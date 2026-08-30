لأول مرة منذ 20 عامًا.. حكام الدوري الإنجليزي دون سماعات أذن!

وفقًا لـ«بيبي سي سبورت»، دخل أوليفر الشوط الثاني من المباراة على ملعب ستامفورد بريدج دون حقيبة الاتصالات الخاصة به. وبينما حقق تشيلسي فوزًا بنتيجة 4-3 على برايتون، اضطر فريق الحكام في الدوري الإنجليزي إلى العمل دون أجهزة لاسلكية، في ما يُعتقد أنه المرة الأولى منذ عقدين.

وقد واجه الحكام في الماضي مشاكل تتعلق ببطاريات أجهزة الاتصال أو خطوط الاتصال، لكن هذا السيناريو كان فريدًا تمامًا. واعتبارًا أن الوضع لا يمكن إنقاذه على الإطلاق، اضطر أوليفر ومساعديه ستيوارت بيرت وجيمس ماينوارينج، والحكم الرابع توم برامال، إلى أداء مهامهم دون اتصال لفظي مباشر.