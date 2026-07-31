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Gianni InfantinoGetty Images
Yosua Arya

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«لا أحد يبيع كرة القدم!» .. فيفا يرد في بيان رسمي على منتقدي خطة كأس العالم ويغريهم بالملايين!

كأس العالم

فيفا يرد سريعًا على الانتقادات

أصدر فيفا ردًا حازمًا على ردود الفعل السلبية المتزايدة المحيطة بخصوص الاقتراح المثير للجدل المتعلق بإنشاء شركة فرعية لكأس العالم، مؤكدةً أن «لا أحد يبيع كرة القدم».

وتدعي الهيئة الإدارية أن التقارير الإعلامية أخطأت في تفسير الخطط، وأعادت التأكيد على التزامها باتباع عملية ديمقراطية.

  • الفيفا تتناول الجدل الدائر حول كأس العالم

    رد فيفا رسميًا على المعارضة الشديدة التي أحاطت بمشروع «FIFA Forward Enterprise» (FFE) المقترح، وأصدرت الهيئة الإدارية بيانًا عامًا في محاولة لتوضيح ما وصفته بـ«التقارير الإعلامية غير الصحيحة» التي عرقلت عملية التشاور المخطط لها.

    ويتمثل الاقتراح المثير للجدل، الذي يدعمه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في نقل الأنشطة التجارية والتشغيلية المتعلقة بالفعاليات إلى منظمة تابعة. وتنفي الفيفا بشدة أن تمثل هذه الخطوة بيعاً تجارياً لأكبر أصول هذه الرياضة، في محاولة لتهدئة الغضب المتزايد في أوساط كرة القدم.

    وجاء في البيان: «لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن تفكر الفيفا في القيام به أبداً».

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    وعد بتقديم تمويل غير مسبوق للاتحادات الكروية الأعضاء

    ولكسب تأييد الاتحادات المتشككة، عرض فيفا حوافز مالية كبيرة مرتبطة بالشركة التابعة المقترحة. ووعدت المنظمة بأن كل اتحاد عضو سيحصل على 20 مليون دولار من تمويل برنامج «FIFA Forward Development» بين عامي 2027 و2030، بغض النظر عما إذا كان يدعم الخطة أم لا.

    علاوة على ذلك، سيقدم «برنامج FIFA Fast Forward» الاختياري دفعة لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار إضافية لكل اتحاد. وتؤكد الفيفا أن هذا التمويل الإضافي سيتم دعمه باستثمارات خارجية دون تغيير الهيكل الإداري الشامل للرياضة.

    وأضاف البيان: «سيتم تقاسم القيمة التجارية الناتجة بين جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، مما سيمكّن كل اتحاد من القيام باستثمارات مجدية في كرة القدم في بلده».

  • الفيفا تؤكد على المبادئ الديمقراطية

    ورداً على الانتقادات الموجهة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحادات القارية الأخرى التي شعرت بأنها فوجئت بهذا القرار، شدد فيفا على أن الخطة لا تزال مفتوحة للنقاش الشامل والتصويت. وأكدت المنظمة أنه لا يحق لأي كيان إقليمي بمفرده عرقلة أي اقتراح نيابة عن جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً.

    وقال فيفا: «للكل الحق في التعبير عن معارضته وطلب مزيد من التوضيح، لكن لا يمكن لأي كيان بمفرده أن يدعي تمثيل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً حول العالم».

    وأضاف: «ينبغي السماح لكل اتحاد عضو بمراجعة الاقتراح وإبداء رأيه في تشكيل مستقبله. هذه هي المبادئ الديمقراطية للفيفا».

    وأوضح فيفا أن العناصر التي تم الكشف عنها حتى الآن لا تمثل سوى نقطة البداية لعملية التشاور. وستتمتع الاتحادات الأعضاء بالسلطة الديمقراطية للموافقة على الشروط أو رفضها أو تعديلها، سواء بشكل فردي أو في مجملها.

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  • Ceferin InfantinoGetty Images

    ماذا سيحدث بعد ذلك في أحداث كأس العالم؟

    أصبح مصير مشروع «FIFA Forward Enterprise» الآن مرهونًا تمامًا بقدرة إنفانتينو على إقناع أغلبية الاتحادات الأعضاء بدعم هذا المشروع.

    وأكد فيفا أنه في حال فشل الاقتراح في الحصول على دعم الأغلبية، فستبقى العمليات التجارية دون أي تغيير على الإطلاق

    وأكدت الهيئة الإدارية: «بدون دعم غالبية الاتحادات الأعضاء، ستبقى الأنشطة التجارية للفيفا على حالها. ولن يتم إنشاء مشروع "FFE"».

    ومع استمرار الانقسام العميق بين الاتحادات القارية بشأن الجدول الزمني المتسرع والمخاوف المتعلقة بالحوكمة، ستحدد عملية التشاور المقبلة مستقبل كرة القدم الدولية من الناحية التجارية.