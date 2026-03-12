Goal.com
"لا أعرف كيف تنطق اسمه": موهبة ريال مدريد الخارقة تثير يأس مانشستر سيتي من العدم تقريبًا - وتحطم رقمًا قياسيًا عمره 30 عامًا

من لا شيء تقريبًا، تمكن تياجو بيتارش من فرض نفسه في فريق نجوم ريال مدريد. ضد مانشستر سيتي، قدم أداءً رائعًا ترك نجمًا عالميًا في حالة من الذهول.

توقف تييري هنري لبرهة. "أريد أن أتحدث عن - لا أعرف كيف تنطق اسمه - بيتارش"، قرأ المهاجم الفرنسي الأسطوري، الذي أصبح اليوم خبيرًا تلفزيونيًا شهيرًا في CBS Sports، من ورقة. 

"لأنني راقبتُه عن كثب الليلة: يا له من أداء رائع قدمه هذا الشاب! لقد ركض من أجل الجميع"، هكذا أشاد هنري بأداء اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، تياجو بيتارش، في فوز ريال مدريد 3-0 في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي مساء الأربعاء على عشب ملعب البرنابيو. "لا أعرف ماذا يضعون في هذا القميص"، تساءل هنري، المعروف بأنه لم يعد يتمتع بشعر كثيف، ومازح: "إذا ارتديته، ربما يساعدني في استعادة شعري".

  • ثياغو بيتارش بعيد كل البعد عن القلق بشأن تساقط الشعر. وكذلك كان الحال حتى وقت قريب في مباريات مثل هذه ضد خصوم مثل مانشستر سيتي، حيث تصدر العناوين إلى جانب فيديريكو فالفيردي الذي سجل ثلاثة أهداف. قال لاعب الوسط الشاب بعد المباراة بحماس: "هذه هي المباراة التي تلعبها دائمًا في FIFA. أنا سعيد جدًا بالفوز وبكيفية سير الأمور".

    كان بيتارش قد احتفل بأول ظهور له مع الفريق الأول لريال مدريد في منتصف فبراير، عندما شارك لفترة قصيرة في مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا. ومن ثم، فجأة ومن دون سابق إنذار، أصبح أحد أبرز اللاعبين على أرض الملعب في المباراة المثيرة ضد مانشستر سيتي، وأبهر الجميع بثلاث صفات مميزة: جرأته، وقدرته الهائلة على الجري، وثقته الكبيرة في التعامل مع الكرة.

    بديهيًا، ظل بيتارش هادئًا عندما هاجمه لاعبون من عيار برناردو سيلفا أو رودري بشكل عدواني ووضعوا عليه ضغطًا كبيرًا في منطقة الجزاء. تعامل الشاب مع الموقف كما لو أنه لم يفعل شيئًا آخر من قبل. في إحدى المرات، كان متهوراً بعض الشيء عندما حاول التخلص من نيكو أورايلي الذي كان يقترب من خلفه عند نقطة الجزاء. تدخل أورايلي وكان سيقلص النتيجة إلى 1-3 لولا رد فعل حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا الذي كان سريع البديهة وصد الكرة بقدمه فوق المرمى.

    بخلاف ذلك، قدم بيتارش أداءً رائعًا في وسط الملعب في أول مباراة له في التشكيلة الأساسية في دوري أبطال أوروبا. "ثياغو لن يختبئ، سيريد الكرة"، أكد المدرب ألفارو أربيلوا قبل المباراة، معربًا عن ثقته الكاملة في اختياره المفاجئ للتشكيلة الأساسية في هذا الحدث الكبير. "أنا متأكد من أنه سيكون رائعًا".

    تحطيم رقم راؤول القياسي: تياجو بيتارش هو التلميذ المفضل لألفارو أربيلوا

    كان أربيلوا محقاً. وبالمناسبة، ساعد موهبته الفذة على تحقيق رقم قياسي خاص للنادي: منذ مساء الأربعاء، أصبح بيتارش، البالغ من العمر 18 عاماً و220 يوماً، أصغر لاعب إسباني يشارك في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا. وقد تجاوز الرقم القياسي الذي ظل صامدًا لمدة 30 عامًا والذي سجله أسطورة النادي راؤول، الذي كان أكبر منه بـ 33 يومًا عندما فاز ريال مدريد 1-0 على يوفنتوس تورينو في مارس 1996. بشكل عام، كان البرازيلي فينيسيوس جونيور هو الأصغر سناً (18 عاماً و216 يوماً في فبراير 2019) عندما لعب لأول مرة في التشكيلة الأساسية للمدريديين في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

    ما يربط بين بيتارش وراؤول: تمامًا مثل المهاجم العالمي السابق، لعب بيتارش في البداية في صفوف أتلتيكو مدريد، غريم ريال مدريد. لكنه غادر الروخيبلانكوس في سن العاشرة، وانتقل إلى خيتافي ثم ليغانيس قبل أن ينضم إلى أكاديمية ريال مدريد بعد بضع سنوات. كان ذلك في عام 2023، وبعد عام ونصف جاء اليوم الذي وضع حجر الأساس لليلة سحرية ضد مانشستر سيتي.

