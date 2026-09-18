هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Hansi Flick Joan Laporta GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

من واقعتي لامين يامال والتكريم إلى نصيحة فليك.. جوان لابورتا يتخلى عن تهوره لـ"تحقيق حلم برشلونة الأكبر"!

فقرات ومقالات
برشلونة
ريال مدريد
هانسي فليك
لامين يامال
خوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

عهد جديد مع جوان لابورتا..

يُعد صيف عام 2024؛ هو نقطة "التحوّل الحقيقي" في مسيرة العملاق الكتالوني برشلونة، بعد سنوات "كورونا" المدمرة.

نعم عزيزي القارئ؛ برشلونة - بكل أقسامه - دخل في أزمة "رياضية واقتصادية" عنيفة، بعد تفشي فيروس "كورونا" عام 2020.

ورغم أن العملاق الكتالوني توّج بثنائية الدوري الإسباني والسوبر المحلي، موسم 2022-2023؛ إلا أن ذلك لم يكن بمستوى فني مُقنع لعشاقه، تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي هيرنانديز.

كما أن الفريق انهار في الموسم التالي مباشرة؛ لتتم إقالة تشافي والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك صيف 2024، والذي أعادنا إلى "الزمن الجميل" لأبناء البلوجرانا.

برشلونة يفوز بأداءٍ ممتع تحت قيادة فليك، مع السيطرة على البطولات المحلية المختلفة في آخر عامين؛ ولكن هذا لا يكفي أبدًا، فيبدو أحلام النادي أكبر بكثير الآن.

أحلام برشلونة بجيله الحالي، تتمثّل في العودة للسيطرة القارية والعالمية؛ لذا نجد إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا تتلافي بعض أخطائها السابقة، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    إدارة لابورتا و"سياسة عدم الصدام مع جمهور برشلونة"!

    في السنوات القليلة الماضية.. دخل جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، في صدامٍ عنيف مع جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

    إلا أن لابورتا، بدأ يتلافى هذا الصدام مؤخرًا؛ وتحديدًا في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم بداية العام الرياضي الحالي 2026-2027.

    "لماذا؟!".. رئيس برشلونة لا يريد أي هتافات جماهيرية في مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، إلا لمساندة الفريق الأول لكرة القدم؛ مع عدم تشتيت اللاعبين ومديرهم الفني الألماني هانزي فليك، بأمورٍ خارج المستطيل الأخضر.

    لذا وجدنا لابورتا يلغي تكريم نجومه الإسبان الدوليين، الذين تحصلوا على بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك قبل مباراة برشلونة ضد نادي أتلتيك بيلباو يوم 27 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني.

    قرار جوان لابورتا بإلغاء تكريم النجوم الإسبان الدوليين؛ جاء لمجموعة من الأسباب المهمة للغاية، أبرزها على الإطلاق هي:

    * أولًا: برشلونة تابع لإقليم كتالونيا؛ الذي يُطالب بالاستقلال عن إسبانيا أساسًا.

    * ثانيًا: الأحداث التي وقعت بعد مباراة برشلونة ضد نادي إلتشي يوم 23 أغسطس 2026؛ وذلك في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

    وبدأ برشلونة موسمه الرياضي الجديد 2026-2027، بمبارة الجولة الثانية ضد إلتشي؛ حيث قام أحد مشجعي النادي برفع علم الاستقلال الكتالوني، ليتعرض للضرب والاعتقال من الشرطة الإسبانية.

    هذه الواقعة أشعلت غضب الكتالونيين وجماهير برشلونة؛ وبالتالي.. فإن تكريم نجوم إسبانيا الدوليين في المباراة التالية، كان سيزيد الأمر سوءًا.

    هُنا.. فضل جوان لابورتا ومجلسه عدم الصدام مع مشجعي النادي، حتى لا تتحوّل مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو" إلى ساحة للغضب الجماهيري؛ وهو ما كان كفيلًا أن يؤثر على تركيز اللاعبين، ويهدد استقرار الفريق بأكمله.

    والمميّز في الأمر، أن نجوم برشلونة تفهموا هذا الموقف تمامًا؛ حيث لم يتخذوا موقفًا من إدارة لابورتا مثلًا، لعدم تكريمهم بملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    • إعلان
  • Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    إدارة لابورتا "تحمي لامين يامال وتتجنب الجدل السياسي"!

    بعد أقل من شهر على الواقعة - سالفة الذكر -؛ يبدو أن مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا، نجح في تجنُب أزمة أخرى.

    الأزمة المقصودة هذه المرة؛ هي تلك المُتعلقة بمبادرة دعم سبتة، التي أطلقتها الرابطة الإسبانية المحترفة في مباريات الدوري المحلي.

    الرابطة طلبت من لاعبي الأندية المحلية المختلفة، ارتداء قمصان عليها عبارة "Todos Somos Caballas" بالإسبانية؛ والتي تعني "كلنا كاباياس" بالعربية، في إشارة إلى أن مدينة سبتة إسبانية وليست مغربية.

    وأساسًا، المملكة المغربية تعتبر مدينة سبتة جزءًا من أراضيها؛ بينما تؤكد إسبانيا أنها تابعة لها، ومن حقها فرض حكمها وسيادتها عليها.

    ومؤخرًا.. اشتعل صراع سياسي عنيف بين إسبانيا والمغرب؛ وذلك في أعقاب عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، بشكلٍ غير نظامي.

