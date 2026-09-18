من واقعتي لامين يامال والتكريم إلى نصيحة فليك.. جوان لابورتا يتخلى عن تهوره لـ"تحقيق حلم برشلونة الأكبر"!

يُعد صيف عام 2024؛ هو نقطة "التحوّل الحقيقي" في مسيرة العملاق الكتالوني برشلونة، بعد سنوات "كورونا" المدمرة.
نعم عزيزي القارئ؛ برشلونة - بكل أقسامه - دخل في أزمة "رياضية واقتصادية" عنيفة، بعد تفشي فيروس "كورونا" عام 2020.
ورغم أن العملاق الكتالوني توّج بثنائية الدوري الإسباني والسوبر المحلي، موسم 2022-2023؛ إلا أن ذلك لم يكن بمستوى فني مُقنع لعشاقه، تحت القيادة الفنية للإسباني تشافي هيرنانديز.
كما أن الفريق انهار في الموسم التالي مباشرة؛ لتتم إقالة تشافي والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك صيف 2024، والذي أعادنا إلى "الزمن الجميل" لأبناء البلوجرانا.
برشلونة يفوز بأداءٍ ممتع تحت قيادة فليك، مع السيطرة على البطولات المحلية المختلفة في آخر عامين؛ ولكن هذا لا يكفي أبدًا، فيبدو أحلام النادي أكبر بكثير الآن.
أحلام برشلونة بجيله الحالي، تتمثّل في العودة للسيطرة القارية والعالمية؛ لذا نجد إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا تتلافي بعض أخطائها السابقة، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..