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أحمد فرهود

رسالة من "نزهة لايبزيج" إلى برشلونة: ريال مدريد لا يحتاج فينيسيوس بوجود "الساحر ديوماندي".. وهكذا فكر جوزيه مورينيو في لامين يامال!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
لامين يامال
يان ديوماندي
فينيسيوس جونيور
برشلونة
ريال مدريد ضد لايبزيج
لايبزيج
دوري أبطال أوروبا
برشلونة ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني

واصل العملاق الإسباني ريال مدريد انتصاراته القارية، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وهذه المرة من بوابة نادي لايبزيج الألماني.

نعم.. ريال مدريد فاز (4-1) ضد ضيفه لايبزيج، مساء يوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

رباعية "الميرينجي" في الشباك الألمانية؛ جاءت عن طريق "البرتغالي برناردو سيلفا، التركي أردا جولر، الفرنسي كيليان مبابي والإيفواري يان ديوماندي"، في الدقائق 44 و52 و83 و87 تواليًا.

أما فريق لايبزيج الأول لكرة القدم؛ فقد أحرز هدفه الوحيد في المباراة، عن طريق الفرنسي تيديام جوميز في الدقيقة 85.

المهم.. ريال مدريد وصل إلى نقطته التاسعة من 3 مباريات "العلامة الكاملة"، بعد هذا الانتصار الكبير؛ حيث كان قد فاز على إنتر وروما الإيطاليين أيضًا، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد ضد لايبزيج..

  • ريال مدريد.. أسهل انتصار ضد نادي لايبزيج

    دائمًا ما كان العملاق الإسباني ريال مدريد، يواجه صعوبات كبيرة للغاية ضد نادي لايبزيج الألماني، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    نعم؛ هذه الصعوبات المدريدية ضد الفريق الألماني، كنا نشاهدها حتى ولو حقق "الفريق الأبيض" الانتصار.

    وفي ليلة الأربعاء "21 أكتوبر 2026"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ شعرنا أن ريال مدريد سيعاني مجددًا ضد النادي الألماني، بناءً على أحداث الشوط الأول.

    إلا أنه في النهاية؛ عاد ريال مدريد أكثر قوة في الشوط الثاني، وحقق انتصارًا كبيرًا على لايبزيج (4-1).

    * تاريخ ريال مدريد ضد لايبزيج:

    - مباريات: 5.

    - فوز: 3.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 1.

    - أهداف مسجلة: 10.

    - أهداف مستقبلة: 5.

    ونلاحظ من هذه الأرقام، أن ريال مدريد سجل 6 أهداف في 4 مباريات سابقة ضد لايبزيج؛ بينما هز شباكه أربع مرات دفعة واحدة، في لقاء ليلة الأربعاء "21 أكتوبر 2026".

  • ريال مدريد.. انتعاشة نفسية قبل كلاسيكو برشلونة

    فوز العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ هو استكمال للمكاسب النفسية التي يتحصل عليها "الفريق الأبيض"، قبل كلاسيكو الأرض ضد العملاق الكتالوني برشلونة.

    ريال مدريد يحل ضيفًا على برشلونة، مساء يوم الأحد القادم؛ وذلك في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

    والحقيقة أن السيناريوهات التي فاز بها ريال مدريد، في مبارياته الأخيرة محليًا وقاريًا؛ هي ما ساعدت على هذه الانتعاشة النفسية قبل الكلاسيكو، ومنها الآتي:

    * أولًا: الفوز (1-0) ضد نادي فياريال، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني؛ وذلك رغم طرد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

    * ثانيًا: الفوز (4-3) ضد نادي روما الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بعد أن كان الفريق متأخرًا بهدف مقابل ثلاثة حتى الدقائق السبع الأخيرة.

    بعدها.. حقق "الميرينجي" فوزين بأريحية أكبر؛ وتحديدًا ضد نادي إشبيلية (4-1) في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني، ثم بنفس النتيجة أمام فريق لايبزيج.

  • جوزيه مورينيو.. الاحتفاظ بـ"الأسلحة المضادة" للامين يامال

    وبما أننا نتحدث عن الكلاسيكو؛ فيجب الإشارة إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد، احتفظ بأوراقه المهمة على "الدكة".

    نعم.. مورينيو يبدو أنه كان يفكر في كلاسيكو الأرض ضد العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك خلال مواجهة ريال مدريد ضد نادي لايبزيج الألماني، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وبالتحديد؛ مورينيو كان يفكر في الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    لذا؛ فقد احتفظ المدير الفني البرتغالي بنجميه اللذين سيلعبان في جهة يامال، وهما:

    * أولًا: الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا.

    * ثانيًا: الجناح الإيفواري يان ديوماندي.

    ولم يشرك مورينيو هذا الثنائي؛ إلا في الـ20 دقيقة الأخيرة ضد لايبزيج، في ليلة الأربعاء الأوروبية.

    والمثير في الأمر أن ديوماندي أبدع عندما نزل بديلًا؛ حيث إنه في 20 دقيقة فقط، صنع هدفًا وسجل آخر بطريقة عالمية ساحرة، وذلك ضد فريقه الألماني السابق.

    ومن الأساس.. يمر النجم الإيفواري بأفضل فتراته الفنية حاليًا؛ الأمر الذي قد يجعله أكثر إفادة لريال مدريد في الكلاسيكو، من زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور "الموقوف".

    أي أن ديوماندي سيدخل كلاسيكو برشلونة؛ وهو منتعش فنيًا ونفسيًا وبدنيًا، في محاولة لهز شباك الخصم هجوميًا ومساعدة كوكوريلا دفاعيًا لإيقاف يامال.

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  • احذروا.. ريال مدريد لا يزال يعاني من المشاكل رغم الانتعاشة الأخيرة!

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هو: "هل معنى ذلك أن العملاق الإسباني ريال مدريد يمر بأفضل فتراته الآن؟!".

    الإجابة هي نعم من الناحية النفسية، مع تحسن في الأداء بالطبع؛ ولكن ريال مدريد لا يزال يعاني من خلل فني وتكتيكي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

    هذا الخلل الفني ظهر ضد نادي لايبزيج الألماني، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: مساحات كبيرة جدًا بين وسط الميدان وخط الدفاع.

    * ثانيًا: سهولة اختراقات الخصم من العمق والطرفين.

    * ثالثًا: صعوبة التحكم في رتم اللعب أحيانًا.

    وربما هذه المشاكل ليست بالجديدة؛ حيث إننا وغيرنا تحدثنا عن ضعف جودة خط وسط ريال مدريد، في التحكم برتم اللعب تحديدًا.

    كما أن الجميع يعلم أن قوة "الميرينجي" في خطه الأمامي؛ بينما الوسط والدفاع من السهل أن يسقطا أمام أي خصم، يعرف كيف يتناقل الكرة ويبني الهجمات.

    وأساسًا.. كان بإمكان فريق لايبزيج الأول لكرة القدم أن يهز شباك ريال مدريد بأهداف أخرى، غير الذي سجله بالفعل؛ لولا سوء الإنهاء وعدم التركيز، بالإضافة إلى إبداع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

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