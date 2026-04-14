بأمثلة مثل سيرخيو راموس أو توني كروس أو لوكا مودريتش، كان ريال في الماضي يملك «شخصيات في الملعب» «لم تعد موجودة الآن»، على حدّ انتقاد ماتياس. وأضاف لاعب بايرن السابق أن نجوم مدريد الحاليين «سريعون، أقوياء في المراوغة، وتقنيون ممتازون، ولديهم بطبيعة الحال قدر من القوة، وقد ظهر ذلك أيضًا في مباراة الذهاب». لكن الاستدراك الكبير من وجهة نظر ماتياس: «ومع ذلك لم يعودوا يشعّون بتلك القوة التي كانت في العقود الماضية. إنهم لاعبون جيدون، لكن لا أحد منهم أيقونة؛ لا فينيسيوس ولا بيلينغهام ولا مبابي أيضًا، وهذا ما ينقص ريال».

وكان بايرن قد فاز في مباراة الذهاب في مدريد الأسبوع الماضي بنتيجة 2:1، ولذلك يدخل—بحسب ماتياس أيضًا—مباراة الإياب على أرضه وهو المرشح الأوفر حظًا. وقال الرجل البالغ 65 عامًا محذرًا: «لكن هذا لا يعني بالطبع أنها ستكون مهمة سهلة». وعلى نحو مشابه كان قد عبّر مؤخرًا أيضًا كارل-هاينتس رومينيغه، الرئيس السابق لبايرن، الذي لم يشطب ريال بعد منذ وقت طويل، ولا يعجبه الضجيج الحالي المحيط بـ«إف سي بي».