إذا كان مبابي يطمح إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية المراوغة في مرحلة ما، فقد يحتاج إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا لمساعدته في تحقيق هذا الهدف. لقد بات يشاهد من بعيد بينما حقق ناديه السابق باريس سان جيرمان اللقب مرتين متتاليتين في تلك المسابقة.

ولم يقدم ريال مدريد، الذي يعمل الآن تحت قيادة "الرجل المميز" العائد جوزيه مورينيو، أداءً مقنعاً تماماً في بداية موسم 2026-2027. وبأخذ ذلك بعين الاعتبار، فإن الفوز بلقب الكأس الأوروبية السادس عشر قد يكون صعب المنال بالنسبة للريال.

وأضاف ليبوف: "بالنسبة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، من المبكر جداً الحكم. لقد رأينا باريس سان جيرمان يعاني في بداية الموسم في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا خلال العامين الماضيين، ثم يستفيق مع حلول ديسمبر ويسيطر على الجميع.

"آمل أن يجد مورينيو الحل لجعل الفريق أفضل. في نهاية الأسبوع خلال الديربي، لم أفهم كيف أنهى أتلتيكو مدريد المباراة بأحد عشر لاعباً وريال مدريد بعشرة. أتفهم سبب طرد لاعبهم، لكن كانت هناك مخالفتان تستحقان البطاقة الحمراء من أتلتيكو مدريد. أتفق مع مورينيو، لست بحاجة حتى إلى مؤتمر صحفي بعد المباراة، فقط اعرض الصور وهي تقول كل شيء.

"يجب على حكام تقنية الفيديو المساعد في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا أن يستفيقوا لأن الأمر لا يعمل. كنا نعلم عندما جاء مورينيو أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تستقر الأمور، ولا نعرف بعد ما إذا كان سينجح. مع الأنانيات الموجودة في غرفة الملابس وعقلية اللاعبين، حتى بالنسبة لشخص يتمتع بشخصية قوية مثل مورينيو، سيكون من الصعب جداً إصلاح ما يسير على نحو خاطئ في ريال مدريد.

"برشلونة لديه ثقافة اللعب الجماعي الموجودة منذ يوهان كرويف أو حتى قبل ذلك. على مدى خمسين أو ستين عاماً في برشلونة، كان المبدأ الأساسي هو اللعب الجماعي رغم امتلاك المواهب الفردية. حافظ بيب جوارديولا على ذلك، وحافظ رونالد كومان على ذلك، ويفعل هانزي فليك ذلك الآن. حتى وإن لم يركزوا كثيراً على الدفاع، فإنهم يسجلون الكثير من الأهداف بحيث يستحيل التصدي لهم. إنها كرة قدم جميلة وممتعة.

"نعلم أن مورينيو يريد اللعب بأسلوب مختلف. عندما عاد في عام 2013، غيّر العقلية وجعل ريال مدريد يفوز عبر الصلابة والشراسة، وهو أمر مقبول في كرة القدم.

"يستغرق العودة إلى تلك العقلية وقتاً، ولا أعرف ما إذا كان مورينيو قادراً على تكرار ما فعله في عام 2013. آمل من أجله ومن أجل ريال مدريد والجماهير أن يتمكن من ذلك. لكن لديّ شكوكي بالنظر إلى الجيل الحالي من اللاعبين لديه، إذ من الصعب تغيير تلك العقلية الأنانية".