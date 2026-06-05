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NXGN World Cup GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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لامين يامال، لينارت كارل و12 من المواهب الشابة العجيبة في NXGN مستعدون لإضاءة كأس العالم 2026

NXGN
كأس العالم
لامين يامال
باو كوبارسي
لينارت كارل
أيوب بوعدي
G. Mora
لوكا فوسكوفيتش
إسبانيا
ألمانيا
المكسيك
إسكتلندا
كيندري باييز
ابراهيم مباي
K. Alajbegovic
T. Fletcher
حمزة عبد الكريم
L. Herrington
السنغال
المغرب
الإكوادور
أستراليا
كرواتيا
مصر
البوسنة والهرسك
فقرات ومقالات

لم يتبقَّ على كأس العالم الآن سوى أقل من أسبوع، حيث تقوم الفرق حاليًا بإجراء استعداداتها النهائية للبطولة في أمريكا الشمالية. وقد تهيأت الساحة لمجموعة كاملة من اللاعبين ليجعلوا من أنفسهم أبطالًا وطنيين، بما في ذلك بعض أكثر المواهب الشابة إثارة في اللعبة اليوم.

بيليه وكيليان مبابي هما المراهقان الوحيدان اللذان سجلا في نهائي كأس العالم، لكن الكثيرين غيرهما - من مايكل أوين إلى ليونيل ميسي - تألقوا على الساحة العالمية رغم أنهم لم يبلغوا بعد سن العشرين.

إذًا، من الذي يمكنه أن يسير على خطاهم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟ GOAL اختارت 12 NXGNلاعبًا مؤهلًا (مواليد 2007 أو لاحقًا) يمكنهم أن يصنعوا اسمًا حقيقيًا لأنفسهم هذا الصيف...

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    لامين يامال (إسبانيا)

    ليس فقط المراهق الأبرز في كأس العالم هذا الصيف، هناك فرصة حقيقية لأن يكون لامين يامال الـ لاعب الأبرز في أمريكا الشمالية، فموهبة جناح برشلونة وإسبانيا كبيرة. منذ أن وَسَمَ ظهوره الدولي الأول بهدف مذهل ضد جورجيا وهو في السادسة عشرة من عمره، أصبح يامال اختيارًا تلقائيًا لدى لويس دي لا فوينتي.

    لقد أظهر بالفعل أنه لن يرهبه احتمال اللعب في بطولة كبرى، بعدما أطلق العنان في يورو 2024 بينما انتصرت لا روخا في ألمانيا. كان هدف يامال لافتتاح التسجيل ضد فرنسا في نصف النهائي شيئًا من الجمال الحقيقي، وتشير مستوياته مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الشيء نفسه قد يكون مطروحًا.

    العائق الوحيد؟ تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في أبريل من المقرر أن تبعده عن الأقل عن مباراة إسبانيا الافتتاحية، وقد تُبعده لفترة أطول قليلًا. ينبغي لفريق دي لا فوينتي أن يتأهل بسهولة إلى الأدوار الإقصائية من دون فتاهم الأعجوبة، لكن إلى أي مدى سيكون يامال جاهزًا عندما يعود إلى اللياقة؟ قد يحدد الجواب ما إذا كان يامال سيحصل على فرصة لرفع كأس العالم بعد ستة أيام فقط من عيد ميلاده التاسع عشر.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    باو كوبارسي (إسبانيا)

    لن يكون يامال المراهق الوحيد في تشكيلة إسبانيا، رغم ذلك. بدأ باو كوبارسي أربعًا من أصل ست مباريات لإقصائيات كأس العالم للاروخا في أواخر عام 2025 ويبدو أنه يرسّخ نفسه في خطط دي لا فوينتي بعد أن كان غيابه مفاجئًا بعض الشيء عن تشكيلة إسبانيا الفائزة باليورو.

    كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عنصرًا أساسيًا في برشلونة تحت قيادة هانسي فليك لأكثر من عامين الآن، حيث يوازي هدوء كوبارسي بالكرة وقدرته على التمرير غرائزه الدفاعية عالية المستوى. من المرجح أن تكون هذه البطولة الأولى من بين العديد في مسيرة تعد بأن تكون طويلة وناجحة.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    كيندري بايز (الإكوادور)

    أحد المراهقين الذي للأسف لن يكون في العرض في أمريكا الشمالية هذا الصيف هو إستيفاو، بعد أن تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة في أواخر الموسم أثناء اللعب لصالح تشيلسي استبعدته من المنافسة على الاختيار. ومع ذلك، سيظل هناك لاعب شاب واحد مملوك لـ BlueCo معروضًا.

