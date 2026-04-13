لامين يامال يأمل في تقديم أداء على غرار ليبرون جيمس ويطلب من دييغو سيميوني «خدمة» بينما يضع نجم برشلونة نصب عينيه عودةً للفوز على أتلتيكو مدريد
إلهام من أحد أساطير الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA)
أدلى يامال بتصريح جريء قبل رحلة برشلونة إلى ملعب ميتروبوليتانو من خلال تحديث حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي بإشارة إلى أسطورة كرة السلة. وقد قام اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا باستبدال صورته على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لليبرون جيمس وهو يرفع كأس لاري أوبراين، في إشارة مباشرة إلى العودة التاريخية لكليفلاند كافالييرز في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين عام 2016.
ويجد برشلونة نفسه في هذا الموقف الحرج بعد فوزٍ سريري لأتلتيكو في مباراة الذهاب، والتي شهدت طرد باو كوبارسي وتسجيل خوليان ألفاريز ركلة حرة مذهلة. وخلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، شرح الجناح هذه اللفتة الرقمية وبيّن دلالتها، فيما يتطلع إلى الاضطلاع بدور محوري في عودة كبيرة للفريق الكتالوني.
وقال يامال للصحفيين: «إنه أحد النماذج التي يمكن أن تلهمني لمباراة الغد. آمل أن ألعب جيدًا كما يفعل. لدينا الكثير من أصحاب الخبرة، ولاعبون شباب… لست الوحيد»، معربًا عن أمله في أن يتمكن برشلونة، تمامًا كما تجاوز جيمس التأخر 3-1 في السلسلة، من تعويض فارق النتيجة الإجمالية.
طلب خاص لسيميوني
على الرغم من أهمية الرهانات، يظل يامال واثقًا من قدرته على تفكيك دفاع أتلتيكو مدريد المعروف بصلابته الشديدة. بل إنه ذهب إلى حد المزاح طالبًا من دييغو سيميوني أفضلية تكتيكية تساعده على التأثير في المباراة مبكرًا. وقال اللاعب الشاب: "أشعر بأنني في حالٍ جيد جدًا، ولدي الكثير من الرغبة. أنا متحمس لذلك. آمل أن أتمكن من صنع الفارق... وأن يسدي لي تشولو خدمة ويضعني في مواجهة فردية ضد أحد اللاعبين".
وتردد صدى رغبته في المواقف الفردية من واحد لواحد على لسان المدرب هانسي فليك، الذي سُئل عمّا إذا كان يفكر في استخدام المراهق في دور مختلف من أجل مفاجأة الروخيبلانكوس.
وقال: "لامين يقدم مستويات جيدة جدًا في المباريات الأخيرة، وأنا سعيد جدًا به، وما أقوله له هو أنه يجب أن يواصل القيام بهذه الأشياء". وأضاف: "إنه واحد من الأفضل في مواقف الواحد لواحد، وعلينا مساعدته ومنحه الفرصة. يجب أن نلعب كفريق؛ هذا هو المفتاح غدًا. لم أعد قلقًا بشأن العروض الفردية بعد الآن. لدينا العديد من اللاعبين ذوي الجودة العالية، وكذلك هم. لقد قلت إن المباريات غالبًا ما تُحسم بلحظات، وآمل أن تكون إحداها في صالحنا غدًا".
الإيمان بعودة مشهورة أخرى
بينما يرى البعض أن فارق الهدفين مستحيل تجاوزه، كان يامال صريحًا في تحدّيه. بعد وقت قصير من مباراة الذهاب، لجأ يامال إلى إنستغرام لإرسال تحذير واضح إلى «لوس كولتشونيروس»، قائلًا: «لم ينتهِ الأمر بعد يا كوليرس، سنبذل كل ما لدينا في الإياب. جميعًا معًا، دائمًا».
وعزّز هذه الرسالة يوم الاثنين، مؤكّدًا أنه لن يكون «معجزة» إذا ما نجحوا في تحقيق عودة.
وأضاف: «علينا أن نلعب كما نعرف. بكثافة من دون أن نفقد أسلوبنا»، وتابع: «نعد بأنه إذا أُقصينا فسيكون ذلك ونحن نقاتل حتى النهاية، سنترك كل شيء من أجل هذا الدرع. ستكون مباراة لتسعين دقيقة أو أكثر لأن الأمر لم ينتهِ. العودة ممكنة، ولهذا نحن هنا».
المسؤولية والمستقبل
في سن الثامنة عشرة فقط، يتحمّل يامال بالفعل ثقل نادٍ على كتفيه، لكن خريج لا ماسيا ينظر إلى دوره على أنه امتياز أكثر منه عبئًا. وأشار إلى نشأته في النادي باعتبارها مصدر ميزته التنافسية وحبه لألوان البلاوغرانا. وقال: «منذ كنت صغيرًا تحملتُ مسؤوليات أكبر. ليست مشكلة، بل ميزة. أستمتع بكل لحظة مع زملائي وأشكرهم على كل شيء».
وبالنظر إلى المستقبل، يملك الدولي الإسباني طموحات كبيرة لمسيرته في سبوتيفاي كامب نو. وعندما سُئل عن نفسه في المستقبل، ظل يامال مُركزًا على أكبر الجوائز في كرة القدم العالمية. وقال: «لا أعرف، لكنني آمل أن أملك ألقابًا أكثر مما لدي. آمل أن أحصد كأس العالم ودوري أبطال أوروبا. إضافة الألقاب ستجعلني سعيدًا». وسيكون اجتياز اختبار أتلتيكو يوم الثلاثاء الخطوة الكبرى التالية نحو تحقيق ذلك الحلم.