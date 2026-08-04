"لا أطيق الانتظار حتى أعمل معه وأتعلم منه".. برناردو سيلفا يشرح كيف حسم مورينيو انتقاله إلى ريال مدريد!

تحدث سيلفا بصراحة عن الدور المهم الذي لعبه جوزيه مورينيو في قراره بالانتقال من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد هذا الصيف. وأكد لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا، الذي انضم إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال مجانية عقب انتهاء عقده أن فرصة العمل تحت قيادة مواطنه الأسطوري كانت الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة.

"لقد كنا منافسين عدة مرات، والآن أصبحنا في نفس الفريق. أنا سعيد جدًا لأنه مدرب له أهمية كبيرة في كرة القدم البرتغالية"، أوضح سيلفا لقناةريال مدريد التلفزيونية أثناء حديثه عن انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.

وأكد نجم موناكو السابق أن إعجابه بمورينيو يعود إلى طفولته، مما يجعل احتمال تلقي التدريب على يديه في البرنابيو فرصة فريدة من نوعها. وأضاف سيلفا: «منذ صغري، كنا نتابع فرقه دائمًا، وقد نجح دائمًا في رفع اسم البرتغال إلى أعلى المستويات. أنا سعيد جدًّا لبدء العمل معه والتعلم منه».



