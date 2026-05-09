"لا أهتم بما يقوله الناس عنه".. إندريك يهب للدفاع عن مبابي في ظل أزمة ريال مدريد!

وجد مبابي نفسه في قلب عاصفة في مدريد إثر سلسلة من الأحداث التي أفسدت علاقته بجماهير لوس بلانكوس. وقد بلغ الإحباط ذروته بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، وهو ما قضى فعلياً على آمالهم في حصد أي ألقاب كبرى هذا الموسم. وبينما كان الفريق يتعامل مع تداعيات الإقصاء، أثار مبابي -المستبعد من المشاركة- غضباً واسعاً بعد ظهوره وهو يقضي عطلة على متن يخت، وهو تصرف اعتبره الكثير من المشجعين افتقاراً للإحساس بالمسؤولية بالنظر إلى معاناة النادي على أرض الملعب.

وقد تصاعدت الأزمة لتتحول إلى كارثة حقيقية في العلاقات العامة لنجم باريس سان جيرمان السابق. وبعيداً عن أنشطته خارج الملعب، وجهت الجماهير انتقادات لاذعة لحالة عدم التوازن التكتيكي تحت قيادة ألفارو أربيلوا، حيث أشار الكثيرون إلى أن وجود مبابي أخلّ بالصلابة الدفاعية للفريق وبحالة الانسجام الهجومي مع فينيسيوس جونيور.