Pep Guardiola Man City stay
لا ترحل الآن يا بيب! مشروع مانشستر سيتي الأخير بدأ للتو في تحقيق النجاح، ويحتاج جوارديولا إلى أن يرى إلى أي مدى يمكنه المضي به

كانت آخر مرة فاز فيها مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي كأس الرابطة بمثابة بداية عهد بيب جوارديولا. ولذا فإن فوزه يوم الأحد على «المدفعجية» في ويمبلي ورفعه الكأس للمرة الخامسة — وهو رقم يفوق أي مدرب آخر في تاريخ المسابقة — سيكون بالتأكيد ختاماً ملائماً لعقد من الهيمنة التي سادها المدرب الكتالوني على كرة القدم الإنجليزية.

وحتى لو كانت كأس كاراباو هي رابع أهم لقب يأمل مانشستر سيتي في الفوز به كل عام، فإن هذا الفوز، الذي جاء مقنعاً للغاية وعلى حساب الفريق الذي وصفه غوارديولا بحق بأنه الأفضل في إنجلترا - إن لم يكن في أوروبا - كان له صدى قوي.

مهما حدث من الآن وحتى نهاية الموسم، مع استمرار أمل مانشستر سيتي في اللحاق بأرسنال في سباق اللقب ووجود فرصة جيدة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، سيتمكن غوارديولا دائمًا من الاستمتاع بتلك اللحظة. سيتذكر باعتزاز كيف تفوق بذكائه على تلميذه السابق ميكيل أرتيتا، وكيف هزم نيكو أورايلي، المشجع المحلي لمانشستر سيتي الذي أدخله غوارديولا لأول مرة في تدريبات الفريق الأول عندما كان عمره 17 عاماً، فريق الغانرز في غضون أربع دقائق.

قد يجادل البعض بأن هذا سبب وجيه لغوارديولا للتنحي في نهاية هذا الموسم، قبل عام من انتهاء عقده، والمغادرة ورأسه مرفوع. هذا ما يتوقعه الكثيرون منه. لكن بعد أن رأى بالضبط ما يستطيع هذا الفريق الشاب والجديد فعله، يجب على غوارديولا البقاء ليرى إلى أي مدى يمكنه أن يصل بهم...


    إنجاز أكبر من عام 2018

    سارع جوارديولا إلى إجراء مقارنات بين فوز يوم الأحد والهزيمة الساحقة 3-0 التي مني بها فريق أرسنال بقيادة أرسين فينجر في عام 2018. وقال: "الأمر يشبه ما حدث قبل 10 سنوات، عندما لعبنا هنا أول مباراة لنا في كأس كاراباو ضد أرسنال. جيمس [ترافورد] هذه هي أول نهائي له، ماتيو [نونيس] وصل للتو، [عبد القادر] خوسانوف هنا منذ عام واحد فقط، نيكو [أوريلي] أثار إعجابي في الموسم الأول، أنطوان [سيمينيو] هذه هي أول نهائي يلعبها".

    لكن كانت هناك اختلافات كثيرة في الخلفيات بين هذين النهائيين. في عام 2018، كان مانشستر سيتي في طريقه بالفعل نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع رقم قياسي بلغ 100 نقطة، بينما كان أرسنال في الأيام الأخيرة من عهد أرسين فينجر. عندما التقى الفريقان مرة أخرى بعد خمسة أيام في الدوري الإنجليزي الممتاز، شوهدت مقاعد فارغة في ملعب الإمارات، حيث كانت مشاعر المشجعين في أسوأ حالاتها.

    الآن، يبدو أن أرسنال في طريقه للفوز بالدوري، بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي رغم أنه لعب مباراة أكثر، وفي وضع قوي للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى وجوده في دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.


    نتائج هائلة

    كان يبدو، حسب الرواية السائدة، أن مانشستر سيتي يقترب من نهاية عهد جوارديولا، وفي المباريات الخمس التي سبقت هذه المباراة النهائية، تعادل الفريق مع نوتنغهام فورست ووست هام، وخرج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمتين متتاليتين على يد ريال مدريد.

