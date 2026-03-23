لا ترحل الآن يا بيب! مشروع مانشستر سيتي الأخير بدأ للتو في تحقيق النجاح، ويحتاج جوارديولا إلى أن يرى إلى أي مدى يمكنه المضي به

وحتى لو كانت كأس كاراباو هي رابع أهم لقب يأمل مانشستر سيتي في الفوز به كل عام، فإن هذا الفوز، الذي جاء مقنعاً للغاية وعلى حساب الفريق الذي وصفه غوارديولا بحق بأنه الأفضل في إنجلترا - إن لم يكن في أوروبا - كان له صدى قوي.

مهما حدث من الآن وحتى نهاية الموسم، مع استمرار أمل مانشستر سيتي في اللحاق بأرسنال في سباق اللقب ووجود فرصة جيدة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، سيتمكن غوارديولا دائمًا من الاستمتاع بتلك اللحظة. سيتذكر باعتزاز كيف تفوق بذكائه على تلميذه السابق ميكيل أرتيتا، وكيف هزم نيكو أورايلي، المشجع المحلي لمانشستر سيتي الذي أدخله غوارديولا لأول مرة في تدريبات الفريق الأول عندما كان عمره 17 عاماً، فريق الغانرز في غضون أربع دقائق.

قد يجادل البعض بأن هذا سبب وجيه لغوارديولا للتنحي في نهاية هذا الموسم، قبل عام من انتهاء عقده، والمغادرة ورأسه مرفوع. هذا ما يتوقعه الكثيرون منه. لكن بعد أن رأى بالضبط ما يستطيع هذا الفريق الشاب والجديد فعله، يجب على غوارديولا البقاء ليرى إلى أي مدى يمكنه أن يصل بهم...



