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خاص | "لا تتحدث أبدًا عن الكرة الذهبية".. أسطورة فرنسا يقارن مبابي "الأناني" برافينيا!
مبابي يصنع التاريخ مع فرنسا في مونديال 2026
واصل مهاجم منتخب فرنسا تألقه في عام آخر لا يُنسى، إذ سجل 42 هدفًا مع ريال مدريد الموسم الماضي، مانحًا نفسه لقب هداف الليجا للمرة الثانية، وأعاد كتابة سجلات الأرقام القياسية عندما مثّل بلاده في كأس العالم 2026.
وأصبح مبابي الآن هداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 66 هدفًا، ولم يهزّ أحد الشباك في مناسبات أكثر منه في البطولة الأبرز لدى الفيفا، حيث ارتفع رصيده الإجمالي المذهل في تلك المسابقة إلى 22 هدفًا، والعد مستمر.
غير أن حصد الألقاب الكبرى ظلّ أمرًا صعب المنال بالنسبة لمبابي. وبناءً على ذلك، يُتوقع تراجع آخر له في جدول التصويت على الكرة الذهبية، في مقابل صعود نخبة تضم هاري كين ورودري ولامين يامال وخفيتشا كفاراتسخيليا إلى القمة.
وقد تحدث قائد فرنسا الملهم علنًا عن سبب اعتقاده بأن لقب «أفضل لاعب على كوكب الأرض» يجب أن يُمنح إليه، لكن تلك التصريحات قد تلقى آذانًا صمّاء. وقد نُصح المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا بأن يركّز أكثر على الطموح الجماعي، تمامًا كما يفعل غريمه في الكلاسيكو رافينيا، صاحب الأربعة عشر هدفًا هذا الموسم، في كامب نو.
- GOAL
هل قُدّر لمبابي أن يفوّت الكرة الذهبية مرة أخرى؟
وقال الدولي الفرنسي السابق ليبوف، الذي كان يتحدث بالتعاون مع GOAL عندما سُئل عمّا إذا كان تجاهل جائزة الكرة الذهبية سيشعل حماس مبابي: «لا أحد يستطيع القول إن رافينيا أفضل من كيليان مبابي في مركز رأس الحربة، لأن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها رافينيا كرأس حربة، في حين أن مبابي يلعب في هذا المركز ويسجل الأهداف باستمرار منذ ما يقارب 10 سنوات.
«لكن كل ما يفعله مبابي في الملعب يبدو وكأنه من أجل نفسه، بينما مع رافينيا، تشعر أن كل ما يفعله هو من أجل الفريق. هذه هي المشكلة. عندما يقول مبابي إنه يريد الفوز بالكرة الذهبية، فهذا يقول كل شيء. هذا ما يقلقني. لا يجب أبداً الحديث عن الكرة الذهبية بهذه الطريقة. الذهاب إلى وسائل الإعلام للتعبير عن رغبته وإصراره على الفوز بالكرة الذهبية أمر مزعج، لأنه يثبت صحة كلام منتقديه.
«يظنون أنه أناني، وهو يُظهر ذلك. ريال مدريد لا يلعب بشكل جيد ولا يفوز بالمباريات، ومع ذلك يتحدث عن الكرة الذهبية. لا، ابدأ بالفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مع فريقك.
«عبّر عن رغبتك في الفوز بالليجا ودوري أبطال أوروبا. توقف عن الحديث عن الكرة الذهبية، فهي ليست مهمة. قد يقول الناس إنني غيور لأنني لم أفز بالكرة الذهبية، لكنني بخير. أنا معجب بكيليان مبابي، لكن في بعض الأحيان عندما يتحدث إلى وسائل الإعلام، لا يكون ذلك جيداً لصورته.»
