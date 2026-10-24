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Saud Abdulhamid Thorgan Hazard Lens (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

لانس وباريس | ليس ذنبك أن ليلة 14 فبراير لم تتكرر يا سعود .. وهازارد الصغير سكت دهرًا ونطق تألقًا!

فقرات ومقالات
سعود عبد الحميد
ثورجان هازارد
لانس
باريس
الدوري الفرنسي

لانس يصالح جماهيره بعد الكابوس الأوروبي..

لا تلوموا سعود عبد الحميد، فلولا رعونة زملائه لرأينا ليلة 14 فبراير الماضية، تتكرر من جديد، ولكن يُحسب لفريق لانس أن قلب الطاولة على باريس إف سي، وانتزع انتصارًا منه بنتيجة (2-1)، على ملعب بولار دولولي، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الفرنسي "2026-2027".

وتقدم باريس إف سي، بهدف لوكا كوليوشو، في الدقيقة 45+2، فيما جاء طوق الإنقاذ، من خلال النجم الأول في لانس، "القائد" فلوريان توفان، قبل أن يوقع ثورجان هازارد على هدف الانتصار، في الدقيقتين 63 و83.

نتيجة تستحق ترضي جماهير لانس، الفريق الذي دخل الموسم الجديد، كحامل لقب كأس فرنسا، وبطل السوبر، بينما جاء اليوم متجرعًا لمرارة الهزيمة الأوروبية الثقيلة أمام سبورتنج لشبونة بثلاثية، فيما عاد "محليًا" ليحرم باريس من صدارة مؤقتة، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز السادس في (ليج 1).

  • ليلة 14 فبراير لم تكرر .. ليس ذنبك يا سعود!

    إذا ما كنا نقول إن أزمة سعود عبد الحميد مع لانس مؤخرًا، في ترك مساحة خلفه عند تقدمه إلى الأمام، فاليوم، كانت جبهة الفريق اليمنى، أكثر قوة، خاصة مع تواجد روبن أجويلار في الخلف، وكأنها توليفة قوية قد يعتمد عليها يانيك كاهوزاك، دون التقليل من جهد إسماعيلو جانيو، الذي يغيب بسبب الإصابة.

    تواجد سعود في منطقة الخصم، بالتزامن مع سيطرة لانس على الكرة، والتي باتت شبه كاملة في الشوط الثاني، جعلنا نشاهد "النسخة الهجومية" المحببة لنا في نجم الهلال السابق، فرغم أنه لم يسدد، إلا أن كراته العرضية كانت أشبه بتوزيع الهدايا على زملائه.

    قوة في الالتحامات البدنية، ومرور سريع، وتوغل في العمق، وكرات عرضية مُتقنة، كلها كانت سمات أداء سعود عبد الحميد، الذي كان أحد أبرز نجوم لانس، في لقاء اليوم.

    أتتذكرون ماذا حدث في 14 فبراير؟ في تلك الليلة، كان سعود يوزع الهدايا، وزملاؤه يتقبلونها، فصنع تمريرتين حاسمتين أمام باريس إف سي، وقاد لانس لانتصار عريض بنتيجة (5-0).

    اليوم، كان بالإمكان أن تعد معي، عدد الكرات العرضية التي أرسلها سعود إلى داخل منطقة الجزاء، وكانت تنتهي باستجابة "برعونة"، مع تدخل دفاعي في الوقت المناسب، فيما كانت اللقطة الأخطر في الدقيقة 27، عندما ترجم سوبوتكا عرضية سعود، لرأسية تألق الحارس نكامباديو في التصدي لها.


  • هازارد الصغير .. سكت دهرًا ونطق "وهجًا"

    وأخيرًا أعلن ثورجان هازارد عن عودته إلى فرنسا، ليواصل كتابة سطر جديد في تاريخ العائلة، حيث شقيقه الأكبر إدين هازارد، الذي صنع التاريخ مع تشيلسي.

    هازارد الصغير، صاحب الـ33 عامًا، الذي عاد إلى لانس، هذا الصيف، بعد سلسلة من التنقلات، كان أشبه بمن سكت دهرًا ونطق وهجًا، خاصة وأنه لم ينجح في زيارة الشباب، خلال مبارياته الست الأولى، ولما شارك بديلًا أمام باريس إف سي، صنع ثنائية "مثالية" مع فلوريان توفان، ومنحه مزيدًا من ديناميكية الحركة في العمق، ليخرج كل منهما بهدف وتمريرة حاسمة للآخر.

    ولك أن تصدق عزيزي القارئ، أن ثورجان هازارد يملك في رصيده 23 مباراة مع لانس، منذ موسمي 2010-11 و2011-12، وحتى الموسم الجاري "2026-2027"، لم يسجل أي هدف، قبل أن يزور الشباك لأول مرة، في مباراة اليوم، أي أنه حلم تأجل مع لانس الذي كان يمثله في دوري الدرجة الثانية، قبل ذلك، وبات ينقذ حظوظه في المنافسة على قمة الدرجة الأولى.

  • ثنائية سعود وأجويلار تستحق الدراسة

    بالعودة إلى سعود عبد الحميد، فربما على كاهوزاك، أن يفكر في تلك الثنائية معًا خلال الفترة المُقبلة، وليس أن يكون كل منهما بديلًا للآخر، خاصة وإن وجد اللاعبان الصيغة الملائمة، للتبادل في الأدوار الدفاعية والهجومية، كون كليهما يملك إمكانيات في الهروب خلف الأظهرة وتهديد المرمى بالكرات العرضية، رغم أن ما أفادهما في المقام الأول، هو السيطرة الكاملة للانس على مجريات اللقاء، خاصة في النصف الثاني.

    ولكن بشكل عام، فإن هناك نقاطًا كانت محل نقد لسعود في وقت سابق، واليوم ظهر بشكل أفضل نسبيًا، خاصة في التحاماته الثنائية (فاز بـ3 مواجهات من أصل 4)، فضلًا عن استعادة الكرة 5 مرات، فيما لاحت أدواره الهجومية في صنع تمريرة مفتاحية وإرسال 3 كرات عرضية ناجحة من أصل ست محاولات.

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  • كلمة أخيرة..

    إذا ما كنت تشاهد المباراة منذ البداية، قد تلاحظ وجود قدر من عدم الثقة في ترك الكرة لسعود من أجل بناء الهجمة من الطرف الأيمن، إلا أن قتاليته في الخروج بالكرة من الضغط، ومن ثمّ إرسال عرضيات متقنة، ربما يعكسها تصفيق فلوريان توفان له في إحدى المرات.

    الحديث اليوم عن سعود "المهاجم"، الذي ربما نشتاق لمفاجآته في زيارة الشباك، حيث لم يسجل إلا في مرمى أوسير، بالجولة الأولى، ولكن يبقى التأكيد أن لانس يملك جبهة يمنى رائعة، مع وجود فلوريان توفان في الأمام، ولكن يبقى الوصول إلى تفاهم حول تبادل الأدوار بين الوسط والدفاع، ومن أجل ذلك، ذكرت بأن تبادلية سعود وأجويلار قد تفيد لانس في الفترة المُقبلة.

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