تجاهل مبابي وهالاند.. لاوتارو يختار الفائز بالكرة الذهبية 2026 ويوجه رسالة عاطفية لميسي

من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026؟ سؤال يتردد صداه في جميع أنحاء العالم، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي للتصويت على الجائزة المرموقة. هل يكون مبابي، أو ديمبيلي، أو كفاراتسخيليا، أو رودري، أو هالاند؟ لا أحد من هؤلاء، على الأقل وفقاً لرأي قائد إنتر، لاوتارو مارتينيز، الذي أوضح في مقابلة مع شبكة "تي إن تي البرازيل" (نقلها موقع إل إنترانسيجينتي)، أن هناك مرشحاً واحداً فقط لا جدال عليه بالنسبة له: ليو ميسي.