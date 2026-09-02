"ما تردد كان صحيحًا!" .. لاوتارو مارتينيز يؤكد اهتمام برشلونة به ويكشف سبب تفضيله البقاء في إنتر

أكد المهاجم الأسطوري لإنتر رسميًا أنه كان في يوم من الأيام هدفًا رئيسيًّا لبرشلونة. وعلى مدار عدة فترات انتقالات، ارتبط اسم اللاعب الأرجنتيني الدولي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى كامب نو، لكن الصفقة لم ترَ النور أبدًا.

وتحدث المهاجم بصراحة تامة عن الموقف، معترفاً بأن احتمال الانضمام إلى أحد أكثر الأندية عراقة في العالم كان حقيقة واجهها.

وخاطب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً وسائل الإعلام ونخبة كرة القدم الحاضرة قائلاً: "الشائعات حول برشلونة كانت صحيحة، لكن في النهاية أردت البقاء هنا مع زملائي في الفريق وجماهيري".

وأضاف: "بالنسبة لي، إنتر هو كل ما يمثل الفخر والسعادة والرغبة في الاستمرار. لقد اخترت البقاء هنا مرة أخرى، وأريد تحقيق إنجازات عظيمة مع إنتر".

وعن رحيل المدير الرياضي بييرو أوسيليو بعد 30 عامًا من العمل داخل إنتر، علق الأرجنتيني: "أنا آسف جدًّا، فهو من منحني الثقة والمشروع. سأظل ممتنًا له إلى الأبد".