه، قد سئم من تصرفات اللاعب بعد دعواته العلنية للانتقال إلى غريمه برشلونة.

ووفقاً لتقارير صحيفة «سبورت»، فقد تغيرت الأجواء في ملعب «الميتروبوليتانو» بشكل ملحوظ. ويرى سيميوني الآن أن رحيل الفائز بكأس العالم هو الحل المنطقي الوحيد للحفاظ على الانسجام داخل غرفة الملابس. ولا ينوي المدرب محاولة إقناع لاعب بالبقاء إذا كان قلبه قد اتجه بالفعل نحو مستقبل في مكان آخر.