    وأضاف غوارديولا: "لم يراهن أحد، ولا حتى أنا، على الفوز. أرسنال هو الأفضل حتى الآن، ولا شك في ذلك. كان اليوم تحدياً حقيقياً. قلت للاعبين: 'اليوم، سنرى ما هو مستوانا أمام أفضل فريق، وما نحن عليه'".

    وبعد أن أظهر مدى ارتفاع هذا المستوى، سيكون من الجنون أن يترك غوارديولا هذا الفريق في هذه المرحلة. في حين أن يوم الأحد كان بسهولة أفضل أداء لمانشستر سيتي هذا الموسم ضد فريق من الطراز الأول، إلا أنه كان بعيدًا كل البعد عن أول نتيجة كبيرة يحققها الفريق هذا الموسم.

    لقد فازوا على ليفربول في مباراتي الذهاب والإياب، للمرة الأولى في موسم واحد منذ عام 1937. كانوا على بعد هدف تعادل سجله غابرييل مارتينيلي في اللحظة الأخيرة من الفوز في ملعب الإمارات في سبتمبر. لقد سحقوا مانشستر يونايتد على أرضهم، وعلى الرغم من خسارتهم في أولد ترافورد، إلا أن الفريق كان يعاني من إصابات في قلب الدفاع، وفي أي يوم آخر كان من الممكن طرد ديوغو دالوت.


    التعويض عن خطأ مدريد

    لقد فازوا في ملعب البرنابيو، صحيح أن ذلك كان في مباراة بالدوري لن يتذكرها أحد بعد هزيمتهم هناك بنتيجة 3-0 في وقت سابق من هذا الشهر.

    سيُنظر إلى الهزيمة الساحقة في العاصمة الإسبانية على أنها مثال على أن غرور غوارديولا كان عاملاً سلبياً، حيث أن رغبته في أن "يشعر" 80 ألف مشجع مدريد "بأننا موجودون" جاءت بنتائج عكسية.

    ولكن إذا بقي لمدة عام آخر، أو ربما لفترة أطول، يمكن لغوارديولا أن يضع تلك الذكرى في طي النسيان ويحاول تحسين رصيده الذي يقتصر على لقب واحد في دوري أبطال أوروبا من أصل 10 محاولات مع مانشستر سيتي.

    هناك دافع آخر لبقاء غوارديولا، وهو أن هذا الفريق لا يزال في مرحلة انتقالية، وأن الأداء الذي قدمه أمام أرسنال قد يكون مجرد بداية رحلته.


    فريق في حالة تغير مستمر

    منذ فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2024، شهد الفريق تغييرًا في تشكيلته شمل 11 لاعبًا. فقد غادر الفريق عشرة لاعبين من بين أبطال البطولات المتتالية واللاعبين المخضرمين مثل جاك غريليش وكيفن دي بروين وكايل ووكر، بينما انضم إليه 12 لاعبًا جديدًا.

    في حين أن تعاقدات مانشستر سيتي في يناير 2025 كانت متسرعة وبدت يائسة بعض الشيء، إلا أن انتقالاتهم الأخيرة كانت ذكية.

    كان مارك جويه وأنطوان سيمينيو من بين أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انضمامهما إلى مانشستر سيتي، وقد تأقلموا بسلاسة منذ وصولهم. في الواقع، اضطر جويه إلى التغيب عن المباراة النهائية لأنه كان غير مؤهل للعب في الكأس، وسيتعين عليه الانتظار قليلاً قبل أن يفوز بأول لقب له مع النادي.

    خوسانوف، أفضل لاعب تم التعاقد معه من بين تلك الموجة من اللاعبين الجدد في يناير 2025، سرعان ما أصبح نجمًا محبوبًا لدى جماهير سيتي بفضل سرعته ومثابرته.

