Goal.com
مباشر
grafica cm arbitro la pennaGetty Images

ترجمه

لا بينا يعود للتحكيم بعد شهر من مباراة إنتر يوفنتوس: ماذا حدث؟

الصافرة التي ارتكبت الخطأ في قضية باستوني-كالولو تعود إلى الملعب: ستحكم مباراة بيزا-كالياري

يعود فيديريكو لا بينا إلى التحكيم، وهو الحكم الذي كان بطلاً رغماً عنه في أكثر الحالات إثارة للجدل في الموسم: البطاقة الصفراء المزدوجة التي أدت إلى طرد بيير كالولو بسبب تظاهر أليساندرو باستوني في مباراة إنتر يوفنتوس 3-2 في 14 فبراير. بعد شهر من التوقف بسبب ذلك الخطأ الصاخب، الذي تسبب في طرد كالولو بدلاً من باستوني (الذي كان قد حصل على إنذار سابقاً) والذي لم يستطع VAR التدخل فيه وفقاً للبروتوكول، يعود لا بينا للتحكيم في الدوري الإيطالي. 

تم تعيين لا بينا لتحكيم مباراة بيزا وكالياري، في الجولة 29 من الدوري الإيطالي، المقرر إجراؤها يوم الأحد 15 مارس الساعة 15:00. في النهاية، كلفت "قضية باستوني" لا بينا شهرًا من التوقف عن العمل.

بيزا – كالياري، التعيين

الحكم: لا بينا

المساعدون: بيرسيجلي – ترينكييري

الرابع: فورنو

VAR: باتيرنا

مساعد الحكم: كامبلوني

  • إنتر-يوفنتوس، ماذا حدث؟

    لنسترجع أحداث ذلك اليوم من خلال تعليق الحكم السابق دي ماركو، نيابة عن رابطة الحكام الإيطاليين، على قناة Dazn في برنامج Open Var.

    "أخذ الحكم لا بينا في الاعتبار السرعة التي جرت بها الحركة، فخدعته هذه الحركة. يمكن للفريق التحكيمي في الملعب أن يساعد كما حدث في كثير من الأحيان، وهناك الكثير من التعاون. كان المساعد رقم 2 في الجانب المقابل ومحجوبًا، وكان دوفيري في جانب مقاعد البدلاء، ولاتخاذ هذا النوع من القرارات يجب أن تكون متأكدًا، وهو ما لم يكونوا متأكدين منه على الأرجح".

    "لقد تم الحديث منذ فترة طويلة عن إمكانية التدخل في حالة الحصول على بطاقتين صفراوين لتصحيح موقف مثل هذا. من الواضح أن الفريق الذي يبقى بعشرة لاعبين إذا تم طرد لاعب بشكل غير مباشر يتغير تمامًا. سنرى التغييرات التي ستقوم بها Ifab، ونأمل أن يتم تصحيح هذا الجزء من البروتوكول الذي يعاقب الفريق بشكل مفرط اعتبارًا من كأس العالم القادم ومن ثم البطولات القادمة". 

    • إعلان
الدوري الإيطالي
بيسا crest
بيسا
بيزا
كالياري crest
كالياري
كالياري
0