    لاعب الوسط الإكوادوري كيندري بايز هو أحد أكثر المراهقين خبرة من حيث المشاركات الدولية الذي تم استدعاؤه لكأس العالم. يلعب حاليًا كرة القدم مع ناديه على سبيل الإعارة في ريفر بليت، وقد تم ترشيح لاعب تشيلسي الشاب كنجمة محتملة منذ عام 2023، عندما خاض ظهوره الدولي الأول في سن 16.

    أصبح بايز لاحقًا أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في تصفيات كأس العالم CONMEBOL بعد بضعة أسابيع، لكنه استُخدم في الغالب كبديل على المستوى الدولي منذ كوبا أمريكا 2024. هذا لا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لن يكون قادرًا على ترك انطباع كبير في أمريكا الشمالية. في الواقع، يمتلك بايز ما يكفي من السحر في حذائه لجذب الانتباه لأحد الحصان الأسود في البطولة.

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    إبراهيم مباي (السنغال)

    ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، يُعرض على عدد من اللاعبين خيار عندما يتعلق الأمر بولاءاتهم الدولية، مع وجود الكثير من المشاركين المحتملين في كأس العالم الذين من المقرر أن يمثلوا دولًا ربما لم يتصوروا اللعب لها أثناء نشأتهم.

    إبراهيم مباي، على سبيل المثال، قضى طفولته يلعب لفرنسا على كل المستويات حتى فئة تحت 20 عامًا، قبل أن يقبل استدعاءً من السنغال في نوفمبر.

    سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في ظهوره الثاني مع أسود التيرانغا، ليصبح بذلك أصغر هداف على الإطلاق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ثم لعب دورًا في مسيرتهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل مرة واحدة وقدم تمريرتين حاسمتين. وسيكون مهاجم باريس سان جيرمان، بالتالي، واثقًا من ترك بصمته في ثاني بطولة كبرى له في عام 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    أيوب بوعدي (المغرب)

    لاعب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا سيمثل دولة أفريقية هذا الصيف رغم لعبه لمنتخبات فرنسا للفئات العمرية هو أيوب بوعدي، الذي غيّر ولاءه الدولي إلى المغرب عشية البطولة.

    يمتلك بوعدي 10 مشاركات مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا باسمه، لكن لاعب وسط ليل دخل مباشرة إلى تشكيلة أسود الأطلس بينما يهدفون إلى تكرار مشوارهم إلى نصف النهائي في 2022. وبالتأكيد سيضيف بوعدي الكثير من الجودة إلى تشكيلة المغرب بعدما لفت الأنظار في كل من الدوري الفرنسي 1، وعلى نحوٍ لافت، دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين.

    يتنافس باريس سان جيرمان وأرسنال حاليًا لمحاولة التعاقد مع بوعدي هذا الصيف، وسيأمل ليل أن يتمكن من التألق في أمريكا الشمالية من أجل رفع سعره أكثر.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    جيلبرتو مورا (المكسيك)

    بصفتهم مضيفين مشاركين، كان من المتوقع دائماً أن تكون المكسيك تحت ضغط كبير في كأس العالم، حتى قبل فشلهم في الخروج من دور المجموعات في 2022. ومن ثم، فإن إل تري يبحثون عن أبطال جدد ليبرزوا، وقد وُضع عبء التوقعات بقوة على كاهل جيلبرتو مورا، رغم كونه أصغر لاعب في البطولة بأكملها.

    اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، الملقب بـ'بيدري المكسيكي'، دُفع إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في الأدوار الإقصائية من الكأس الذهبية 2025، وانتهى به الأمر إلى لعب دور محوري بينما حصد فريق خافيير أغيري اللقب، مما جعل مورا أصغر لاعب يفوز ببطولة دولية كبرى، محطماً رقماً قياسياً سجله يامال قبل 12 شهراً.

