"لا تشتري مطاعم مثل كريستيانو" .. جورج مينديش يوجه النصائح ليامال ونجوم المستقبل لخلافة رونالدو وميسي
معايير الجيل القادم في كرة القدم
أرسل مينديش رسالة قوية إلى نجم برشلونة الصاعد يامال وغيره من النجوم الصاعدة حول ما يتطلبه الوصول إلى قمة هذه الرياضة. وفي حديثه عقب المخاوف الأخيرة بشأن إصابة الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، أكد الوكيل الشهير أن المهارة الفنية ليست سوى جزء واحد من معادلة النجاح المستدام.
وأشار مينديش إلى الأمثلة "الخالدة" لعميله منذ فترة طويلة رونالدو ومنافسه ميسي باعتبارهما المعيارين الوحيدين اللذين يجب على اللاعبين الشباب اتباعهما. وحذر من أن الخيارات التي يتم اتخاذها خلال المراحل المبكرة من المسيرة المهنية، لا سيما فيما يتعلق بنمط الحياة والانضباط، هي التي تحدد ما إذا كان اللاعب سيصل إلى كامل إمكاناته أم لا.
التحدي المتمثل في المقارنة مع رونالدو وميسي
وكشف مينديش عن النهج المباشر الذي يتبعه عند التحدث إلى عملائه الأصغر سناً، حيث يجبرهم على الاختيار بين أن يصبحوا أساطير أو أن يظلوا لاعبين عاديين. وشدد على أن المعايير المهنية التي وضعها أعظم أيقونات اللعبة على الإطلاق يجب أن تنعكس في حياتهم الشخصية.
وقال الوكيل البرتغالي: "عادةً ما أتحدث إلى لاعبيّ وأقول لهم: 'هل تريدون أن تكونوا مثل كريستيانو رونالدو أو ميسي خارج الملعب أيضًا، أم تريدون أن تكونوا...؟'. لن أذكر أسماء، لكن هذا هو الفرق"، قال مينديش، وفقاً لما نقلته صحيفة "أ بولا". "أعتبر نفسي محظوظاً للغاية. كريستيانو هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية، وفي الوقت نفسه، أفضل مثال خارج الملعب. هذا هو النموذج الذي يجب أن ننقله للأطفال".
بالنسبة لمينديش، غالبًا ما يعتمد تطوير موهبة عالمية المستوى على "السياق المناسب" بدلاً من مجرد هيبة شعار النادي. وأشار إلى أن العديد من اللاعبين يضيعون في النظام لأنهم يفتقرون إلى فرصة اللعب بانتظام، بغض النظر عن مستويات موهبتهم الفطرية.
وأضاف: "في كثير من الأحيان، لا نختار النادي الأكبر، بل المكان الذي سيلعبون فيه وينمون. قد يكون الانتقال إلى دوري أدنى أفضل إذا حصلت على دقائق لعب. بدون الفرص، لا فائدة من الموهبة. يضيع العديد من اللاعبين لأنهم لا يملكون السياق المناسب. يمر عام أو عامان دون أن يلعبوا ويبدو أنهم ليسوا جيدين، لكن المشكلة ليست في الموهبة، بل في الفرصة".
نصائح حول النمو المالي والولاء في مرحلة البدايات
كما تطرق الوكيل إلى المزالق الشائعة التي تعرقل مسارات مهنية واعدة، وحث اللاعبين الشباب على التركيز على الاستقرار بدلاً من المشاريع التي تخدم الغرور. وحذر من مخاطر الدخول في مشاريع تجارية قبل الأوان، مثل فتح المطاعم، ما لم يكونوا قد وصلوا بالفعل إلى "قمة" نخبة هذه الرياضة.
وأوضح مينديز: "قم بإدارة أصولك، واشترِ منزلاً، وساعد عائلتك. لكن لا تبدأ في فتح مطاعم. إلا إذا كنت كريستيانو، الذي يقف على قمة المجد. لأنه أصبح بالفعل أستاذاً داخل الملعب وخارجه".