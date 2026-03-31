لا شك أن هذا لن يعجب أي مشجع للمنتخب الألماني! التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها يوليان ناجلسمان تتأكد صحتها

وقد رد وولتيماد على ثقة ناجلسمان بأداء مثير للإعجاب. في الوقت نفسه، دخل أونداف الملعب بعد الاستراحة ليحل محل كاي هافرتز الذي كان في حالة جيدة مرة أخرى، والذي يرى العديد من المشجعين أنه يجب أن يأتي بعد أونداف في الترتيب بسبب فترة إصابته الطويلة. وكان دخول أونداف قد طُلب بالفعل في الشوط الأول من خلال هتافات لا يمكن تجاهلها من المشجعين الألمان الحاضرين في شتوتغارت، موطنه الثاني.

لكن ناجلسمان برر قراره بعدم إشراك أونداف في التشكيلة الأساسية قبل المباراة في مقابلة مع قناة ARD مرة أخرى بأن الأخير "لاعب إنهاء" ويظهر أفضل ما لديه "عندما يكون الخصم متعبًا بالفعل. فقد تضيع قدراته بعض الشيء عندما يضطر إلى بذل جهد كبير خلال المباراة". كما أنه إذا تراجع عن قراره، فقد "يفقد مصداقيته". وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، سجل أونداف هدف الفوز 2-1 وسط هتافات جنونية من المشجعين. لذا، قد يكون الرأي السائد الآن: أونداف أثبت نفسه أمام ناجلسمان!

لكن هذا لا يعكس الواقع تمامًا - وقد لا يعجب ذلك بعض المشجعين النقاد. فقد أكد أونداف تقييم ناجلسمان له منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها الملعب. في الشوط الأول، لمس أونداف الكرة 13 مرة فقط، وأخطأ في تمريرتين، وخسر صراعيه. لم ينجح المهاجم، الذي لم يندمج جيدًا في المباراة، إلا في أداء مهمته كمسدد بامتياز. بعد ذلك، صرح بأنه يعرف دوره بعد "محادثة مع مدرب المنتخب الوطني"، لكن هذا الدور "قد يتغير ربما بفضل أهداف كهذه".

لكن ناجلسمان نفسه أوضح بعد ذلك أن هذا "على الأرجح" لن يتغير. ولذلك، عندما سُئل مرة أخرى عن الدور، أجاب بوجه جاد: "هذا غير مرجح، فأنا لا أجري محادثات حول الأدوار من أجل مارس، بل من أجل كأس العالم". وإذ أن التواصل واضح داخل فريق الاتحاد الألماني لكرة القدم، فإن أونداف يدرك ذلك أيضًا، كما أضاف بعد أن أعرب عن أمله: "أنا أقبل ذلك." في الواقع، سجل أونداف معظم أهدافه (16 من 23) لصالح في إف بي في الشوط الثاني، وهو ما كان ناغيلسمان قد استند إليه في تبريره سابقًا.

ومع ذلك، كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة غير موفقة مرة أخرى، حيث أشار إلى أن أونداف سيضع نفسه تحت الضغط برغبته في الحصول على مكان أساسي: "من هذا المنطلق، لا بأس بالنسبة لي، طالما أنه يبدأ في تسجيل أهداف أقل. إذا كان يتعامل مع الأمر بشكل جيد، فيمكنه القيام بذلك."