    هناك المزيد من التغييرات في الأفق مع انتهاء عقد القائد برناردو سيلفا في يونيو، وكذلك عقد جون ستونز، الذي انضم في الصيف نفسه الذي انضم فيه جوارديولا في عام 2026. ستونز، الذي قضى معظم المواسم الثلاثة الماضية يعاني من الإصابات، تم استبداله فعلياً بالفعل بغويهي وخوسانوف، في حين أن عودة جوسكو جفارديول إلى مركز الدفاع من الظهير الأيسر تخفف من حدة الضربة في نهاية المطاف.

    سيكون ملء الفراغ الذي سيتركه سيلفا قريبًا، الذي تحدى منتقديه بتقديم أداء مذهل في اللحظات الحاسمة هذا الموسم، أصعب بكثير. ولكن بعد أن بدأ بنفسه عملية تجديد الفريق الصعبة واتخذ قرارات صعبة مثل التخلي عن إلكاي جوندوجان ودي بروين، هل يريد جوارديولا حقًا أن ينهي شخص آخر هذه المهمة؟

    إنه مدمن

    كانت احتفالات غوارديولا يوم الأحد عفوية بشكل رائع. فقد ركل لوحة إعلانية، وتلقى بطاقة صفراء، ولم يبدِ أي ندم وهو يصرخ: «أعطوني بطاقة صفراء أخرى، لكنني سأحتفل بها. لقد أثبتت أنني لست ذكاءً اصطناعيًا. أنا إنسان، وأريد أن أحتفل بذلك».

    وقد أظهر ذلك أنه على الرغم من كل ما حققه في كرة القدم، فإنه لا يزال يشعر بالحماس عند الفوز بالمباريات رفيعة المستوى، خاصةً عندما يلعب فريقه بشكل جيد للغاية.

    لم يخف غوارديولا أبداً أنه مدمن على الفوز بالبطولات. بعد استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021، قال: "إنه أمر مدمن للغاية، ولطيف للغاية. إنه مدمن، وبعد ذلك، لماذا تتوقف؟ لماذا لا نحاول التحسن ونفعل ذلك مرة أخرى؟

    "عندما تشعر أن هذا يكفي وأن المتعة لم تعد موجودة، فهذا هو الوقت المناسب لتقول وداعًا، ولكن إذا كان اللاعبون لا يزالون يرغبون في الاستمرار، فسنواصل المسيرة".

    ولم يحصل بعد على جرعته

    في العام الماضي، وبعد أسوأ موسم في مسيرته من حيث النتائج، تحدث غوارديولا بالتفصيل عن كيفية انعكاس ذلك على حياته الشخصية.

    وقال لرويترز: "أريد أن أعاني عندما لا أفوز بالمباريات. أريد أن أشعر بالسوء. أريد أن أنام بشكل سيئ. أريد أن تؤثر عليّ الأوضاع السيئة... أريد ذلك! أنا غاضب... طعامي، طعمه أسوأ...

    "لا أحتاج إلى تناول الكثير من الطعام لأنني أحتاج إلى الشعور بذلك [الغضب]. لأنه إذا لم يحدث ذلك، فما الفائدة؟ الفوز أو الخسارة... نحن هنا في هذا العالم لنشعر بتجارب مختلفة، ومزاجات مختلفة".

    انهار زواج جوارديولا جزئيًا بسبب إدمانه على كرة القدم. يعود إلى برشلونة كلما حصل على إجازة، وقد تغيب عن بعض المؤتمرات الصحفية هذا الموسم.

    لكن منزله لم يعد له نفس الجاذبية كما كان من قبل، حيث كبر أطفاله وأصبح بإمكانهم السفر لرؤيته في العمل، كما فعلت ابنته الكبرى ماريا في ويمبلي.

    وعندما يكون في مانشستر، فإنه يكرس نفسه تماماً لفنه. وقد بدأ للتو العمل على أحدث روائعه. لذا، لماذا قد يرحل الآن؟