    في يناير 2025، خاض بيتارش مع فريق ريال مدريد تحت 18 عامًا مباراة ودية داخلية ضد فريق تحت 19 عامًا، الذي كان يدربه آربيلوا في ذلك الوقت. وقد لفت انتباه مدرب الفريق الأول الحالي إلى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا آنذاك، إلى جانب موهبته الهائلة، نضجه وشخصيته المذهلة. هذه الصفات ساعدت بيتارش، الذي أطلق عليه أربيلوا لقب "الوحش" بحب، على ترك بصمته بسرعة بين المحترفين.

  • تياجو بيتارش: حاضر ومستقبل ريال مدريد؟

    بعد فترة وجيزة من المباراة التجريبية المذكورة، رقى أربيلوا بيتارش إلى فريق تحت 19 عامًا، ومنحه فرصته الأولى في الدوري الشبابي. ثم في الصيف الماضي، عندما تمت ترقية أربيلوا إلى مدرب الفريق الثاني (كاستيلا)، اصطحب بيتارش معه مباشرةً، وجعله لاعبًا أساسيًا في الدوري الإسباني الثالث. "كيف يريد الكرة دائمًا، وكيف يضغط عليها ويبحث دائمًا عن أفضل حل"، هكذا وصف أربيلوا ميزات بيتارش البارزة. "إنه يجري الاتصالات الصحيحة، ويتحرك جيدًا، ويقدم نفسه".

    بعد أن أصبح لاعباً أساسياً في وسط ملعب كاستيلا، اكتسب بيتارش خبرة قيمة في كرة القدم للكبار خلال النصف الأول من الموسم. كما أن سلف أربيلوا، تشابي ألونسو، كان يضم لاعب المنتخب الإسباني للشباب - الذي يمكنه أيضاً اللعب لمغرب بسبب أصوله - إلى تشكيلته من حين لآخر، لكنه لم يسمح له باللعب بعد. فعل أربيلوا ذلك لأول مرة قبل بضعة أسابيع ضد بنفيكا، وتبع ذلك مشاركة قصيرة أخرى في مباراة الإياب ضد البرتغاليين في أوائل مارس في الدوري ضد خيتافي (0-1)، ثم ظهر بيتارش لأول مرة في التشكيلة الأساسية.

    وبالطبع استفاد الشاب من مشاكل الإصابات التي يعاني منها ريال مدريد حاليًا في خط الوسط: فقد غاب جود بيلينجهام وداني سيبايوس في الأسابيع الماضية، ثم اضطر إدواردو كامافينجا أيضًا إلى الغياب بسبب مشاكل في الأسنان. عاد الأخير إلى الملاعب في مباراة مانشستر سيتي، لكن أربيلوا منح ثقته مرة أخرى لبيتارش، الذي استبدله بعد 76 دقيقة.

    لا يرى أربيلوا في المراهق مجرد لاعب بديل، بل يريد أن يمنحه فرصة اللعب عندما تتحسن حالة الفريق من حيث اللاعبين المتاحين. عندما سُئل عما إذا كان بيتارش هو حاضر ومستقبل الفريق الملكي، أجاب المدرب باقتضاب: "نعم". 

    أكد بيتارش دعمه للفريق بشكل خاص بأدائه ضد مانشستر سيتي، مما أثار سؤالًا مثيرًا: هل يمتلك ريال مدريد بالفعل في صفوفه لاعب خط الوسط الجديد الذي كان من المفترض أن يأتي متأخرًا بعد رحيل توني كروس (سينهي مسيرته في 2024) ولوكا مودريتش (انتقل إلى ميلان في 2025)؟ بالطبع، لا يزال من المبكر جدًا الإجابة على هذا السؤال بشكل قاطع. لكن كان من اللافت للنظر أن بيتارش قد طغى على رودري، النجم العالمي الذي يقال إن ريال مدريد يريد ضمه بشدة إلى خط وسطه في الصيف، في المواجهة المباشرة بينهما.

    تياجو بيتارش: أرقامه في هذا الموسم

    الفريقالمشاركاتالأهدافتمريرات حاسمةبطاقات صفراء
    ريال مدريد تحت 19 سنة1100
    ريال مدريد كاستيا14025
    ريال مدريد5000
