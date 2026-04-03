Goal.com
مباشر
NXGN World Cup GFXGOAL
Rian Rosendaal

ترجمه

لامين يامال و9 نجوم مراهقين سيقلبون كأس العالم 2026 رأساً على عقب

NXGN
كأس العالم
لامين يامال
باو كوبارسي
إستيفاو ويليان
لينارت كارل
إسبانيا
البرازيل
البرتغال
ألمانيا
المكسيك
بلجيكا
كيندري باييز
ابراهيم مباي
G. Mora
لوكا فوسكوفيتش
رودريجو مورا
N. De Cat
السنغال
الإكوادور
كرواتيا
فقرات ومقالات

أصبحت بطولة كأس العالم على الأبواب. ولهذا السبب، تقدم «فوتبولزون» أسماء المواهب التي قد تتألق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بيليه وكيليان مبابي هما المراهقان الوحيدان اللذان سجلا أهدافًا في نهائي كأس العالم. لكن العديد من اللاعبين الآخرين، من مايكل أوين إلى ليونيل ميسي، تألقوا على الساحة العالمية قبل أن يبلغوا العشرين من العمر.

من سيحذو حذوهم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟ اختارت Voetbalzone 10 لاعبين من قائمةNXGN 2026 الذين قد تتاح لهم الفرصة هذا الصيف لإثبات أنفسهم.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    لامين يامال (إسبانيا)

    لامين يامال ليس فقط المراهق الأكثر بروزًا في كأس العالم هذا الصيف. فمن المرجح أن يكون اللاعبالأكثر بروزًا في أمريكا الشمالية أيضًا، نظرًا لموهبة الجناح في نادي برشلونة والمنتخب الإسباني. منذ أن خاض أول مباراة دولية له في سن السادسة عشرة وسجل هدفًا رائعًا ضد جورجيا، أصبح يامال لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.

    وقد أظهر يامال بالفعل أنه لا يخاف من اللعب في البطولات الكبرى، حيث قدم أداءً خارقاً في يورو 2024 عندما توجت "لا روخا" باللقب في ألمانيا. كان هدف يامال الافتتاحي ضد فرنسا في نصف النهائي تحفة فنية حقيقية، وتشير مستواه مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الأداء الرائع قد يكون في انتظاره، حيث يأمل في الفوز بكأس العالم في 13 يوليو، بعد ستة أيام فقط من بلوغه التاسعة عشرة من عمره.

    • إعلان
  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    باو كوبارسي (إسبانيا)

    ومع ذلك، قد لا يكون يامال هو المراهق الوحيد في تشكيلة المنتخب الإسباني. فقد شارك باو كوبارسي في التشكيلة الأساسية في أربع من مباريات إسبانيا الست في تصفيات كأس العالم في أواخر عام 2025، ويبدو أنه سيصبح عنصرًا أساسيًا في خطط دي لا فوينتي، بعد أن تم استبعاده بشكل مفاجئ إلى حد ما من تشكيلة إسبانيا في بطولة أمم أوروبا الناجحة عام 2024.

    يعد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أحد أعمدة فريق برشلونة بقيادة هانسي فليك منذ أكثر من عامين، حيث يتكامل هدوء كوبارسي مع الكرة وقدرته على التمرير مع غريزته الدفاعية عالية المستوى. وهناك الآن فرصة لأن يشكل مع دين هويسن من ريال مدريد ثنائيًا موهوبًا للغاية في قلب الدفاع.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    إستيفان (البرازيل)

    بصرف النظر عن يامال، يُعد إستيفاو اللاعب الشاب المبتدئ الذي يترقب معظم الناس ظهوره بفارغ الصبر خلال كأس العالم. فقد أظهر جناح تشيلسي عددًا من اللحظات السحرية خلال موسمه الأول في كرة القدم الأوروبية، مما مكنه من حجز مكان أساسي في المنتخب البرازيلي بحلول نهاية عام 2025.

