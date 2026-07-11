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علي رفعت

لامين يامال يتحدى: إذا كان هناك من يجب أن يخاف فهو فرنسا!

لامين يامال
فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا
كأس العالم

النجم الإسباني الشاب يؤكد عدم خوف بلاده من مواجهة فرنسا ويستحضر ذكريات اليورو.

أشعل النجم الإسباني لامين يامال الأجواء الحماسية قبيل المواجهة المرتقبة لبلاده في الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 أمام منتخب فرنسا، حيث أبدى ثقة مطلقة في قدرة الماتادور على تجديد تفوقه القاري والوصول إلى المباراة النهائية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية، فقد أكد الجناح البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا في تصريحاته عقب التأهل من ربع النهائي بملعب لوس أنجلوس الأمريكي، أن الشارع الرياضي كان يترقب هذه الموقعة الكبرى منذ انطلاق المونديال، مشددًا على أن إسبانيا تمتلك المنظومة الأقوى ولا تخشى مواجهة كتيبة الديوك.


  • يامال يرفع راية التحدي ويرفض نغمة الخوف من فرنسا

    أكد الجناح الإسباني الشاب، الذي يستعد للاحتفال بيوم ميلاده التاسع عشر يوم الاثنين المقبل، أن منتخب بلاده يدخل الموقعة المقبلة بأفضلية معنوية واضحة بفضل تفوقه التاريخي الأخير في بطولة أوروبا الماضية، وتحدث يامال بثقة شديدة قائلًا: "إذا كان لدى أي شخص ما يخشاه، فهو هم، نحن من قمنا بإقصائهم في كأس الأمم الأوروبية 2024، ونحن نمثل اثنين من أفضل الفرق في العالم، وبالنسبة لي نحن الفريقان الأفضل على الإطلاق، ولسنا خائفين من أي شيء، ومنذ بداية كأس العالم كان الجميع يتوقع هذه المباراة، وكنا متلهفين لخوضها، وإذا كان بإمكان أي شخص أن يواجه فرنسا بثقة كاملة فهو نحن".


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  • تألق رقمي بدون أهداف ورغبة عارمة في تكرار سيناريو اليورو

    رغم عدم تمكنه من هز الشباك في الأدوار الإقصائية الأخيرة، حصد النجم صاحب القميص رقم 19 جائزة رجل المباراة في مواجهتين متتاليتين، حيث قاد الماتادور لتخطي النمسا بثلاثية نظيفة قبل أن يتوج بالجائزة ذاتها خلال الفوز الأخير على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

    وعن غيابه عن التسجيل قال يامال: "أنا لست محبطًا على الإطلاق، لقد فزت ببطولة أوروبا السابقة بتسجيل هدف واحد فقط، والأهم أننا فزنا وهذا كل ما يهم، وأنا أصل إلى هذه المرحلة بثقة كبيرة للغاية، وأعلم أن كل شيء سيكون على ما يرام وأنني مستعد تمامًا للمباراة، خاصة وأنني تخلصت من آثار الإصابة السابقة وأشعر بتحسن مستمر أسبوعًا بعد آخر".

    وعن أمنياته بتكرار هدفه الشهير في شباك فرنسا ببطولة أوروبا قال: "أتمنى ذلك حقًا، وأنا أتطلع بشوق كبير لخوض هذا اللقاء، وسيكون يومًا خاصًا ومميزًا للغاية بالنسبة لنا".


  • صدام مرتقب في دالاس وتحذيرات فرنسية من الخطورة الإسبانية


    أحدثت تصريحات النجم الشاب ونتائج إسبانيا القوية حالةً من الاستنفار داخل الإعلام الفرنسي، حيث رفعت صحيفة ليكيب الفرنسية شعار "الإنذار الأحمر" للتحذير من القوة الهجومية الضاربة للماتادور، والتي باتت تشكل حجر عثرة حقيقي أمام طموحات الديوك.

    وتقرر إقامة الموقعة الكبرى بين إسبانيا وفرنسا على أرضية ملعب دالاس حيث يطمح رفاق مبابي، الذي يتصدر تصنيف الفيفا للاعبين مستفيدًا من تفوقه على فينيسيوس وديمبيلي، إلى رد الاعتبار ومواجهة الجيل الإسباني المتوج باللقب الأوروبي الماضي.


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  • مشوار المونديال

    تأتي هذه الموقعة بعد مسيرة تاريخية لإسبانيا التي تصدرت مجموعتها بتسع نقاط كاملة قبل الإطاحة بالنمسا ثم البرتغال ثم بلجيكا.

    كما تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى استكمال لقاءات دور ربع النهائي، حيث تتواجه النرويج بقيادة الهداف إيرلينج هالاند أمام منتخب إنجلترا، في حين يصطدم منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي بنظيره السويسري لتحديد المباراة الأخرى في المربع الذهبي.


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