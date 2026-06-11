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أحمد فرهود

يعجب يامال وبيدري: انفجر دوليًا وطريقة هانزي فليك تناسبه.. كأس العالم 2026 قد يمنح برشلونة "بديل خوليان ألفاريز"

فقرات ومقالات
برشلونة
إسبانيا
ميكيل أويارزابال
خوليان ألفاريز
هانسي فليك
لامين يامال
بيدري
ريال سوسييداد
أتلتيكو مدريد
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الدوري الإسباني

كأس العالم قد يكون "حلًا" للعملاق البرشلوني..

بينما تتجه أنظار العالم صوب الملاعب المونديالية، تعيش الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني برشلونة حالة من "الطوارئ الصامتة"؛ لترتيب أوراق خط الهجوم، لمرحلة ما بعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، أعلن الرحيل عن برشلونة رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ وذلك بعد 4 سنواتٍ ساهم خلالها في عودة البلوجرانا، للسيطرة المحلية مجددًا.

ووضعت الإدارة البرشلونية، النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ كـ"هدف أول" لخلافة ليفا، في الفترة القادمة.

إلا أن تعقُد المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، والمخاوف من استمرار تمسك نادي العاصمة ببقاء اللاعب في صفوفه؛ جعل برشلونة يضع أكثر من خطة بديلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

"راديو كتالونيا" لم يكشف تفاصيل الخطط البديلة؛ ولكنه أكد أن برشلونة يعمل عليها بالفعل، تحسُبًا لفشل صفقة ألفاريز في النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف من الممكن أن يكون كأس العالم 2026، سبيل برشلونة للعثور على بديل ألفاريز..

  • Julian AlvarezGetty Images

    خطة برشلونة الأساسية.. خوليان ألفاريز أولًا وهذا بديله!

    العالم أجمع يعلم أن العملاق الكتالوني برشلونة، ومديره الفني الألماني هانزي فليك، لا يريدان سوى النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز؛ لقيادة خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

    ومن أجل ذلك.. قدّم برشلونة عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، إلى أتلتيكو مدريد - الذي ينشط فيه ألفاريز -، لحسم الصفقة بشكلٍ رسمي؛ إلا أن نادي العاصمة الإسبانية تجاهله، بل وأخذ يسخر من العملاق الكتالوني بسببه.

    هُنا.. وضعت الإدارة البرشلونية خطة أخرى، لحسم صفقة ألفاريز في صيف العام الحالي؛ وهي كالتالي:

    * أولًا: انتظار ضغط اللاعب على أتلتيكو مدريد للرحيل؛ وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده الأرجنتين، في بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: تقديم برشلونة عرضًا جديدًا لإدارة أتلتيكو مدريد بعد ضغط اللاعب؛ يصل إلى 120 مليون يورو، كحد أقصى.

    وإذا استمر رفض أتلتيكو مدريد للتخلي عن ألفاريز، في صيف العام الحالي؛ فإن التوجه سيكون صوب النجم البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

    ويحظى بيدرو بإعجاب كبير من البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ حيث تم وضع هذا اللاعب ضمن "الخطة أ"، لتدعيم هجوم الفريق الأول.

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    خطط برشلونة البديلة.. هُناك اسم يجب الوقوف عنده كثيرًا!

    ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس بجديد على الشارع الرياضي؛ فالجميع يعلم "الخطة أ" للعملاق الكتالوني برشلونة، سواء بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز أو النجم البرازيلي جواو بيدرو.

    لذا.. لنتطرق الآن إلى الخطط البديلة، التي أكد "راديو كتالونيا" أن برشلونة يعمل عليها؛ دون الكشف عن تفاصيلها، حتى الآن.

    هذه الخطط البرشلونية البديلة، قد تقودنا إلى بعض الأسماء الهجومية الأخرى؛ وذلك على النحو التالي:

    * الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: مهاجم نادي إنتر الإيطالي.

    * النيجيري فيكتور أوسيمين: مهاجم نادي جلطة سراي التركي.

    وقد نذهب إلى أسماء أقل شهرة، ولكنها تحظى بإعجاب الإدارة الرياضية في برشلونة منذ فترة؛ مثل الكوسوفي فيسنيك أسلاني، مهاجم نادي هوفنهايم الألماني.

    إلا أن الاسم الذي يستحق أن نقف عنده حقًا؛ ليس إلا الإسباني ميكيل أويارزابال، مهاجم النادي الباسكي ريال سوسييداد.

