Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

نفس الظروف ولكن: لامين يامال أثبت أنه ليس "ليونيل ميسي المونديالي".. وريال مدريد أحرج نفسه مع مارك كوكوريلا عكس برشلونة

فقرات ومقالات
كأس العالم
برشلونة
ريال مدريد
لامين يامال
ليونيل ميسي
مارك كوكوريلا
إسبانيا ضد كاب فيردي
إسبانيا
كاب فيردي

وكأن التاريخ يعيد نفسه في تعادل إسبانيا مع كاب فيردي..

لم تكن مجرد 90 دقيقة، انتهت بنتيجة بيضاء مُخيبة للتوقعات؛ بل مسرحًا لدراما كروية صاخبة، امتدت تفاصيلها من المستطيل الأخضر إلى سوق الانتقالات.

الحديث هُنا عن مباراة إسبانيا وكاب فيردي؛ التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا إسبانيا وكاب فيردي، في "المجموعة الثامنة" ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من أوروجواي والسعودية.

وخلال هذه المباراة المونديالية؛ اتجهت عدسات المصورين وقلوب العشاق صوب الجوهرة الإسبانية لامين يامال، الذي يسير على خطى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في كل شيء تقريبًا.

وبينما كان الجميع يترقب سحر يامال؛ تقاسم معه الظهير الإٍسباني مارك كوكوريلا الأضواء، وذلك بعد إتمام صفقة انتقاله إلى العملاق العاصمي ريال مدريد رسميًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، بعض النقاط المهمة التي يجب الوقوف عندها؛ وذلك بعد ظهور يامال وكوكوريلا، في مباراة إسبانيا ضد كاب فيردي..

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    يامال وميسي.. الظروف تتشابه في الظهور المونديالي الأول!

    ما بين كأس العالم 2006 ونسخة 2026؛ سنجد نفس الظروف التي جمعت الجوهرة الإسبانية لامين يامال، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    نعم.. ميسي ظهر في بطولة كأس العالم - لأول مرة -؛ وذلك في نسخة عام 2006، كأحد أبرز المواهب العالمية وقتها.

    وأساسًا.. كانت هُناك مخاوف كبيرة للغاية، من عدم قدرة ميسي على المشاركة في هذا المونديال؛ نظرًا للإصابة التي تعرض لها مع ناديه برشلونة الإسباني آنذاك، على مستوى العضلة الخلفية.

    ميسي تعرض لإصابة بـ"تمزق في العضلة الخلفية"؛ وذلك في مارس من عام 2006، أي قبل 3 أشهر تقريبًا من انطلاق المونديال.

    لكن.. الأسطورة الأرجنتينية وصل في الوقت المناسب، وشارك في بطولة كأس العالم 2006؛ وهو على مشارف الـ19 عامًا، ويرتدي القميص رقم 19.

    وإذا نظرنا إلى ابن برشلونة الآخر يامال، في نسخة كأس العالم 2026؛ سنجد مجموعة من التشابُهات الكبيرة مع ميسي، على النحو التالي:

    * أولًا: سيكمل عامه الـ19، في شهر يوليو القادم.

    * ثانيًا: يرتدي القميص رقم 19، مع منتخب إسبانيا.

    * ثالثًا: دخل كأس العالم 2026، وهو عائد من الإصابة.

    * رابعًا: يامال يُصنف حاليًا كواحد من أفضل نجوم العالم؛ وليس مجرد موهبة فقط.

    وكان يامال قد تعرض لإصابة بـ"تمزق في العضلة الخلفية"، خلال شهر أبريل من عام 2026؛ أي قبل 60 يومًا من انطلاق بطولة كأس العالم، تقريبًا.

    • إعلان
  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    رغم تشابه الظروف.. تأثير ميسي ويامال "اختلف" في الظهور الأول

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أنه رغم تشابُه الظروف بين الجوهرة الإسبانية لامين يامال والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ إلا أن تأثير كل منهما "اختلف"، في المباراة المونديالية الأولى.

    وشارك ميسي لأول مرة في بطولة كأس العالم؛ وذلك عندما دخل كـ"بديل" في مباراة الأرجنتين ضد منتخب صربيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بنسخة 2006.

