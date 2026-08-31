"لا أضمن أي شيء".. تشابي ألونسو يصدم جماهير تشيلسي بتحديث مفاجئ عن مستقبل فرنانديز ونيتو

حافظ تشيلسي على بدايته المثالية في حملته بالدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مثير بنتيجة 4-3 على برايتون، لكن الأضواء تظل مسلطة بقوة على نشاط النادي في سوق الانتقالات. واختار ألونسو استبعاد فرنانديز من قائمة المباراة للمواجهة الثانية على التوالي، وذلك عقب غياب مماثل عن مباراة لوتون في كأس كاراباو منتصف الأسبوع.

وتشير التقارير إلى أن لاعب الوسط الأرجنتيني قد توصل إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي، بينما يُفهم أن تشيلسي يطالب بحزمة مالية مذهلة تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني -في صفقة قياسية بريطانية- للسماح لنجم خط وسطه بالرحيل.

ومع ذلك، فإن أي خطوة لانتقال اللاعب ستعتمد أيضا على تأمين تشيلسي لبديل مناسب. ويتوقع "البلوز" إبرام المزيد من الصفقات، حيث أفادت التقارير بتوصل النادي لاتفاق مع لامين كامارا، لاعب وسط موناكو، استعدادا للرحيل المحتمل لفرنانديز.