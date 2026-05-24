"لا تفعلوا هذا الأمر" ..جوارديولا يوجه تحذيرًا إلى مانشستر سيتي بخصوص خليفته

في خطوة تشير إلى نهاية عقد حافل بالتحولات في كرة القدم الإنجليزية، سيغادر بيب جوارديولا هذا الصيف.

وأحدث المدرب البالغ من العمر 55 عامًا، الذي وصل إلى مانشستر في يوليو 2016، تغييرًا جذريًا في مشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز بستة ألقاب دوري وبثلاثية تاريخية خلال فترة عمله.

هيمنة جوارديولا الإحصائية لا مثيل لها. لا تزال الحملة التي قادها فريقه في موسم 2017-2018 هي المعيار الذهبي، حيث سجل أرقامًا قياسية في عدد النقاط (100) والانتصارات (32) والأهداف (106).

تبع ذلك بتحقيق رباعية محلية فريدة في 2019 ووصل إلى قمة كرة القدم الأوروبية بلقب دوري أبطال أوروبا في 2023. وقد أضاف في موسمه الأخير كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو إلى خزانة الألقاب، ليضمن رحيله في قمة المجد.