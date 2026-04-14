لامين يامال يأمل أن يكون «قدوته» نيمار ضمن قائمة البرازيل لكأس العالم 2026
يامال يدعم نيمار للعودة إلى كأس العالم
عبّر يامال عن دعمه لِنيمار ويأمل أن يشارك المهاجم البرازيلي في كأس العالم 2026. نيمار، الذي يلعب حاليًا مع سانتوس، لم يُدرج ضمن أحدث قائمة للسيليساو التي أعلنها كارلو أنشيلوتي. وعلى الرغم من الاستبعاد، يعتقد يامال أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لا يزال يمتلك الجودة والبريق الكافيين للتألق على الساحة العالمية. ويرى الجناح المراهق أن نيمار أحد اللاعبين الذين ألهموا حبه لكرة القدم خلال نشأته.
الجناح المراهق يشيد بقدوته في الطفولة
بالحديث عن الأيقونة البرازيلية، أوضح يامال مدى تأثير نيمار عليه خلال سنواته الأولى في متابعة كرة القدم. كما كشف الدولي الإسباني عن مدى إعجابه العميق بمسيرة الجناح السابق لبرشلونة، ويأمل أن يراه على أكبر مسرح مرة أخرى.
"إنه قدوتي وسأظل دائمًا ممتنًا له على كل ما قدّمه لكرة القدم"، قال خلال المؤتمر الصحفي. "إنه يُلهم الجميع. إنه من نوعية اللاعبين الذين تدفع ثمن تذكرة لمشاهدته يلعب، ومن نوعية اللاعبين الذين قد تعيد مشاهدة مباراة بعد ثلاثة أيام فقط لتشاهد لمساته. آمل أن يكون في كأس العالم."
استحضار روح «لا ريمونتادا»
يتطلع المراهق إلى تاريخ نيمار الحافل بالبطولات الفردية، في وقت يواجه فيه برشلونة عجزًا صعبًا بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشار يامال إلى الفوز الشهير 6-1 على باريس سان جيرمان عام 2017، حين لعب نيمار دورًا محوريًا في واحدة من أعظم حالات العودة في تاريخ كرة القدم لقلب خسارة مباراة الذهاب 4-0.
"لقد شاهدت (مباراة 6-1) عدة مرات، وشاهدتها مباشرة أيضًا"، اعترف يامال. "نيمار لاعب كان مهمًا جدًا بالنسبة لي خلال طفولتي".
كما يستمد المراهق دافعًا من خارج كرة القدم. فقد غيّر يامال مؤخرًا صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى أسطورة الـNBA ليبرون جيمس وهو يحتفل ببطولة كليفلاند كافالييرز عام 2016 بعد تعويض التأخر 3-1 في السلسلة.
"إنه أحد الشخصيات التي يمكن أن تلهمني لهذه المباراة"، أضاف. "سأفكر في كيفية قيامه بذلك وآمل أن تسير الأمور بالطريقة نفسها بالنسبة لي".
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيسعى برشلونة إلى تعويض تأخره بفارق هدفين عندما يواجه أتلتيكو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسم على ملعب متروبوليتانو. بعد ذلك، سيحوّل البلاوغرانا تركيزه إلى الدوري الإسباني، حيث سيواجه سيلتا فيغو الأسبوع المقبل. يتصدر فريق هانسي فليك حاليًا جدول ترتيب الدوري، متقدمًا بتسع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني.