"أفتقد في ريال أيضًا ببساطة إلى الشخصيات"، كتب ماتيوس قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ و«الملكيين» يوم الأربعاء في عموده على سكاي.
ترجمه
«لا أحد منهم أيقونة»: لوثار ماتيوس يرى قبل مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ عيبًا كبيرًا لدى ريال مدريد
بأمثلة مثل سيرخيو راموس أو توني كروس أو لوكا مودريتش، كان ريال في الماضي يملك «شخصيات في الملعب» «لم تعد موجودة الآن»، على حدّ انتقاد ماتياس. وأضاف لاعب بايرن السابق أن نجوم مدريد الحاليين «سريعون، أقوياء في المراوغة، وتقنيون ممتازون، ولديهم بطبيعة الحال قدر من القوة، وقد ظهر ذلك أيضًا في مباراة الذهاب». لكن الاستدراك الكبير من وجهة نظر ماتياس: «ومع ذلك لم يعودوا يشعّون بتلك القوة التي كانت في العقود الماضية. إنهم لاعبون جيدون، لكن لا أحد منهم أيقونة؛ لا فينيسيوس ولا بيلينغهام ولا مبابي أيضًا، وهذا ما ينقص ريال».
وكان بايرن قد فاز في مباراة الذهاب في مدريد الأسبوع الماضي بنتيجة 2:1، ولذلك يدخل—بحسب ماتياس أيضًا—مباراة الإياب على أرضه وهو المرشح الأوفر حظًا. وقال الرجل البالغ 65 عامًا محذرًا: «لكن هذا لا يعني بالطبع أنها ستكون مهمة سهلة». وعلى نحو مشابه كان قد عبّر مؤخرًا أيضًا كارل-هاينتس رومينيغه، الرئيس السابق لبايرن، الذي لم يشطب ريال بعد منذ وقت طويل، ولا يعجبه الضجيج الحالي المحيط بـ«إف سي بي».
- Getty
مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ: جود بيلينغهام «صانع الفارق» لريال مدريد؟
خصوصًا الدقائق الخمس والعشرين الأخيرة من مباراة الذهاب، حين أصبح الإسبان أقوى فأقوى ونجحوا على الأقل في تقليص الفارق بهدف لكيليان مبابي، ينبغي أن تمنح ريال دفعة معنوية بحسب ماثيوس. ولا سيما أن جود بيلينغهام، الذي لم يعد إلى الملعب إلا منذ نهاية مارس بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، ولم يُشرك في مباراة الذهاب إلا لآخر نصف ساعة، يُرجَّح أن يعود إلى التشكيلة الأساسية. وكان نجم خط الوسط الإنجليزي بالنسبة لماثيوس في المواجهة الأولى مع بايرن «صانع الفارق» للملكيين.
وأبدى ماثيوس تحذيره قائلًا إن الأمور «قد تنقلب سريعًا - خصوصًا إذا لم يكن نوير في يومه كما كان في مدريد». فقد قدّم حارس بايرن في البرنابيو أداءً عالميًا من الطراز الرفيع بفضل العديد من التدخلات الممتازة وعمليات الإنقاذ، ونال بعد ذلك احتفاءً مستحقًا.
- Getty Images Sport
قد يتوج بايرن ميونخ بطلاً للدوري هذا الأسبوع بالفعل
جرت البروفات الأخيرة لكلٍ من الفريقين قبل مباراة الإياب بشكل مختلف تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية في الدوري. ريال لم يتجاوز التعادل 1:1 على أرضه أمام إف سي جيرونا، وأصبح يتأخر الآن بتسع نقاط عن متصدر الدوري الإسباني إف سي برشلونة. وفي تعادل المدريديين، تسبب أيضًا عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة في غضبٍ كبير.
أما بايرن فواصل الإبحار على موجة نجاحه. ورغم إجراء المداورة، فاز إف سي بي على إف سي سانت باولي بثقة بنتيجة 5:0، وبفضل تعثر بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن (0:1) وسّع تقدمه في صدارة جدول الترتيب إلى اثنتي عشرة نقطة. وإذا لم يفز دورتموند في اليوم السابق على تي إس جي هوفنهايم، فقد يتمكن بايرن بالفعل يوم الأحد من الاحتفال بلقب الدوري الألماني عبر فوزٍ على أرضه ضد في إف بي شتوتغارت.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونخ
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 15 أبريل الساعة 21 بايرن ميونخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) الأحد، 19 أبريل الساعة 17.30 بايرن ميونخ - شتوتغارت (الدوري الألماني) الأربعاء، 22 أبريل الساعة 20.45 باير ليفركوزن - بايرن ميونخ (كأس ألمانيا)