    ووسط كل ذلك.. كشف موقع "le360" عن أن الإدارة البرشلونية، شاهدت الانتقادات التي تعرضت لها بعض الأندية، والهجوم ضد عددٍ من اللاعبين، بسبب قمصان دعم سبتة؛ فاتخذت قرارًا بالامتناع عن المشاركة في هذه المبادرة، للأسباب التالية:

    * أولًا: تجنُب إدخال النادي في أي جدل سياسي.

    * ثانيًا: حماية الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    قصة يامال شرحها موقع "le360"، مساء أمس الخميس؛ حيث أنه من المعروف أن هذا اللاعب تعود أصوله إلى المغرب، لذا فهو رفض ارتداء قميص سبتة أساسًا.

    وحتى لا يكون يامال عرضة للهجوم والانتقادات، إذ لم يرتدِ القميص عكس باقي زملائه؛ فقررت الإدارة البرشلونية الامتناع عن المشاركة في المبادرة، لحماية نجمها الموهوب.

    أي أن إدارة لابورتا ضربت عصفورين بحجرٍ واحد؛ وذلك بعدم تشتيت يامال والفريق بأكمله بقضية سياسية، بالإضافة إلى عدم خسارة الجماهير المغربية.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    إدارة لابورتا بين "نصيحة فليك والبُعد عن حرب التصريحات"!

    واستكمالًا لما سبق.. يبدو أن العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا، يحاول تجنُب "حرب التصريحات" والصدامات الكلامية مع الأندية المنافسة أيضًا؛ وهو ما يتضح في الآتي:

    * أولًا: عدم تصعيد حرب التصريحات مع مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بعد قضية المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    * ثانيًا: نصيحة الإدارة البرشلونية للمدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بعدم الانجرار وراء استفزازات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للعملاق الإسباني ريال مدريد.

    وإذا شرحنا النقطة الأولى؛ يجب أولًا التأكيد على أن حديثنا لا يعني أن برشلونة ومسؤوليه، لم يهاجموا نظرائهم في أتلتيكو مدريد.

    والعالم أجمع يعلم أن برشلونة، حاول التعاقد مع ألفاريز في صيف العام الحالي؛ وهو الأمر الذي رفضته إدارة أتلتيكو، مع هجوم عنيف وساخر من الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل خيل مارين ضد لابورتا.

    هُنا.. رد لابورتا والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، بشرح ما حدث في صفقة ألفاريز؛ كما طالب نائب رئيس برشلونة رافاييل يوستي مسؤولي أتلتيكو، بعدم التجاوز في حق النادي الكتالوني والتزام الأدب.

    بمعنى؛ برشلونة رد بشكلٍ قوي وشرح موقفه في هذه القضية الجدلية، ولكنه لم يصعد حرب التصريحات أو يأخُذها لمنحنى عدائي ما.

    حتى أن ديكو نفسه، اعتبر أن وسائل الإعلام أعطت القضية أكبر من حجمها؛ مع المطالبة بإغلاقها تمامًا، طالما أن سوق الميركاتو انتهى.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فقد كشفت صحيفة "سبورت" عن أن إدارة برشلونة حذرت فليك من شخصية مورينيو، الذي يدلي بتصريحات استفزازية لإخراج منافسيه عن الملعب.

    وبالتالي.. لا تريد الإدارة البرشلونية أن ينجر فليك والفريق، لأي استفزازات من مورينيو؛ مع التركيز فوق أرضية المستطيل الأخضر فقط لا غير، لتحقيق الإنجازات.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

    إدارة لابورتا و"عهد جديد لتحقيق هدف برشلونة الأكبر"!

    بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية من تقريرنا؛ يجب التأكيد على أننا لا نعلم بالطبع: "هل سيواصل مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا اعتماد هذه السياسة.. أم لا؟!".

    لكن من يعلم طبيعة لابورتا تحديدًا؛ سيتأكد أن ما يحدُث في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 تحديدًا، هو تحوّل كبير بالفعل في إدارته للمشهد الرياضي.

    نعم.. لابورتا كثير المشاكل، حيث كان يدخل في صدام مع جماهير برشلونة كثيرًا؛ مثلما فعل عندما منع رابطة المشجعين، من حضور المباريات في المدرجات.

    أيضًا.. هذا الرئيس المخضرم كان يدخل في تصريحات متبادلة، سواء مع نظرائه في الأندية المُنافسة أو مع الرابطة الإسبانية - رغم تحسُن العلاقات مؤخرًا -؛ ما يقود برشلونة إلى الحرب في أكثر من جبهة، خلال الموسم الرياضي الواحد.

    ولازلنا نستمع بالطبع لبعض الكلمات المثيرة، أو التصريحات القوية من لابورتا، من فترةٍ إلى أخرى - ولكنها ليست كالسابق -؛ كما أنه أصبح هُناك سرية في طريقة عمل الإدارة عكس السنوات الماضية، وهو ما اتضح في كثير من صفقات صيف العام الحالي.

    لذا فإن استقرار برشلونة الحالي، يؤكد أن هُناك تركيز شديد من الإدارة والجهاز الفني، لتحقيق الحلم الاكبر وهو "العودة للسيطرة القارية والعالمية"؛ بالإضافة إلى الوضع في الحسبان أن الغريم التقليدي ريال مدريد سيكون أكثر تنافسية، مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.