    أويارزابال قد يكون أحد "الخطط البديلة" للعملاق الكتالوني؛ من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    4 أسباب.. لماذا قد يصبح ميكيل أويارزابال هدفًا لبرشلونة؟

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ دعونا نتحدث عن الأسباب التي قد تجعل الإسباني ميكيل أويارزابال أحد الخطط البديلة للعملاق الكتالوني برشلونة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

    * مهاجم على طريقة خوليان ألفاريز

    الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، يتمسك بالتعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لأنه ليس مهاجمًا تقليديًا ينتظر داخل منطقة الـ18 للخصم؛ بل يتحرك كثيرًا في الخلف وعلى الأطراف، ويشارك في اللعب مع فتح المساحات لزملائه.

    هذه المواصفات يتمتع بها أويارزابال أيضًا؛ حيث أنه من المهاجمين الذي يعشقون المشاركة في اللعب كثيرًا، وفتح المساحات لزملائه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * تفاهم كبير مع نجوم برشلونة الإسبان

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نحن شاهدنا أويارزابال يُشارك في لعب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم كثيرًا؛ مع فتح المساحات لزملائه في الأجنحة ووسط الميدان، للدخول إلى منطقة الـ18.

    وبما أنا معظم نجوم المنتخب الإسباني، من فريق برشلونة الأول لكرة القدم أساسًا؛ فقد رأينا تفاهمًا كبيرًا للغاية بينهم وأيارزابال، في التحركات وتبادل المراكز التي تضرب دفاعات الخصم.

    * إعجاب خاص من لامين يامال وبيدري

    التفاهم بين أويارزابال ونجوم برشلونة الإسبان، والذي تحدثنا عنه في السطور الماضية؛ تجلى في كلمات كل من متوسط الميدان بيدري جونزاليس والجوهرة لامين يامال، ثنائي الفريق الأول.

    هذا الثنائي تغنى بالمستوى الكبير الذي وصل إليه أويارزابال، في الفترة الأخيرة؛ بل أخذا يؤكدان على أنه يساعدهما كثيرًا بتحركاته وفتح المساحات لهما، فوق أرضية الملعب.

    * يعيش أفضل فترات مسيرته الكروية

    ربما يعيش ميكيل أويارزابال، مهاجم النادي الباسكي ريال سوسييداد، أفضل فترات مسيرته الكروية حاليًا؛ خاصة على المستوى الدولي، مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم.

    ويكفي القول إن أويارزابال، ساهم في 18 هدفًا خلال آخر 12 مباراة شارك فيها مع منتخب إسبانيا؛ منذ بداية عام 2025، وحتى يومنا هذا.

    وسجل هذا المهاجم البالغ من العمر 29 سنة، 12 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال الـ12 مباراة التي شارك فيها مع "لاروخا"؛ وهو رقم دولي جنوني، ينافس به أفضل مهاجمي العالم.

  • Mikel Oyarzabal gfx (Goal only)Gemini

    كأس العالم.. اختبار حقيقي أمام أويارزابال لإقناع برشلونة

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ قد تكون اختبارًا حقيقيًا للمهاجم ميكيل أويارزابال، من أجل إقناع العملاق الكتالوني برشلونة بالتعاقد معه فعليًا.

    أويارزبال من المتوقع أن يكون له دورًا أكبر مع منتخب إسبانيا، في كأس العالم 2026؛ عما كان عليه في البطولات الكبيرة الأخرى، وذلك على النحو التالي:

    * كأس أمم أوروبا 2020 - لُعِب في 2021 -: كان المهاجم البديل للمنتخب الإسباني.

    * كأس العالم 2022: غاب عن المنتخب الإسباني بسبب الإصابة.

    * كأس أمم أوروبا 2024: كان المهاجم البديل للمنتخب الإسباني.

    ورغم أنه كان بديلًا في "يورو 2024"؛ إلا أن أويارزابال سجل أغلى أهداف منتخب إسبانيا، في هذه النسخة.

    وأحرز أويارزابال هدف الانتصار (2-1)، في المباراة النهائية ضد منتخب إنجلترا؛ وذلك في الدقيقة 86، بعد نزوله بديلًا عن زميله وقتها ألفارو موراتا.

    ومع حصوله على دور أكبر في مونديال 2026؛ فإن تألُقه المحتمل قد يجعل برشلونة يُفعِل خيار التعاقد معه، خاصة إذا فشلت صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز رسميًا.

    ويمتلك أويارزابال "شرطًا جزائيًا" مع نادي ريال سوسييداد الإسباني، بقيمة 75 مليون يورو؛ ليبقى السؤال الآن: "هل يدفع برشلونة هذا المبلغ إذا تألق اللاعب في المونديال؟!".