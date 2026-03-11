لا بينا يعود للتحكيم بعد شهر من مباراة إنتر يوفنتوس: ماذا حدث؟

لنسترجع أحداث ذلك اليوم من خلال تعليق الحكم السابق دي ماركو، نيابة عن رابطة الحكام الإيطاليين، على قناة Dazn في برنامج Open Var.

"أخذ الحكم لا بينا في الاعتبار السرعة التي جرت بها الحركة، فخدعته هذه الحركة. يمكن للفريق التحكيمي في الملعب أن يساعد كما حدث في كثير من الأحيان، وهناك الكثير من التعاون. كان المساعد رقم 2 في الجانب المقابل ومحجوبًا، وكان دوفيري في جانب مقاعد البدلاء، ولاتخاذ هذا النوع من القرارات يجب أن تكون متأكدًا، وهو ما لم يكونوا متأكدين منه على الأرجح".

"لقد تم الحديث منذ فترة طويلة عن إمكانية التدخل في حالة الحصول على بطاقتين صفراوين لتصحيح موقف مثل هذا. من الواضح أن الفريق الذي يبقى بعشرة لاعبين إذا تم طرد لاعب بشكل غير مباشر يتغير تمامًا. سنرى التغييرات التي ستقوم بها Ifab، ونأمل أن يتم تصحيح هذا الجزء من البروتوكول الذي يعاقب الفريق بشكل مفرط اعتبارًا من كأس العالم القادم ومن ثم البطولات القادمة".