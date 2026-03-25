أعرب مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا (55 عامًا)، عن إعجابه بأسلوب اللعب الحالي لفريق برشلونة تحت قيادة هانسي فليك (61 عامًا).
"لأن الأمر ممتع": هناك فريق واحد يستمتع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بمشاهدته بشكل خاص في الوقت الحالي
أعرب اللاعب والمدرب السابق للبلوغرانا عن إعجابه الشديد في مقابلة مع قناة TV3 قائلاً: "عندما يلعب برشلونة تحت قيادة فليك، وإذا كان لديّ وقت، أجلس وأشاهد المباراة – لأنها ممتعة. أحيانًا نفكر أكثر من اللازم ونختلق قصصًا. لكن في النهاية الأمر هو كالتالي: عندما تذهب إلى السينما أو إلى مطعم جيد، فأنت تريد الاستمتاع بذلك. وأخبرني عن موقف لا تستمتع فيه بمشاهدة برشلونة وهو يلعب!"
تولى المدرب السابق للمنتخب الألماني فليك تدريب نادي برشلونة في صيف 2024 خلفًا لخافي، وفرض على الفريق أسلوب لعب محفوف بالمخاطر ومثيرًا، مع خط دفاع متقدم للغاية ولعب هجومي لا هوادة فيه. وقد أدى ذلك إلى الفوز بالثنائية في العام الأول.
وفي الموسم الحالي أيضًا، يسير برشلونة على طريق الفوز باللقب المحلي ويحتل حاليًا صدارة الدوري الإسباني. كما لا يزال البلوغرانا ممثلين في دوري أبطال أوروبا.
أصبح تييري هنري أيضًا من أشد المعجبين بنادي برشلونة
أدى أسلوب فليك إلى انتقادات بعد بعض النتائج الضعيفة التي سجلها الفريق في الخريف. ومن بين الآخرين، توقع توني كروس، المدرب السابق لريال مدريد، أن برشلونة لن يفوز بدوري أبطال أوروبا بهذا الأسلوب في اللعب. كما أعرب تييري هنري، تلميذ غوارديولا السابق، عن رأي مشابه.
ومع ذلك، تراجع الفرنسي الأسبوع الماضي بعد الفوز الساحق 7-2 في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد، وأشاد بالفريق في قناة CBS Sports قائلاً: "تهانينا، برشلونة. أوروبا بدأت تشعر بالخطر. عندما يكون فريق في مثل هذه الحالة، لا شيء مضمون. لم يكن ذلك مجرد انتصار، بل كان زلزالاً عالمياً".
ما أثار إعجاب هنري بشكل خاص هو الطريقة التي لعب بها برشلونة الشوط الثاني بعد تقدمه المتعثر 3-2 في الشوط الأول. "يا له من شوط ثانٍ!"، تساءل: "كان تحولاً كاملاً، لعب الفريق بشخصية مختلفة. كان هذا هو برشلونة الحقيقي. إذا أرادوا، يمكنهم فعل أي شيء. إنها فريق لا يُصدق." حتى
أن هنري شعر، أثناء العاصفة الهجومية التي أطلقها لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وزملاؤهم، بأنها تذكره بفريق الأحلام الأسطوري ليوهان كرويف في أوائل التسعينيات، وشعر بالشفقة على منافسه نيوكاسل: "لقد انهار نيوكاسل أمام هذه الموجة الهجومية. عندما يلعب برشلونة بهذه الطريقة، يكاد يكون من المستحيل إيقافه."
نادي برشلونة هذا الموسم
الألعاب 46 انتصارات 36 تعادل 3 هزيمة 7 فارق الأهداف 125:52 متوسط النقاط 2,41