"لا أحد في الملعب يعرف سبب حصوله على البطاقة الصفراء-الحمراء": نادي بايرن ميونيخ ينتقد الحكم كريستيان دينجرت بسبب المواقف المثيرة للجدل التي طالت لويس دياز وهاري كين

"أنا فخور للغاية بالأداء الذهني للاعبين. كانت المباراة حافلة بالأحداث اليوم، وشهدت العديد من المواقف الحاسمة التي ربما تختلف الآراء حولها"، هكذا بدأ كومباني حديثه في مقابلة مع DAZN بعد المباراة.

واضطر بايرن ميونيخ للعب بأقلية عددية قبل نهاية الشوط الأول بعد طرد نيكولاس جاكسون (الدقيقة 42). بل إن المتصدر لعب الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين فقط، حيث حصل لويس دياز على بطاقة صفراء ثانية من الحكم دينجرت بسبب محاكاة السقوط، مما أدى إلى طرده بالبطاقة الصفراء-الحمراء قبل نهاية المباراة (الدقيقة 84).

بينما أقر كومباني بأنه "لا جدال" في طرد جاكسون بعد تدخله القوي ضد مارتن تيرير، إلا أن طرد دياز أزعجه أكثر. ووصف مدرب بايرن ذلك بأنه "الأسوأ"، قائلاً: "لا أحد في الملعب يعرف لماذا حصل على بطاقة صفراء-حمراء".

كان دياز قد مرر الكرة في منطقة الجزاء متجاوزًا حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسويتش، ثم سددها وسقط على الأرض. وبما أن بلاسويتش تراجع بشكل واضح وأن الكولومبي سعى بوضوح إلى الاحتكاك، فإن قرار عدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحًا بالتأكيد. ورأى كومباني الأمر بنفس الطريقة، لكنه كان يتمنى أن يتحلى دينجرت بمزيد من الحساسية، وبذلك على الأقل لا يتم طرد اللاعب.

"لقد نهض على الفور. لم يحاول حتى الحصول على ركلة جزاء. سقط على الأرض، وكان هناك تلامس، لكنه نهض على الفور ومع ذلك حصل على البطاقة الصفراء ثم البطاقة الصفراء-الحمراء. هذا مؤلم، والآن سيُوقف عن المباراة التالية"، اشتكى كومباني. "على أحدهم أن يشرح لي لماذا يُعتبر هذا خطأ يستحق البطاقة الصفراء في هذه المرحلة."