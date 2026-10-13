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أحمد فرهود

نحن في عصر لامين يامال: كأننا نشاهد تأثير ليونيل ميسي من جديد في برشلونة.. ونجم جلطة سراي يصبح "عبرة" للمستفزين!

فقرات ومقالات
لامين يامال
برشلونة
ماريو ليمينا
ليونيل ميسي
جلطة سراي ضد برشلونة
جلطة سراي
دوري أبطال أوروبا

تأثير يامال يتخطى تسجيل الأهداف..

"نحن نعيش في عصر لامين يامال".. هكذا يحق لأي عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة، أن يتحدث عن جوهرته الإسبانية الرائعة.

يامال، ذلك اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، يثبت من مباراة إلى أخرى، سواء على المستوى المحلي أو القاري؛ قيمته الفنية الكبيرة للغاية، في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

وحتى لو لم يسجل أي هدف؛ فهذا الجوهرة الإسبانية قادر على تغيير نتيجة أي مباراة، مثلما فعل ضد نادي جلطة سراي التركي.

وصنع يامال هدفين؛ ليقود برشلونة للفوز (4-1) ضد فريق جلطة سراي الأول لكرة القدم، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وبهذه النتيجة.. وصل برشلونة إلى نقطته السادسة من مباراتين؛ لـ"يتصدر" جدول ترتيب مرحلة الدوري، في انتظار استكمال مباريات الجولة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور يامال ضد جلطة سراي..

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    تسليط الأنظار على مواجهة لامين يامال وماريو ليمينا

    في البداية.. اتجهت أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى "المواجهة الخاصة" بين الجوهرة الإسبانية لامين يامال، ومتوسط الميدان الجابوني ماريو ليمينا؛ وذلك خلال مباراة نادي جلطة سراي التركي ضد العملاق الكتالوني برشلونة، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    السبب في ذلك؛ هو تصريح ليمينا الشهير في أغسطس 2025، عندما تم توجيه سؤال إليه بشأن يامال.

    وقتها.. قال ليمينا: "من هو يامال؟!.. أنا أعرف ليروي ساني، وليس لامين"؛ في إشارة إلى النجم الألماني المخضرم، الذي يزامله في صفوف فريق جلطة سراي الأول لكرة القدم.

    وتم تداول هذا التصريح عالميًا مجددًا، بمناسبة مواجهة برشلونة ضد جلطة سراي؛ الأمر الذي دفع النجم الجابوني البالغ من العمر 33 عامًا، إلى توضيح أن تصريحاته كانت على سبيل المزاح، ولم يقصد بها الإساءة إلى يامال.

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    ماذا حدث بين يامال وليمينا في القمة الأوروبية؟

    بعد استعراض "الجدل" الذي تسبب فيه النجم الجابوني ماريو ليمينا؛ يجب الحديث الآن عما حدث بينه والجوهرة الإسبانية لامين يامال، خلال مباراة نادي جلطة سراي التركي والعملاق الكتالوني برشلونة نفسها.

    والحقيقة أنه لم يحدث الكثير من الأمور بين الثنائي، فوق أرضية المستطيل الأخضر، وذلك خلال مواجهة الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ ولكننا يمكن أن نلخص الأمر رغم ذلك، في نقطتين هما:

    * أولًا: مشادة خفيفة بين ليمينا ويامال في الدقيقة 12؛ وذلك بعد لعبة مشتركة بينهما.

    * ثانيًا: ليمينا كان بمثابة حائط الصد الثاني أمام يامال؛ عندما يحاول الدخول من الطرف إلى العمق.

    هذا حدث في الشوط الأول؛ قبل أن يتراجع تأثير ليمينا في النصف الثاني من المباراة، أمام انتفاضة يامال القوية، ويتم استبداله في الدقيقة 58.

    أي أن يامال، كما لو أنه قال لليمينا: "لا تستفزني أبدًا؛ حتى لا تدفع الثمن غاليًا"؛ مثلما حدث مع انتفاضته في الشوط الثاني، الذي غيّر فيها الجوهرة الإسبانية النتيجة تمامًا.

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    انتفاضة يامال في الشوط الثاني ضد ليمينا

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن انتفاضة الجوهرة الإسبانية لامين يامال، في الشوط الثاني من مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي جلطة سراي التركي.

    انتفاضة يامال في الشوط الثاني ضد جلطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صناعة تمريرتين حاسمتين لزملائه؛ ساهمتا في قلب النتيجة لمصلحة برشلونة.

    * ثانيًا: انتفاضة بدنية واضحة؛ مع جرأة أكبر في المواجهات المباشرة ضد مدافعي الخصم.

    * ثالثًا: ربط أفضل مع زملائه في الخط الأمامي؛ والمشاركة بصورة أكبر في بناء اللعب فوق أرضية الملعب.

    وبتمريرتيه الحاسمتين ضد جلطة سراي؛ وصل يامال إلى المساهمة التهديفية "رقم 17" في 10 مباريات فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    - أرقام لامين يامال في الموسم الحالي:

    * مباريات: 10.

    * دقائق: 851.

    * مساهمات تهديفية: 17.

    * أهداف: 8.

    * تمريرات حاسمة: 9.

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  • Lionel Messi Barcelona 2007 El ClasicoGetty

    كلمة أخيرة.. يامال يعيد لنا تأثير ميسي في برشلونة

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أننا أمام لاعب يعيد لنا تأثير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عندما كان لاعبًا في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم؛ ميسي كان بمفرده قادرًا على تغيير نتائج مباريات برشلونة، وذلك بمجرد أن يتحرك فوق أرضية الملعب.

    وما يفعله الجوهرة الإسبانية لامين يامال الآن، في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ يذكرنا بما كان يقوم به ميسي، على النحو التالي:

    * أولًا: يتمشى فوق أرضية الملعب في بعض الدقائق؛ من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، وتوزيع مجهوده.

    * ثانيًا: خلخلة أي دفاع أمامه؛ وذلك بمجرد أن يتحرك فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثالثًا: من خلال لمسات بسيطة للغاية؛ يستطيع أن يصنع الفرص والأهداف لزملائه.

    ولذا.. فإن العملاق الكتالوني محظوظ حقًا، بامتلاك لاعب مثل يامال بعد ميسي؛ كما أنه يجب على الخصوم عدم استفزاز هذه الجوهرة الإسبانية الرائعة، حتى لا يندموا في النهاية.

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