    سجل إستيفاو خمسة أهداف في المباريات الأربع التي شارك فيها أساسيًا مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بين سبتمبر ونوفمبر، مما يضعه في موقع قوي وسط المنافسة الشديدة على المراكز في هجوم المنتخب البرازيلي. لم يتم اختياره في تشكيلة المباريات الودية في مارس بسبب الإصابات الطفيفة التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة. لكن من المتوقع أن يستعيد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لياقته البدنية الكاملة هذا الصيف ليكون له تأثير حقيقي مع المنتخب البرازيلي الحائز على لقب كأس العالم خمس مرات.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    كيندري بايز (الإكوادور)

    وفي مكان آخر من أمريكا الجنوبية، يُعد لاعب خط الوسط الإكوادوري كندري بايز أحد أكثر المراهقين خبرةً على صعيد المباريات الدولية الذين سيظهرون هذا الصيف. ويُعتبر هذا اللاعب الشاب التابع لنادي تشيلسي، والذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة مع نادي ريفر بليت، نجمًا محتملًا في كأس العالم منذ عام 2023، عندما خاض أول مباراة دولية له في سن السادسة عشرة.

    أصبح بايز بعد بضعة أسابيع أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفاً في تصفيات CONMEBOL لكأس العالم، لكنه لم يشارك في المباريات الدولية إلا كلاعب بديل منذ كأس أمريكا الجنوبية عام 2024. وهذا لا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لن يتمكن من ترك انطباع كبير في أمريكا الشمالية. فبايز يمتلك ما يكفي من السحر في قدميه ليبرز مع أحد الفرق غير المرشحة للفوز بالبطولة.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    إبراهيم مباي (السنغال)

    ربما أكثر من أي وقت مضى، يواجه عدد من اللاعبين خيارًا صعبًا فيما يتعلق بانتمائهم الدولي. حيث يقف العديد من المشاركين المحتملين في كأس العالم على وشك اللعب لصالح دول لم يخطر ببالهم أبدًا أن يمثلوها خلال فترة شبابهم. على سبيل المثال، لعب إبراهيم مباي خلال شبابه مع المنتخب الفرنسي في جميع المستويات حتى منتخب تحت 20 عامًا، لكنه قرر في نوفمبر قبول دعوة من السنغال.

    سجل الجناح البالغ من العمر 18 عاماً هدفاً في مشاركته الثانية مع "أسود التيرانغا"، ليصبح بذلك أصغر هداف في تاريخ هذا البلد الغرب أفريقي. ثم لعب دوراً مهماً في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين. ومن المؤكد أن مهاجم باريس سان جيرمان سيكون واثقاً تماماً من قدرته على ترك بصمته في ثاني بطولة كبرى له في عام 2026.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    جيلبرتو مورا (المكسيك)

    بصفتها أحد المنظمين، كانت المكسيك تتعرض لضغوط كبيرة منذ فترة طويلة خلال كأس العالم، حتى قبل أن تخرج من دور المجموعات في عام 2022. ويبحث منتخب «إل تري» الآن عن أبطال جدد، وتقع التوقعات بالكامل على عاتق جيلبرتو مورا.

    تم إلقاء لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، والملقب بـ "بيدري المكسيكي"، في غمار المنافسة في الأدوار الإقصائية لكأس الذهب 2025، ولعب في النهاية دورًا رئيسيًا عندما فازت منتخب المدرب خافيير أغيري باللقب. وبذلك أصبح مورا أصغر لاعب على الإطلاق يفوز ببطولة دولية كبرى، محطماً الرقم القياسي الذي سجله يامال قبل اثني عشر شهراً. وبسبب إصابة، يغيب نجم نادي تيخوانا عن الملاعب منذ يناير، لكن الثقة تتزايد في أن مورا سيكون جاهزاً قبل أن تبدأ المكسيك مشاركتها في كأس العالم يوم 11 يونيو.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    لوكا فوسكوفيتش (كرواتيا)

