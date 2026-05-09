Getty Images Sport
"لا أهتم بما يقوله الناس عنه".. إندريك يهب للدفاع عن مبابي في ظل أزمة ريال مدريد!
مبابي يواجه تدقيقاً غير مسبوق في البرنابيو
وجد مبابي نفسه في قلب عاصفة في مدريد إثر سلسلة من الأحداث التي أفسدت علاقته بجماهير لوس بلانكوس. وقد بلغ الإحباط ذروته بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، وهو ما قضى فعلياً على آمالهم في حصد أي ألقاب كبرى هذا الموسم. وبينما كان الفريق يتعامل مع تداعيات الإقصاء، أثار مبابي -المستبعد من المشاركة- غضباً واسعاً بعد ظهوره وهو يقضي عطلة على متن يخت، وهو تصرف اعتبره الكثير من المشجعين افتقاراً للإحساس بالمسؤولية بالنظر إلى معاناة النادي على أرض الملعب.
وقد تصاعدت الأزمة لتتحول إلى كارثة حقيقية في العلاقات العامة لنجم باريس سان جيرمان السابق. وبعيداً عن أنشطته خارج الملعب، وجهت الجماهير انتقادات لاذعة لحالة عدم التوازن التكتيكي تحت قيادة ألفارو أربيلوا، حيث أشار الكثيرون إلى أن وجود مبابي أخلّ بالصلابة الدفاعية للفريق وبحالة الانسجام الهجومي مع فينيسيوس جونيور.
- Getty Images Sport
إندريك يرد على المنتقدين
على الرغم من السلبية العارمة التي تحيط باللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، إلا أنه وجد حليفاً في إندريك. فقد تحدث النجم البرازيلي الذي يقضي الموسم الحالي معاراً في صفوف ليون، هذا الأسبوع ليُذكّر المنتقدين بما لا يزال مبابي يقدمه للفريق. وبعد أن تشارك غرفة الملابس مع الفائز بكأس العالم قبل انتقاله المؤقت إلى فرنسا، لا يزال إندريك مقتنعاً تماماً بقيمة زميله.
وفي حديثه لمجلة "سو فوت"، قلل اللاعب الشاب من أهمية الروايات التي تروجها وسائل الإعلام المحلية وحالة العداء القادمة من المدرجات. وصرح المهاجم بحزم: "لا أهتم بما يقوله الناس عن مبابي. أتمنى أن يفوز بالحذاء الذهبي مرة أخرى. ما أراه هو أنه يساعد ريال مدريد من خلال تسجيل الكثير من الأهداف"، مفضلاً بذلك تسليط الضوء على الإسهامات الرقمية للنجم الفرنسي بدلاً من الانخراط في الدراما الأخيرة.
احتجاج يصل إلى نقطة الغليان
لم تقتصر ردود الفعل الغاضبة ضد مبابي على صيحات الاستهجان في ملعب سانتياجو برنابيو أو المنشورات الساخطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بل وصلت حالة الانقسام داخل القاعدة الجماهيرية المدريدية إلى أبعاد تاريخية، مما يوضح مدى سرعة تبخر "فترة شهر العسل" للاعب الذي كان الهدف الأبرز للنادي لعدة سنوات.
وقد ظهرت تقارير عن احتجاج رقمي ضخم، تضمن عريضة إلكترونية تطالب برحيل المهاجم عن النادي. وفي حين لا تزال الإدارة تحت قيادة فلورنتينو بيريز ملتزمة علناً بهذا المشروع، فإن الحجم الهائل لهذه الحملة وضع ضغطاً هائلاً على اللاعب لتقديم أداء حاسم في مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد برشلونة من أجل إسكات منتقديه.
- AFP
أربيلوا ينفي الشائعات حول غرفة الملابس
بعيداً عن دراما العطلة، يواجه مبابي موجة جديدة من التدقيق فيما يتعلق بسلوكه إبان تقارير عن خلاف داخلي بين أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي. وفي حين وصف النقاد على وسائل التواصل الاجتماعي ابتساماته خلال التدريبات بأنها "غير لائقة" بالنظر إلى حالة التوتر المزعومة في المعسكر، تصدى المدرب أربيلوا لهذه الروايات، واعتبرها "تفسيراً خاطئاً" لموقف عابر. وأكد المدرب أن هذا الضجيج الخارجي ما هو إلا محاولة لاختلاق مشاكل لا وجود لها، مشدداً على أن الفريق لا يزال يصب تركيزه بالكامل على أهدافه الداخلية.