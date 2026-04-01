"لا أريد الخوض في هذا النقاش" - توماس توخيل يرد بحدة على سؤال حول "الضغوط" التي تواجه منتخب إنجلترا بعد الخسارة "المؤلمة" أمام اليابان

شكلت الخسارة الودية أمام اليابان بمثابة اختبار واقعي آخر لإنجلترا بعد التعادل الذي حققته الأسبوع الماضي مع أوروغواي، مع اقتراب موعد كأس العالم. وعلى الرغم من سيطرتها على الكرة لفترات طويلة، أدى انخفاض في التركيز إلى تمكين نجم برايتون ميتوما من تسجيل هدف في هجمة مرتدة، ولم يتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التعادل رغم أن الكرة ارتطمت بالقائم عن طريق إليوت أندرسون.

وفي تعليقه على النتيجة، اعترف توخيل، الذي بدا عليه الإحباط، بأن الخسارة أمام الجماهير المحلية كانت صعبة القبول. "بالتأكيد هذا مؤلم. الخسارة مؤلمة دائماً، والخسارة على أرضنا مؤلمة للغاية. لقد عوقبنا على خطأ بسيط، هجمة مرتدة واحدة في الشوط الأول. نحن بحاجة إلى هذه المباريات، ونعلم أن المنافس قوي، وكان لدينا العديد من اللاعبين الغائبين"، أضاف المدرب.