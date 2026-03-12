"لا أعرف كيف تنطق اسمه": موهبة ريال مدريد الخارقة تثير يأس مانشستر سيتي من العدم تقريبًا - وتحطم رقمًا قياسيًا عمره 30 عامًا

بعد فترة وجيزة من المباراة التجريبية المذكورة، رقى أربيلوا بيتارش إلى فريق تحت 19 عامًا، ومنحه فرصته الأولى في الدوري الشبابي. ثم في الصيف الماضي، عندما تمت ترقية أربيلوا إلى مدرب الفريق الثاني (كاستيلا)، اصطحب بيتارش معه مباشرةً، وجعله لاعبًا أساسيًا في الدوري الإسباني الثالث. "كيف يريد الكرة دائمًا، وكيف يضغط عليها ويبحث دائمًا عن أفضل حل"، هكذا وصف أربيلوا ميزات بيتارش البارزة. "إنه يجري الاتصالات الصحيحة، ويتحرك جيدًا، ويقدم نفسه".
بعد أن أصبح لاعباً أساسياً في وسط ملعب كاستيلا، اكتسب بيتارش خبرة قيمة في كرة القدم للكبار خلال النصف الأول من الموسم. كما أن سلف أربيلوا، تشابي ألونسو، كان يضم لاعب المنتخب الإسباني للشباب - الذي يمكنه أيضاً اللعب لمغرب بسبب أصوله - إلى تشكيلته من حين لآخر، لكنه لم يسمح له باللعب بعد. فعل أربيلوا ذلك لأول مرة قبل بضعة أسابيع ضد بنفيكا، وتبع ذلك مشاركة قصيرة أخرى في مباراة الإياب ضد البرتغاليين في أوائل مارس في الدوري ضد خيتافي (0-1)، ثم ظهر بيتارش لأول مرة في التشكيلة الأساسية.
وبالطبع استفاد الشاب من مشاكل الإصابات التي يعاني منها ريال مدريد حاليًا في خط الوسط: فقد غاب جود بيلينجهام وداني سيبايوس في الأسابيع الماضية، ثم اضطر إدواردو كامافينجا أيضًا إلى الغياب بسبب مشاكل في الأسنان. عاد الأخير إلى الملاعب في مباراة مانشستر سيتي، لكن أربيلوا منح ثقته مرة أخرى لبيتارش، الذي استبدله بعد 76 دقيقة.
لا يرى أربيلوا في المراهق مجرد لاعب بديل، بل يريد أن يمنحه فرصة اللعب عندما تتحسن حالة الفريق من حيث اللاعبين المتاحين. عندما سُئل عما إذا كان بيتارش هو حاضر ومستقبل الفريق الملكي، أجاب المدرب باقتضاب: "نعم".
أكد بيتارش دعمه للفريق بشكل خاص بأدائه ضد مانشستر سيتي، مما أثار سؤالًا مثيرًا: هل يمتلك ريال مدريد بالفعل في صفوفه لاعب خط الوسط الجديد الذي كان من المفترض أن يأتي متأخرًا بعد رحيل توني كروس (سينهي مسيرته في 2024) ولوكا مودريتش (انتقل إلى ميلان في 2025)؟ بالطبع، لا يزال من المبكر جدًا الإجابة على هذا السؤال بشكل قاطع. لكن كان من اللافت للنظر أن بيتارش قد طغى على رودري، النجم العالمي الذي يقال إن ريال مدريد يريد ضمه بشدة إلى خط وسطه في الصيف، في المواجهة المباشرة بينهما.