    لقد أبعدت الإصابة موهبة نادي تيخوانا الشابة عن الملاعب خلال الأشهر القليلة الأولى من 2026، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى كامل لياقته وينبغي أن يعود إلى التشكيلة عندما تفتتح المكسيك البطولة في 11 يونيو.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    لوكا فوسكوفيتش (كرواتيا)

    سيُسلَّط الضوء مرة أخرى هذا الصيف على قدامى محاربي كرواتيا، مع قيادة لوكا مودريتش البالغ من العمر 40 عامًا للمشهد في خامس كأس عالم في مسيرته اللامعة. لكن هناك جيلًا جديدًا من المواهب يبرز خلف تلك الأسماء المعروفة، مع لوكا فوشكوفيتش بلا شك أحد أكثر اللاعبين إثارة بعد موسم أعلن فيه عن نفسه كأحد أكثر قلوب الدفاع الشابة الواعدة في أوروبا.

    تألّق المُعار إلى توتنهام خلال فترة وجوده في هامبورغ، ليحجز لنفسه مكانًا في فريق الموسم في البوندسليغا وكذلك اهتمام برشلونة بخدماته، بينما حصل فوشكوفيتش أيضًا على أول مشاركتين دوليتين له خلال تصفيات كأس العالم.

    يشكّل تهديدًا حقيقيًا في الكرات الثابتة فضلًا عن كونه مدافعًا من الطراز الرفيع، وقد يبدأ اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حتى إلى جانب يوشكو غفارديول في تشكيلة زلاتكو داليتش هذا الصيف.

  • Lennart KarlGetty Images

    لينارت كارل (ألمانيا)

    هناك دائماً ضجيج للمطالبة باستدعاء بعض الشبان قبل أي بطولة كبرى، وكان ذلك بالتأكيد هو الحال في ألمانيا هذا الموسم الماضي عقب الانطلاقة اللافتة التي قدمها لينارت كارل مع بايرن ميونيخ. لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 18 عاماً لم يبدُ في غير مكانه ضمن أحد نخبة فرق أوروبا، ونجح في تسجيل 16 هدفاً وتمريرات حاسمة مجتمعة عبر جميع المسابقات.

    كان أنصار دي مانشافت متحمسين، حينها، عندما مُنح كارل أول مشاركاته الدولية من قبل يوليان ناغلسمان في مارس، وبدا المراهق على الفور مرتاحاً في البيئة الدولية رغم أنه لم يخض ظهوره الأول مع منتخب تحت 21 عاماً إلا قبل بضعة أشهر.

    أصبح من شبه المستحيل، حينها، على ناغلسمان أن يترك كارل خارج تشكيلته، وهناك الآن فرصة حقيقية لأن يشارك منذ البداية بينما تسعى ألمانيا لملء الفراغ الذي خلفه غياب سيرج غنابري المفروض بسبب الإصابة إلى جانب جمال موسيالا وفلوريان فيرتس في المراكز خلف المهاجم.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    كريم ألاجبغوفيتش (البوسنة والهرسك)

    بينما من المرجح أن يحظى إدين دجيكو بأكبر قدر من الاهتمام بين لاعبي البوسنة والهرسك وهم يشرعون في حملتهم الثانية فقط في كأس العالم، فإن لاعباً في الطرف المقابل من مسيرته هو ربما العضو الأكثر إثارة للاهتمام في التشكيلة. في الواقع، لولا مساهمات كريم ألاجبغوفيتش، ربما لم تكن البوسنة لتكون في أمريكا الشمالية على الإطلاق.

    دخل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً بديلاً ليصنع أولاً هدف التعادل لدجيكو في نصف نهائي الملحق في مارس ضد ويلز قبل أن يحول ألاجبغوفيتش ركلة الجزاء الحاسمة في ركلات الترجيح ليؤمن عبور بلاده إلى النهائي ضد إيطاليا. ولفت ألاجبغوفيتش الأنظار مرة أخرى ضد الآزوري إذ انتصرت البوسنة مجدداً عبر ركلات الترجيح، وبالتالي سيكون للجناح المتراخي الآن أعظم مسرح على الإطلاق ليُظهر ما هو قادر عليه.

