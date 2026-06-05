لامين يامال، لينارت كارل و12 من المواهب الشابة العجيبة في NXGN مستعدون لإضاءة كأس العالم 2026

ليس فقط المراهق الأبرز في كأس العالم هذا الصيف، هناك فرصة حقيقية لأن يكون لامين يامال الـ لاعب الأبرز في أمريكا الشمالية، فموهبة جناح برشلونة وإسبانيا كبيرة. منذ أن وَسَمَ ظهوره الدولي الأول بهدف مذهل ضد جورجيا وهو في السادسة عشرة من عمره، أصبح يامال اختيارًا تلقائيًا لدى لويس دي لا فوينتي.

لقد أظهر بالفعل أنه لن يرهبه احتمال اللعب في بطولة كبرى، بعدما أطلق العنان في يورو 2024 بينما انتصرت لا روخا في ألمانيا. كان هدف يامال لافتتاح التسجيل ضد فرنسا في نصف النهائي شيئًا من الجمال الحقيقي، وتشير مستوياته مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الشيء نفسه قد يكون مطروحًا.

العائق الوحيد؟ تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في أبريل من المقرر أن تبعده عن الأقل عن مباراة إسبانيا الافتتاحية، وقد تُبعده لفترة أطول قليلًا. ينبغي لفريق دي لا فوينتي أن يتأهل بسهولة إلى الأدوار الإقصائية من دون فتاهم الأعجوبة، لكن إلى أي مدى سيكون يامال جاهزًا عندما يعود إلى اللياقة؟ قد يحدد الجواب ما إذا كان يامال سيحصل على فرصة لرفع كأس العالم بعد ستة أيام فقط من عيد ميلاده التاسع عشر.