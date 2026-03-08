لا تنسوهم من دعائكم | عبدالله الشريدة .. نصيحة نجوم النصر قادته إلى الهلال قبل أن تتحول تجربته إلى "موت بالبطيء"!

بدأ النجم الراحل مسيرته الكروية في نادي القادسية من البراعم وصولًا للفريق الأول في 1987، حيث حقق ثلاث بطولات معه.

وبعد بروزه مع القادسية، حاول الهلال التعاقد معه في عام 1993، لكن رُفض الأمر نهائيًا من قِبل ناديه، نظرًا لأهمية في الفريق.

كرر الزعيم محاولته مرة أخرى بعدها بعامين، وهنا إبداء الشريدة نفسه رغبته في الرحيل كان عاملًا حاسمًا في حسم الصفقة، وإن كان قد سبب أزمة في مجلس إدارة القادسية في ظل معارضة البعض للاستغناء عنه، على رأسهم في البداية الرئيس عبدالعزيز الحوطي قبل أن يسانده بعد ذلك.

لكن اشترط الحوطي أن يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارته، لمعرفة آراء الجميع، ووقتها عرض الأعضاء تحقيق مطالب عبدالله الشريدة مقابل البقاء في القادسية، فأوضح: "أريد منزلي أو فيلا لأسرتي"، إلا أن تسويف الأمر لمدة عام من قبل الأعضاء دفعه لرفض البقاء.

ورغم مساندة الحوطي له لتحقيق رغبته واستسلام الأعضاء لتمسكه بالرحيل إلا أنه اضطر في الأخير للاستغناء عن 200 ألف ريال من مستحقاته المالية لدى نادي القادسية، لتسهيل الصفقة.

المفاجأة الأكبر وسط كل ذلك، أن الشريدة حظى باهتمام في نفس الفترة من قبل نادي النصر، لكن عند استشارة بعض أصدقائه من لاعبي العالمي، نصحوه بالانتقال إلى الهلال، موضحًا الراحل: "أكثر من لاعب منهم أصر بعدم انتقالي للنصر، قائلين إن الهلال أفضل لي. نصحوني بإخلاص لمعزتي لديهم، إذ رأوا أن بروزي سيكون أفضل في الهلال"، إلا أنه رفض ذكر أسمائهم في ظهوره عبر برنامج "وينك".

والنتيجة أنه أصبح ثان أكثر لاعب سعودي تحقيقًا للبطولات في التاريخ بعد الأسطورة محمد الشلهوب برصيد 29 لقب، حققها مع القادسية والهلال وقطر.

وبخلاف تلك البطولات، شارك الراحل مع المنتخب السعودي في عدة مناسبات كبرى ككأس القارات 1992، كأس أمم آسيا اليابان 1992، وتصفيات كأس العالم عامي 1998 و2002، قبل أن يعتزل نهائيًا في عام 2005.