أدلى يامال بتصريح جريء قبل رحلة برشلونة إلى ملعب ميتروبوليتانو من خلال تحديث حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي بإشارة إلى أسطورة كرة السلة. وقد قام اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا باستبدال صورته على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة لليبرون جيمس وهو يرفع كأس لاري أوبراين، في إشارة مباشرة إلى العودة التاريخية لكليفلاند كافالييرز في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين عام 2016.

ويجد برشلونة نفسه في هذا الموقف الحرج بعد فوزٍ سريري لأتلتيكو في مباراة الذهاب، والتي شهدت طرد باو كوبارسي وتسجيل خوليان ألفاريز ركلة حرة مذهلة. وخلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، شرح الجناح هذه اللفتة الرقمية وبيّن دلالتها، فيما يتطلع إلى الاضطلاع بدور محوري في عودة كبيرة للفريق الكتالوني.

وقال يامال للصحفيين: «إنه أحد النماذج التي يمكن أن تلهمني لمباراة الغد. آمل أن ألعب جيدًا كما يفعل. لدينا الكثير من أصحاب الخبرة، ولاعبون شباب… لست الوحيد»، معربًا عن أمله في أن يتمكن برشلونة، تمامًا كما تجاوز جيمس التأخر 3-1 في السلسلة، من تعويض فارق النتيجة الإجمالية.