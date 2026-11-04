لانس وكومو | سيسك فابريجاس يدخل التاريخ وسط لفتة نيكو باز "الحزينة".. وليتك لم تشارك في هذه الفضيحة الكروية يا سعود عبدالحميد!

عالم الساحرة المستديرة عجيب وغريب؛ ففي مباراة واحدة فقط، دخل نادٍ التاريخ من الجانب الإيجابي، وآخر من الناحية السلبية.

نعم.. هذا ما حدث في مباراة نادي كومو الإيطالي ضد مضيفه فريق لانس الفرنسي، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وفي تلك المباراة الأوروبية المثيرة؛ حقق كومو فوزًا كاسحًا على أرضية ميدان لانس، بتسعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف كومو التسعة في الشباك الفرنسية؛ كل من: "أناستاسيوس دوفيكاس (ثلاثية)، نيكو باز، لوكاس دا كونيا، مارك أوليفر كيمبف، ماتيا ليبرالي، مارتين باتورينا وماتيو باباتشيولي"؛ بينما جاء هدف لانس الوحيد بواسطة روبين أجويلار، في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة.. وصل كومو إلى نقطته التاسعة من 4 مباريات، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ في الوقت الذي تجمد فيه رصيد لانس عند النقطة الثالثة، في "المركز الثالث والثلاثين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز كومو الكاسح على لانس..