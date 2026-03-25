لأنه قد يرغب في اللعب مع المنتخب الألماني: لاعب بايرن ميونيخ السابق لاندون دونوفان يريد استبعاد لاعب في الدوري الألماني من المنتخب الأمريكي

يلعب بانكس منذ سنوات مع منتخبات الولايات المتحدة وهو حالياً لاعب في منتخب تحت 20 عاماً. في سبتمبر، تم ضمه لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الأول، لكنه لم يشارك في المباراة الودية ضد اليابان. بعد ذلك، لم يستدعِ بوكيتينو المراهق للمباريات الودية في سبتمبر وأكتوبر. لكن هذه المرة، اختار الأرجنتيني بانكس، الذي رفض الدعوة.

أثار ذلك غضب دونوفان، الذي طالب في "بودكاست Unfiltered Soccer" مع زميله السابق تيم هوارد بفرض عقوبات: "من وجهة نظر الاتحاد، وخاصة مات كروكر (المدير الفني للاتحاد الأمريكي، محرر)، الذي يتخذ هذه القرارات: إذا كان هناك شخص لا يريد اللعب لمنتخب بلده - فليذهب! وداعًا!"

وأضاف دونوفان، الذي خاض 157 مباراة دولية، في إشارة إلى بانكس: "أنا لست غاضباً منه. له الحق في اتخاذ قراراته. لكن الأمر لم يعد يهمني الآن. إذا كان لا يريد اللعب للولايات المتحدة، حسناً، مفهوم!"