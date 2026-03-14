Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro League
علي سمير

لا تختلف عن "خنق" مونتاري لخصمه .. واقعة إيفان توني وكينيونيس تحرج لجنة الانضباط بسبب نجم الاتحاد السابق!

مشهد من 2016 يعود للأذهان من جديد

مرة أخرى يتصدر فيها المهاجم الإنجليزي إيفان توني المشهد بلقطة مثيرة للجدل، بعد ما حدث في مباراة الأهلي والقادسية التي خسرها الراقي 3/2، أمس، الجمعة، في الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، فيما رد القادسية بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، في الدقائق 63 و90+2 و90+8.

وحافظ القادسية على سجله خاليًا من الهزائم على مدار 17 مباراة متتالية، لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 62 نقطة، في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن النصر "المتصدر".

  • Ivan Toney Julian Quinones Ahli Qadsiahsocial gfx/ Getty Images

    اشتباكات في نهاية المباراة

    وما أن أطلق الحكم البيروفي كيفن أورتيجا صافرة النهاية، حتى اندلعت مشادة عنيفة بين إيفان توني، وخوليان كينيونيس، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، حيث قام مهاجم القادسية بـ"خنق" نجم الأهلي، ما أسفر عن تدخل اللاعبين من أجل فض هذا الاشتباك.

    الطريف في الأمر، أن الاشتباك وقع بين المتنافسين على صدارة هدافي دوري روشن السعودي، حيث بات إيفان توني في الصدارة منفردًا، رغم الخسارة، بعدما سجل هدفه الـ25، ليفض الشراكة مع خوليان كينيونيس، الذي يحل في الوصافة بـ24 هدفًا، وكأن صراع الهدافين ألقى بظلاله على الطرفين داخل أرض الملعب.

    وبخلاف ما ظهر عبر الناقل الرسمي، فإن الإعلامي الرياضي رتيبان الدوسري، نشر مقطعًا جديدًا يظهر محاولة إيفان توني لاستفزاز كينيونيس، حيث توجه لمصافحة الحكام، ثم يتعمد الاقتراب من مهاجم القادسية الذي استشاط غضبًا، ما أسفر عن اندلاع الاشتباك.

  • واقعة مونتاري تعود إلى الأذهان

    وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي تركي الغامدي، إن ما حدث يذكرنا بالعقوبة التي تم توقيعها من قبل على سولي علي مونتاري لاعب الاتحاد السابق، بسبب واقعة مماثلة بخنق المنافس.

    وأوضح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي:"في 2016.. أوقفت "الانضباط" لاعب الاتحاد مونتاري مباراتين وتغريمه 10 آلاف بسبب "الخنق" الذي اعتبرته سلوكًا مشينًا في قرار اصدرته خلال أقل من 24 ساعة من نهاية المباراة.. هل سنرى عقوبة مماثلة في حادثة لاعبي الاهلي والقادسية (توني وكينيونيس) أم للجنة رأي آخر وفقًا لتقدير مسؤوليها الآن؟".

  • أزمات إيفان توني

    للمباراة الثالثة على التوالي، يخرج إيفان توني، بواقعة مثيرة للجدل، وذلك بعد مباراتي ضمك والاتحاد، ثم مواجهة القادسية.

    في مباراة ضمك، اندلعت مشادة بين توني وجمال حركاس، مدافع ضمك، والذي تم تداول لقطته كما لو كان يريد تقبيل مهاجم الأهلي، والذي سخر بدوره من تلك الواقعة، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، بقوله "لم أشم رائحة أنفاس كريهة كهذه من قبل".

    وفي مواجهة الاتحاد، وقّع إيفان توني على هدف في مرمى العميد، ليحتفل بطريقة أثارت الكثير من الجدل، وتم اتهامه بأداء تصرف مشين خلال الاحتفالية، فيما علق مهاجم الأهلي عقب نهاية المباراة، بقوله إن هذا الاحتفال جاء بناءً على رغبة نجله.

    المثير في الأمر، أن كلتا اللقطتين أمام ضمك والاتحاد، لم تشهدا أي عقوبات من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما تورط توني في لقطة جدلية جديدة مع نجم القادسية كينيونيس.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

     بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، فيما انتفض مع يايسله، ليضع اسمه في قائمة المتنافسين بقوة على اللقب، حيث فاز في 16 مباراة مقابل 5 تعادلات، فيما تجرع هزيمته الثانية في الدوري أمام القادسية، لتمثل ضربة لحسابات يايسله، قبل ملاقاة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الهلال crest
الهلال
الهلال
0