    يأتي ألاجبغوفيتش بعد موسم مع ريد بول سالزبورغ سجل فيه 13 هدفاً في جميع المسابقات، وكانت عروضه في النمسا كافية لإقناع باير ليفركوزن بتفعيل بند إعادة الشراء لديهم وإعادة ألاجبغوفيتش إلى ألمانيا قبل حملة البوندسليغا للموسم المقبل.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    تايلر فليتشر (اسكتلندا)

    تلقت اسكتلندا ضربة عشية كأس العالم عندما تعرض لاعب الوسط الأساسي بيلي جيلمور لإصابة في الركبة في فوزهم الودي قبل البطولة على هايتي، ما استبعده من المنافسة. لكن يأس لاعب هو فرح لاعب آخر، وسيكون تايلر فليتشر حريصًا على الاستفادة إلى أقصى حد من فرصته المفاجئة.

    نجل لاعب وسط اسكتلندا ومانشستر يونايتد السابق، دارين، ظهر فليتشر جونيور لأول مرة مع الشياطين الحمر خلال هذا الموسم الماضي بعد أن أمضى سابقًا وقتًا في أكاديمية مانشستر سيتي، وتمت تسميته لاعب فريق يونايتد الاحتياطي لهذا العام الشهر الماضي.

    لاعب وسط قتالي يجيد لعب الكرة، مثل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إنجلترا لفترة وجيزة على مستوى الشباب إلى جانب شقيقه التوأم، جاك. ومع ذلك، بينما لا يزال جاك على المسار نحو اللعب يومًا ما لصالح الأسود الثلاثة، التزم تايلر باسكتلندا في عام 2024 وقد كوفئ الآن بمكان في كأس العالم.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    لوكاس هيرينغتون (أستراليا)

    على عكس معظم زملائه في منتخب أستراليا، لم يضطر لوكاس هيرينغتون إلى السفر بعيدًا للوصول إلى قاعدة تدريب كأس العالم الخاصة بـ Socceroos في كاليفورنيا، نظرًا لأنه يلعب كرة القدم مع ناديه في MLS لصالح Colorado Rapids. وهناك احتمال خلال بطولته أيضًا أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من إظهار السبب الذي جعله يحظى بإشادات كبيرة منذ وصوله إلى الولايات المتحدة في بداية عام 2026.

    على الرغم من وصوله ومعه 29 مشاركة فقط مع الفريق الأول في رصيده من فترة لعبه في A-League مع Brisbane Roar، فقد لعب هيرينغتون كل دقيقة مع Rapids حتى الآن هذا الموسم، وبرز كأحد أفضل قلوب الدفاع الشباب في الدوري بأكمله.

    أكسبته أداءات هيرينغتون مشاركاته الأولى مع أستراليا في مارس، وقد يجد نفسه بالفعل في التشكيلة الأساسية لـ توني بوبوفيتش ضد Turkiye في 13 يونيو في افتتاح بطولة Socceroos. ومع أنه يجذب بالفعل اهتمامًا من Premier League ومن أنحاء أوروبا، فمن المرجح أن تؤدي بعض الأداءات القوية إلى أن يلاحظ المزيد من الكشافين إمكانات هيرينغتون.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    حمزة عبد الكريم (مصر)

    وأخيرًا، اختيار مفاجئ حقيقي من مصر، التي اختارت حمزة عبدالكريم الذي لم يسبق له اللعب دوليًا وسط صدمة واسعة عندما تم إعلان تشكيلتها النهائية لكأس العالم. المهاجم لديه تسع مشاركات فقط مع الفريق الأول على مستوى النادي منذ أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ الأهلي في فبراير 2025، وكان قد مثّل سابقًا منتخب بلاده تحت 17 عامًا فقط.

    هذا لا يعني أن عبدالكريم ليس موهبة واعدة ومثيرة، وقد تجلت إمكاناته في فبراير عندما تمت إعارته إلى برشلونة تحديدًا. ومنذ ذلك الحين سجل خمسة أهداف في سبع مباريات بالدوري لفريق البلاوغرانا تحت 19 عامًا، ويأمل العملاق الإسباني في جعل انتقال عبدالكريم دائمًا هذا الصيف.

    ويبقى أن نرى، إذن، كيف تخطط مصر لاستخدام اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هذا الصيف. لقد مُنح القميص رقم 9، ما يشير إلى أنه قد يشارك في الملعب خلال مجريات البطولة.