    وقتها.. ميسي سجل هدفًا وصنع آخر، في الـ16 دقيقة التي شارك فيها كـ"بديل"؛ ليبصم على أداء أكثر من رائع، في أول ظهور مونديالي.

    أما يامال فقد دخل "بديلًا"، في آخر 19 دقيقة من مباراة إسبانيا ضد منتخب كاب فيردي؛ حيث ساهم في نشاط وحيوية خط الهجوم، دون أن يُساهم في أي هدف.

    لكن الحقيقة أن الظروف ساعدت ميسي على عكس يامال، في أول ظهور مونديالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * ميسي: نزل بديلًا ومنتخب الأرجنتين متقدمًا (3-0)؛ ليلعب بدون أي ضغوطات، ويُساهم في إيصال النتيجة إلى سداسية نظيفة.

    * يامال: نزل بديلًا ومنتخب إسبانيا متعادلًا (0-0)؛ ليلعب وسط ضغوطات عصبية كبيرة، قبل أن تنتهي المباراة سلبية.

    وبالتأكيد أن الجوهرة الإسبانية، سيكون له مساهمات كبيرة في المباريات القادمة؛ وذلك بعدما يستعيد مستواه، عقب العودة من الإصابة الطويلة.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لهذا أعلن ريال مدريد عن صفقة مارك كوكوريلا سريعًا!

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا؛ الذي أعلن العملاق العاصمي ريال مدريد التعاقد معه رسميًا، اليوم الإثنين.

    ريال مدريد تعاقد مع كوكوريلا، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى "مكافآت".

    وبهذه الصفقة.. بات العملاق الإسباني يمتلك لاعبًا، في صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وكرد فعل على هذه الصفقة، التي تمت بسرية تامة، زعمت الصحف المُقربة من العملاق الكتالوني برشلونة، أن ريال مدريد تعمد الإعلان عنها قبل أولى مباريات إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026؛ حتى لا يُقال إن المنتخب الوطني يُشارك في هذا الحدث الكروي الكبير، بدون أي لاعب من الميرينجي.

    هذا الأمر أكده جمال جبالي، مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في العاصمة مدريد؛ حينما قال: "الآن.. الريال يمتلك لاعبًا على الأقل، إذا توّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026".

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    برشلونة لم يفعلها.. ريال مدريد أحرج نفسه بسبب مارك كوكوريلا

    ومن حيث توقفنا؛ يجب أن نتساءل الآن: "هل الظهير الأيسر مارك كوكوريلا هو ذلك اللاعب الذي يستحق أن يتصرف العملاق الإسباني ريال مدريد هكذا من أجله؟!".

    والحقيقة أن كوكوريلا، لاعبًا جيدًا للغاية؛ ولكنه قد لا يكون ذلك النجم الخارق، الذي يستحق كل هذه الضجة بشأنه.

    مثلًا.. في مباراة إسبانيا وكاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026؛ وجدنا كوكوريلا يبذل جهدًا كبيرًا في الهجوم والدفاع، ولكنه عابه بعض الأمور كالتالي:

    * أولًا: ليس الظهير الحاسم هجوميًا؛ وهو ما ظهر في فشله بترجمة الفرصة الخطيرة التي سنحت له خلال الشوط الثاني.

    * ثانيًا: يرسل الكثير من العرضيات الهوائية والأرضية؛ حيث أغلبها تكون خاطئة وبعضها صحيحة، مثل تلك الفرصة التي أهدرها المهاجم فيران توريس بغرابة.

    وإذا عُدنا إلى بطولة كأس العالم 2010؛ سنجد أن العملاق الكتالوني برشلونة حسم التعاقد مع المهاجم الإسباني الكبير دافيد فيا، قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

    ورغم ذلك.. ظل يُقال إن فيا تابعًا لنادي فالنسيا وليس برشلونة؛ دون أن نجد أي ضجة شبيهة من إعلام العملاق الكتالوني، مثلما يحدث في حالة كوكوريلا الآن.

    نعم.. قيمة فيا أكبر من كوكوريلا بالطبع؛ إلا أن برشلونة كان يمتلك 7 لاعبين أساسًا في قائمة منتخب إسبانيا وقتها، لذا لم يشغل باله بأن يُحتسب هذا اللاعب له أو لفالنسيا.