    سيكون هناك اهتمام كبير مرة أخرى هذا الصيف باللاعبين الكرواتيين المخضرمين، مع لوكا مودريتش البالغ من العمر 40 عامًا كقائد للفريق خلال كأس العالم الخامسة في مسيرته الحافلة بالإنجازات. ولكن خلف هذه الأسماء المعروفة، تبرز جيل جديد من المواهب، حيث يعد لوكا فوسكوفيتش بلا شك أحد أكثر اللاعبين الواعدين. كل هذا بعد موسم برز فيه كواحد من أكثر المدافعين المركزيين الشباب الواعدين في أوروبا.

    وقد تألق اللاعب، المعار من توتنهام هوتسبير، خلال فترة إعارته إلى هامبورغ، مما أدى إلى اهتمام برشلونة به، بينما خاض أول مباراتين دوليتين له خلال تصفيات كأس العالم. فوسكوفيتش، البالغ من العمر 19 عامًا فقط، ليس مجرد مدافع من الطراز الأول، بل يمثل أيضًا تهديدًا حقيقيًا عند استئناف اللعب. وقد يبدأ هذا الصيف في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب زلاتكو داليتش، نظرًا لأن جوسكو جفارديول يخوض سباقًا مع الزمن من أجل استعادة لياقته البدنية قبل كأس العالم.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    لينارت كارل (ألمانيا)

    على الرغم من أن جميع اللاعبين المذكورين أعلاه كانوا يتمتعون بالفعل بخبرة دولية في مطلع عام 2026، إلا أن هناك عددًا من اللاعبين الشباب على وشك تحقيق انطلاقتهم الحقيقية الآن. وأكثر هذه «المفاجآت» إثارة للاهتمام هو لينارت كارل، الذي يقدم موسمًا رائعًا مع بايرن ميونيخ، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة في جميع المسابقات. على الرغم من أنه كان عليه التنافس على وقت اللعب مع المرشحين لجائزة الكرة الذهبية مايكل أوليسي ولويس دياز.

    لم يشارك لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا لأول مرة مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا إلا في نوفمبر. لكن كارل لديه ما يلزم ليصنع الفارق في صفوف المنتخب الألماني الذي يبحث عن مزيد من الإبداع منذ بطولة أمم أوروبا.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    رودريغو مورا (البرتغال)

    يُعتبر رودريغو مورا حائزاً بالفعل على ميدالية دولية، حيث كان ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي التي فازت بنهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025. إلا أن صانع ألعاب نادي بورتو لم يشارك في المباراة، وتجاهله المدرب روبرتو مارتينيز طوال بقية العام.

    بعد أن رفض في أغسطس انتقالاً مربحاً إلى السعودية، لم يتمكن مورا بعد من العودة إلى المستوى الرائع الذي أظهره خلال موسم انطلاقته في البرتغال. لكن لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً لا يزال أحد أكبر المواهب في أوروبا، وقد تم اختياره للمنتخب البرتغالي لخوض المباريات الودية ضد المكسيك والولايات المتحدة. وبالتالي، فإن كأس العالم لا يزال في متناول مورا.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    ناثان دي كات (بلجيكا)

    في نوفمبر الماضي، كان ناثان دي كات لا يزال يلعب في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر. لكن الآن، أصبح لدى لاعب الوسط فرصة حقيقية للانضمام إلى المنتخب الأول هذا الصيف، بعد أن تم استدعاؤه لأول مرة للمنتخب البلجيكي.

    نجم أندرلخت، الذي يلعب في الأصل كلاعب وسط دفاعي، رفع مستوى لعبه في الأسابيع الأخيرة بعد أن تم إشراكه في مركز رقم 10. وتستعد أندية مثل بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الآن لتقديم عروض في الصيف. ومن الطبيعي أن ترتفع قيمته أكثر إذا حجز مكانًا في تشكيلة المدرب رودي جارسيا لبطولة كأس العالم.