هل يستطيع ريال مدريد أن يصبح مرشحًا للتتويج بدوري أبطال أوروبا؟
إذا كان مبابي يطمح إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية المراوغة في مرحلة ما، فقد يحتاج إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا لمساعدته في تحقيق هذا الهدف. لقد بات يشاهد من بعيد بينما حقق ناديه السابق باريس سان جيرمان اللقب مرتين متتاليتين في تلك المسابقة.
ولم يقدم ريال مدريد، الذي يعمل الآن تحت قيادة "الرجل المميز" العائد جوزيه مورينيو، أداءً مقنعاً تماماً في بداية موسم 2026-2027. وبأخذ ذلك بعين الاعتبار، فإن الفوز بلقب الكأس الأوروبية السادس عشر قد يكون صعب المنال بالنسبة للريال.
وأضاف ليبوف: "بالنسبة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، من المبكر جداً الحكم. لقد رأينا باريس سان جيرمان يعاني في بداية الموسم في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا خلال العامين الماضيين، ثم يستفيق مع حلول ديسمبر ويسيطر على الجميع.
"آمل أن يجد مورينيو الحل لجعل الفريق أفضل. في نهاية الأسبوع خلال الديربي، لم أفهم كيف أنهى أتلتيكو مدريد المباراة بأحد عشر لاعباً وريال مدريد بعشرة. أتفهم سبب طرد لاعبهم، لكن كانت هناك مخالفتان تستحقان البطاقة الحمراء من أتلتيكو مدريد. أتفق مع مورينيو، لست بحاجة حتى إلى مؤتمر صحفي بعد المباراة، فقط اعرض الصور وهي تقول كل شيء.
"يجب على حكام تقنية الفيديو المساعد في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا أن يستفيقوا لأن الأمر لا يعمل. كنا نعلم عندما جاء مورينيو أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تستقر الأمور، ولا نعرف بعد ما إذا كان سينجح. مع الأنانيات الموجودة في غرفة الملابس وعقلية اللاعبين، حتى بالنسبة لشخص يتمتع بشخصية قوية مثل مورينيو، سيكون من الصعب جداً إصلاح ما يسير على نحو خاطئ في ريال مدريد.
"برشلونة لديه ثقافة اللعب الجماعي الموجودة منذ يوهان كرويف أو حتى قبل ذلك. على مدى خمسين أو ستين عاماً في برشلونة، كان المبدأ الأساسي هو اللعب الجماعي رغم امتلاك المواهب الفردية. حافظ بيب جوارديولا على ذلك، وحافظ رونالد كومان على ذلك، ويفعل هانزي فليك ذلك الآن. حتى وإن لم يركزوا كثيراً على الدفاع، فإنهم يسجلون الكثير من الأهداف بحيث يستحيل التصدي لهم. إنها كرة قدم جميلة وممتعة.
"نعلم أن مورينيو يريد اللعب بأسلوب مختلف. عندما عاد في عام 2013، غيّر العقلية وجعل ريال مدريد يفوز عبر الصلابة والشراسة، وهو أمر مقبول في كرة القدم.
"يستغرق العودة إلى تلك العقلية وقتاً، ولا أعرف ما إذا كان مورينيو قادراً على تكرار ما فعله في عام 2013. آمل من أجله ومن أجل ريال مدريد والجماهير أن يتمكن من ذلك. لكن لديّ شكوكي بالنظر إلى الجيل الحالي من اللاعبين لديه، إذ من الصعب تغيير تلك العقلية الأنانية".
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مبابي يعمل مع مورينيو في سانتياجو برنابيو
خسر ريال مدريد بالفعل ست نقاط، إثر هزيمتين، خلال سبع مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليتخلف بفارق ست نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر الذي لم يتعثر بعد. ومن الواضح أن أمام مورينيو الكثير من العمل في سانتياجو برنابيو.
سيكون لمبابي دور بارز في خططه، إلى جانب أمثال فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان البرتغالي الغامض قادرًا على المساعدة في تحويل مهاجمه الفرنسي المرعب إلى فائز بالكرة الذهبية.
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