نجم المغرب جندي مجهول في لايبزيج ولكن! .. "رقم فاضح" لإرلينج هالاند يلخص معاناة مانشستر سيتي و"كوارث" دوناروما عرض مستمر

في مباراة انتصر بها من لا يستحق، أفلت مانشستر سيتي من التعادل – على الأقل – خلال مواجهة لايبزيج، يوم الأربعاء، محققًا الفوز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.

ثلاثية كتيبة إنزو ماريسكا سجلها كاستيلو لوكيبا "بالخطأ في مرماه"، إنزو فيرنانديز وإرلينج هالاند، في الدقائق 37، 58 و78 من عمر المباراة.

أما ثنائية الفريق الألماني، فأحرزها ريدل باكو والمتألق أنطونيو نوسا في الدقيقتين 49 و61، لكن الريمونتادا فشلت في الأخير.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة التاسعة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند ثلاث نقاط في المركز الـ29 بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..