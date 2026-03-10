أثار ساري شكوكًا كبيرة حول مستقبله في لاتسيو على الرغم من فوزه الدرامي 2-1 على ساسولو مساء الاثنين. في حين أن هدف الفوز في الدقيقة 92 عادة ما يثير احتفالات صاخبة، إلا أن الأجواء في ملعب أوليمبيكو كانت شبه صامتة. وجه المدرب المخضرم انتقاداته الحادة إلى الرئيس كلاوديو لوتيتو وإدارة النادي بسبب قراراتهم الأخيرة.

وصل التوتر بين المدرب والمديرين إلى ذروته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث بدا أنه نادم بشدة على قراره بالبقاء. في مواجهة الصعوبات المستمرة ومقاطعة الجماهير، أعرب المدرب عن إحباطه ودعا مجلس إدارة النادي إلى اتخاذ إجراءات، حيث لا يزال يشعر بالضغط.