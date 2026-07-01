في أعقاب الانتقال المثير للانتباه الذي قام به المدافع إلى ملعب سانتياجو برنابيو خلال كأس العالم 2026، أطلق المراهق تحذيرًا مازحًا لكنه حازم بشأن ما ينتظرهم في مباراة «الكلاسيكو».
"سألتهمه حياً!" .. لامين يامال يتوعد مارك كوكوريلا قبل مباريات "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد
يامال يسخر من كوكوريلا بشأن انتقاله إلى مدريد
يستمتع يامال بالفعل بفكرة مواجهة كوكوريلا في صفوف فريقين متنافسين الموسم المقبل. فقد أكمل اللاعب الذي نشأ في أكاديمية برشلونة مؤخرًا انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد، منهياً بذلك فترة أربع سنوات قضاها مع «البلوز»، في صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني كبدلات إضافية، ووقع عقدًا مدته ست سنوات.
ويضمن هذا الانتقال المثير للانتباه أن يشغل زميلا المنتخب الإسباني نفس الجناح خلال الموسم المحلي المقبل. وفي حديثه إلى قناة «كوب»من معسكر المنتخب الإسباني في كأس العالم، كشف يامال أنه دخل بالفعل في بعض المزاح الودي مع الظهير البالغ من العمر 27 عامًا.
وسخر الجناح البالغ من العمر 18 عامًا من التسلسل الهرمي في ملعب «البرنابيو» عقب إتمام الصفقة. وفي الوقت الذي يستعد فيه يامال وكوكوريلا لمباراة إسبانيا في دور الـ32 من كأس العالم ضد النمسا غدًا الخميس، قال الشاب: «أخبرته أنه سيبدأ المباراة الأولى وسيكون بديلاً في المباراة الثانية لأنني سألتهمه حياً!».
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توترات «الكلاسيكو» والخلاف مع كارباخال
ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها يامال نفسه على خلاف مع لاعبي ريال مدريد. فخلال موسم 2025-26، دخل المراهق في مواجهة ساخنة على أرض الملعب مع المدافع المخضرم في ريال مدريد داني كارباخال، وهو اشتباك حدث على الرغم من فوزهما معًا مؤخرًا ببطولة يورو 2024 مع المنتخب الإسباني.
وجاء هذا الحادث في أعقاب انتقادات علنية وجهها الشاب، الذي أشار في إحدى المقابلات إلى أن ريال مدريد «يشتكي» و«يسرق» عندما يتعلق الأمر بقرارات التحكيم.
فور صافرة النهاية التي أعلنت فوز ريال مدريد، توجه كارباخال نحو يامال وأشار إليه بإيماءة، وقيل إنه قال له: «أنت تتحدث كثيرًا. تحدث الآن».
وعندما سُئل يامال عن تعليقاته السابقة وعما إذا كان يشعر بأي ندم على الخلاف الذي تسبب فيه، ظل متحدياً، قائلًا: «لا، هذه هي كرة القدم. في النهاية، احتفلوا بالفوز وخسروا على أرضنا. لم أتحدث إلى كارباخال منذ ذلك الحين، ولا أتحدث إلى أي شخص من ريال مدريد».
رغبات الانتقال الخاصة بفريق «البلوجرانا»
وبصرف النظر عن منافساته، يراقب يامال عن كثب استراتيجية التعاقدات في «سبوتيفاي كامب نو». مع رحيل روبرت ليفاندوفسكي، أعرب الجناح صراحةً عن نوع القوة الهجومية التي يرغب في أن يضمها برشلونة هذا الصيف، مؤكداً رغبته في اللعب جنباً إلى جنب مع زميله في المنتخب الإسباني ميكيل أويارزابال.
يأتي المهاجم بعد موسم استثنائي مع ريال سوسييداد، حيث قاد الفريق للفوز بلقب كأس الملك، مسجلاً 18 هدفاً ومقدماً أربع تمريرات حاسمة خلال موسم 2025-26. وحافظ أويارزابال على هذا المستوى الرائع في كأس العالم، وأبرز ما في ذلك تسجيله ثنائية في مرمى السعودية.
وأشار الشاب إلى أنه من المعجبين بأويارزابال، كما أعرب عن إعجابه بشكل خاص بمواهب خوليان ألفاريز. ورغم تفضيلاته الشخصية، أصرّ على أن القرارات النهائية تعود إلى الإدارة العليا للنادي. وأضاف يامال: «لكن هذه مهمة ديكو، وهو يؤديها بشكل ممتاز. سندعم أي لاعب ينضم إلى الفريق وسنكون سعداء جدًّا بوجوده».
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الترحيب بالوجوه الجديدة في كاتالونيا
يُعد البحث عن مهاجم جديد يحمل الرقم 9 أولوية بالنسبة لبرشلونة، ويؤمن يامال بأن النادي لا يزال الوجهة المثلى لأي لاعب طموح. وتحدث بشكل خاص عن احتمال انتقال مهاجم أتلتيكو مدريد إلى كاتالونيا، مشيرًا إلى أن ألفاريز لم يفز بأي لقب مع أتلتيكو منذ انتقاله من مانشستر سيتي في صيف عام 2024.
وأشار يامال إلى أن الأجواء في برشلونة لا تزال لا مثيل لها لأي موهبة عالمية تتطلع إلى ترك بصمتها في الدوري الإسباني.
وفي حديثه عن احتمال وصول نجم جديد، قال يامال: «خوليان لاعب رائع؛ إذا جاء، فسنرحب به بأذرع مفتوحة. سينضم إلى أفضل نادٍ في العالم، مع أفضل جماهير في العالم، في ما أعتبره أفضل مدينة في العالم. لو كنت مكانه، لفعلت ذلك. نحن في انتظاره إذا أراد المجيء - فليتقدم».