"لا تفعلوا هذا الأمر" ..جوارديولا يوجه تحذيرًا إلى مانشستر سيتي بخصوص خليفته
نهاية عصر ذهبي
في خطوة تشير إلى نهاية عقد حافل بالتحولات في كرة القدم الإنجليزية، سيغادر بيب جوارديولا هذا الصيف.
وأحدث المدرب البالغ من العمر 55 عامًا، الذي وصل إلى مانشستر في يوليو 2016، تغييرًا جذريًا في مشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بستة ألقاب دوري وبثلاثية تاريخية خلال فترة عمله.
هيمنة جوارديولا الإحصائية لا مثيل لها. لا تزال الحملة التي قادها فريقه في موسم 2017-2018 هي المعيار الذهبي، حيث سجل أرقامًا قياسية في عدد النقاط (100) والانتصارات (32) والأهداف (106).
تبع ذلك بتحقيق رباعية محلية فريدة في 2019 ووصل إلى قمة كرة القدم الأوروبية بلقب دوري أبطال أوروبا في 2023. وقد أضاف في موسمه الأخير كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو إلى خزانة الألقاب، ليضمن رحيله في قمة المجد.
تجنب الوقوع في فخ التقليد
في الوقت الذي يبحث فيه نادي مانشستر سيتي عن الشخص المناسب لملء أكبر منصب في عالم كرة القدم، أكد جوارديولا أنه لن يقدم أي نصيحة لمجلس الإدارة بشأن من يجب أن يتولى زمام الأمور. ومع ترجيح عودة مساعده السابق إنزو ماريسكا إلى مانشستر، يرى جوارديولا أن المدرب القادم يجب أن ينجح بطريقته الخاصة بدلاً من محاولة تقليد «أسلوب بيب».
وقال جوارديولا: "لا يجدي نفعاً النسخ واللصق في هذا النوع من الوظائف. عليك أن تكون فريداً وطبيعياً وأن تكون على طبيعتك، والمدرب الجديد سيكون على طبيعته. في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بأن يكون نسخة عن شخص آخر... كل شخص هو نفسه. يجب أن يكون الأمر كذلك. ولهذا السبب سيكون كل شيء على ما يرام".
فترة توقف طال انتظارها
بعد 10 سنوات من العمل الدؤوب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد جوارديولا أن مستقبله القريب لن يتضمن سوى أريكة وجهاز تحكم عن بُعد. وعلى الرغم من الشائعات المستمرة حول توليه مناصب دولية - ولا سيما منصب مدرب المنتخب الإنجليزي - فإن المدرب السابق لبرشلونة مصمم على أنه بحاجة إلى الابتعاد عن كرة القدم تمامًا لإعادة توطيد علاقته بأسرته.
وقال: "ليس لدي أي خطة محددة بشأن مستقبلي سوى الراحة واستعادة الوقت الذي فاتني مع أطفالي أثناء نشأتهم، وهناك الكثير من الأشياء التي لم أفعلها وأريد القيام بها". "لذلك، لا أفكر ولو لثانية واحدة في أي شيء يتعلق بكرة القدم في المستقبل، في السنوات القادمة. لا أفكر في ذلك".
الحياة بعيدًا عن مقاعد البدلاء
وسيتطلع «السيتي» الآن إلى بدء فصل جديد بدون الرجل الذي حقق ستة ألقاب في الدوري و«الثلاثية» التاريخية للنصف الأزرق من مانشستر. وفي حين يأمل مشجعو «السيتي» في عودة سريعة لهذا الفائز المتسلسل إلى عالم التدريب، يبدو أنه أكثر اهتمامًا بالأمور البسيطة في الحياة خلال فترة الراحة التي سيأخذها قريبًا.
وأضاف جوارديولا: "أحتاج إلى الراحة، أحتاج إلى التفكير. بعد ذلك سنرى ما سيحدث". "ليس لدي خطة، فقط أريد أن أرتاح وأقوم بالكثير من الأشياء التي أريد القيام بها ولم أفعلها في الماضي، أشياء سخيفة أريد القيام بها".