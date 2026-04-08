كانت الدقيقة 54 قد حلت عندما مرّر حارس أتلتيكو خوان موسو ركلة مرمى منخفضة إلى الجهة اليمنى عند حافة منطقة الخمسة أمتار لفريقه. أوقفها زميله بوبيل بيده، ووضعها على الخط، ثم نفّذ ركلة المرمى مرة أخرى بعد ذلك.
لا ركلة جزاء لبرشلونة بعد لمسة يد غريبة داخل منطقة الجزاء! هانزي فليك في غاية الاستياء
مشهدٌ أدى فورًا إلى احتجاجات داخل الملعب، ثم إلى نقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي. على أي حال، ترك الحكم إستفان كوفاتش (رومانيا) اللعب يستمر، كما لم يتدخل حكم الفيديو كريستيان دينغرت (ثالليختنبرغ).
تفسيرٌ محتمل لسبب اتخاذهما قرارًا ضد احتساب لمسة يد مُعاقَب عليها داخل منطقة الجزاء وبالتالي ضد ركلة جزاء: أن الكرة لم تكن قد غادرت بعد منطقة الخمسة أمتار، ولذلك قد لا يُعد تمرير موسو كرةً إلى زميله، بل مجرد مناورة لإيصال الكرة إليه كي ينفذ بعدها ركلة المرمى.
غير أن معلق DAZN فريدي هاردر أشار إلى أن حارس المرمى في العادة، في هذه الممارسة الشائعة، يدحرج الكرة إلى زميله تحديدًا للإشارة إلى أن ركلة المرمى لم تُنفَّذ بعد. ولا سيما أن لاعبًا من أصحاب الأرض، لامين يامال، كان يتربص عند حافة منطقة الجزاء ليضغط مباشرة.
- Getty Images Sport
لا ركلة جزاء لبرشلونة بسبب لمسة يد: هانسي فليك غاضب
كان مدرب برشلونة هانسي فليك غاضبًا جدًا على DAZN بعد صافرة النهاية: "حارس المرمى يناوله الكرة وهو يلمسها بيده. هيا، هذا واضح تمامًا. لا فكرة لدي لماذا لا يتدخل حكم الفيديو المساعد هنا. لا أفهم ذلك."
وبالنظر إلى دينغرت أضاف: "إنه ألماني. مرحبًا! هذا لا يُصدَّق."
كما حدث سابقًا عند لمسة يد غابرييل ضد بايرن ميونخ
أعاد ذلك إلى الأذهان ذكريات مشهدٍ مشابه من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وبايرن ميونيخ قبل نحو عامين تقريبًا. ففي التعادل 2:2 على ملعب الإمارات يوم 10 أبريل/نيسان 2024، نفّذ حارس أرسنال دافيد رايا ضربة مرمى بعدما كان قد سُمِح باللعب تقريبًا في الوقت نفسه عبر الصافرة. المدافع الغابرييل، الذي بدا مرتبكًا، تلقّى التمريرة القصيرة داخل منطقة المرمى الخماسية ونفّذ ضربة المرمى مرة أخرى — فاحتج لاعبو بايرن وطالبوا بركلة جزاء. لكن الحكم غلين نيبيرغ أمر بمواصلة اللعب، ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد.
وأكد مدرب بايرن آنذاك توماس توخيل بعد المباراة: "إنها ركلة جزاء بسبب لمسة يد واضحة تمامًا". وأضاف: "هو (نيبيرغ) يقول للاعبينا: نعم، لكنها 'غلطة طفل'، لن أحتسبها في ربع نهائي دوري الأبطال. هذا شكل جديد تمامًا من تفسير القواعد. إنه أمر لا يُصدَّق ببساطة".
- Getty Images Sport
باو كوبارسي يطرد من الملعب قبل الاستراحة
كان لاعبو برشلونة مستائين بشدة أيضًا يوم الأربعاء بعد المباراة، إذ احتج بعضهم لدى كوفاتش. الهزيمة على أرضهم تجعل فريق هانسي فليك يرتجف خوفًا على التأهل إلى نصف النهائي. وكان العامل الحاسم في السقوط أمام منافس الليغا قرار تحكيمي جديد: البطاقة الحمراء في حق باو كوبارسي قبيل نهاية الشوط الأول.
وسبق الطردَ التحامٌ بين كوبارسي وجوليانو سيميوني. وقد استفاد مهاجم أتلتيكو من خط دفاع برشلونة الرباعي المتقدم عاليًا والمجازف مرة أخرى، فانطلق بعد تمريرة بينية من ألفاريز من وسط الملعب منفردًا نحو مرمى الكتالونيين. حاول كوبارسي إنقاذ الموقف، فقطع من الخلف مسار ركض سيميوني وأسقطه أثناء ذلك.
أشهر كوفاتش في البداية البطاقة الصفراء لكوبارسي. وبعد احتجاجات غاضبة من مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني وبعض لاعبيه، ومع تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، توجه الحكم إلى الشاشات وراجع اللقطة مرة أخرى. ثم صحح قراره وأرسل كوبارسي مبكرًا إلى غرف الملابس.
دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ذهاب ربع النهائي
التاريخ صافرة البداية الفريق المضيف النتيجة الفريق الضيف 7.4. الساعة 21 ريال مدريد 1:2 بايرن ميونخ 7.4. الساعة 21 سبورتينغ لشبونة 0:1 أرسنال 8.4. الساعة 21 باريس سان جيرمان 2:0 ليفربول 8.4. الساعة 21 برشلونة 0:2 أتلتيكو مدريد