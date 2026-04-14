يتطلع المراهق إلى تاريخ نيمار الحافل بالبطولات الفردية، في وقت يواجه فيه برشلونة عجزًا صعبًا بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشار يامال إلى الفوز الشهير 6-1 على باريس سان جيرمان عام 2017، حين لعب نيمار دورًا محوريًا في واحدة من أعظم حالات العودة في تاريخ كرة القدم لقلب خسارة مباراة الذهاب 4-0.

"لقد شاهدت (مباراة 6-1) عدة مرات، وشاهدتها مباشرة أيضًا"، اعترف يامال. "نيمار لاعب كان مهمًا جدًا بالنسبة لي خلال طفولتي".

كما يستمد المراهق دافعًا من خارج كرة القدم. فقد غيّر يامال مؤخرًا صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى أسطورة الـNBA ليبرون جيمس وهو يحتفل ببطولة كليفلاند كافالييرز عام 2016 بعد تعويض التأخر 3-1 في السلسلة.

"إنه أحد الشخصيات التي يمكن أن تلهمني لهذه المباراة"، أضاف. "سأفكر في كيفية قيامه بذلك وآمل أن تسير الأمور بالطريقة نفسها بالنسبة لي".