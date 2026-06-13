باعتراف أسطورة ريال مدريد .. "ميسي من مجرة أخرى ولكن لامين يامال يشبهه"

وفقًا لتصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» قبيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم في مكسيكو سيتي، أعرب سالجادو عن حماسه بشأن تطور أحد أبرز مواهب المنتخب الإسباني، في الوقت الذي يتواجد في "لا روخا"، في المجموعة الثامنة من كأس العالم، إلى جانب كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.

ورغم إقرار أسطورة ريال مدريد بأن ميسي لا يزال في مستوى فريد من نوعه، إلا أن أوجه التشابه بين خريجي أكاديمية لاماسيا، يقصد ميسي ويامال، أصبحت مستحيلة التجاهل.

وقال سالجادو "نحن متشوقون جدًا لرؤية ما سيقدمه لامين (يامال) في كأس العالم هذه، سيكون أمرًا مذهلًا"، كما أضاف "ميسي لاعب من مجرة أخرى، ولكن هناك أوجه تشابه بينهما، لامين هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يحب الناس مشاهدتهم، لا يوجد الكثير ممن يتمتعون بهذه الشخصية في المواجهات الفردية، ولا أقصد الفردية فحسب، بل المواجهات ضد لاعبين أو ثلاثة، وهذا شيء كان يتمتع به ميسي".